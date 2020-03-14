Украинская Премьер-лига. 23-й тур.
Львов – Карпаты – 0:1
Братков, 27 (авт.)
Бойчук, 3, Халл, 30
Львов: Сарнавский – Бопесу, Братков, Борзенко, Гончар – Сабино, Приймак – Алваро, Татарков – Ренан, Яковелли.
Запасные: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Шина, Ныч, Богунов, Велвес.
Карпаты: Кудрик – Лях, Халл, Гиоргадзе, Мартинс – Сыч, Назарина – Пасич, Клец, Танчик – Бойчук.
Запасные: Каниболоцкий, Веремеенко, Козак, Лейоус, Притула, Деда.
Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)
Стадион: «Украина» (Львов).
47 мин. ОПАСНО! Алваро пробил со штрафного в ближний угол, но Кудрик дотянулся!
46 мин. В руку Назарине попал мяч у правого угла штрафной Карпат.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
44 мин. Штрафным для Карпат завершилась позиционная игра Львова в зоне перед штрафной.
43 мин. Защитникам гостей удалось заблокировать рывок Татаркова по правому флангу.
41 мин. Сабино и Борзенко совместными усилиями отправили на газон Пасича в центре поля.
39 мин. Ренан не позволил Гиоргадзе запустить мяч вперед длинной передачей со своей половины поля.
37 мин. Повреждение у Мартинса после борьбы на правом фланге за мяч с Ренаном.
35 мин. Накладка от Пасича против Приймака у чужой штрафной.
34 мин. Угловой для Карпат на правом фланге.
32 мин. Удар издали от Клеца отправил мяч в сторону от правой штанги.
31 мин. ОПАСНО! Яковелли с отскока отправил мяч над воротами практически из центра штрафной!
30 мин. Желтая за неспортивное поведение для Халла.
29 мин. Штрафной в центре поля заработал Ренан.
27 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Танчик разрезал левый фланг обороны соперника своей передачей в штрафную на Мартинса, который потом прострелил во вратарскую, а Братков неудачно подставил ногу! Автогол!
24 мин. Аут для Карпат заработали на правом фланге Клец и Мартинс.
22 мин. Клец в оффсайде после стенки с Ляхом на левом фланге.
20 мин. Ужасный пас от Ренана на чужой половине поля в направлении Алваро.
18 мин. ШТАНГА! Бойчук на силу пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол!
16 мин. Замельчили подопечные Меликяна у чужой штрафной. Досадная потеря.
14 мин. ОПАСНО! Сыч пробил издали заведомо в сторону от ворот, но Сарнавский все равно запаниковал!
14 мин. Далеко от себя отпустил мяч Алваро при первом касании в левой половине штрафной. Кудрик забрал.
13 мин. Татарков дважды пытался подать с левого фланга, но защитники справились с угрозой.
11 мин. Так и не смог Яковелли дотянуться до мяча головой во время подачи с левого фланга.
9 мин. Бойчук неточно пробил головой после навеса Танчика с правого фланга на ближний угол вратарской.
8 мин. Неточный заброс в направлении Алваро на левый фланг.
7 мин. Фол против Ляха в центре поля от Алваро.
5 мин. Не играл ли Гиоргадзе рукой в своей штрафной, прерывая подачу углового с левого фланга?!
4 мин. МОМЕНТ! Ренан отправил мяч в сетку с внешней стороны ударом от правого угла вратарской после паса пяткой в штрафную от Алваро!
3 мин. Бойчук отмахнулся от соперника локтем в центре поля.
3 мин. Ренан грубо атаковал со спины Гиоргадзе у чужой штрафной.
2 мин. Выносом мяча от Бопесу из штрафной завершилась подача с левого фланга.
1 мин. С фола Сабино в центре поля началась игра.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В суббота, 14-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором ФК «Львов» сразится против львовских «Карпат». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 14:00.
Своей беззубой игрой в последнем поединке первого этапа розыгрыша сезона УПЛ две львовские команды сорвали приятный куш в виде возможности сыграть в рамках очередного львовского дерби уже в первом туре после деления пополам турнирной таблицы. Хотелось бы наконец-то увидеть голов от коллективов Егише Меликяна и Романа Санжара, ведь в двух последних принципиальных встречах за город Льва ни одна из команд не смогла распечатать ворота. А запас пиротехники у фанатов «Карпат» не бесконечный.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между ФК «Львов» и «Карпатами».
Источник — Sport.ua
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Самі собі запхали!..
Жах,а не гра!..
Самі собі запхали!..
Перемога,і тільки перемога!...
3-0
Жах,а не гра!..
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