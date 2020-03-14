Украинская Премьер-лига. 23-й тур.



Львов – Карпаты – 0:1



Братков, 27 (авт.)



Бойчук, 3, Халл, 30



Львов: Сарнавский – Бопесу, Братков, Борзенко, Гончар – Сабино, Приймак – Алваро, Татарков – Ренан, Яковелли.



Запасные: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Шина, Ныч, Богунов, Велвес.

Карпаты: Кудрик – Лях, Халл, Гиоргадзе, Мартинс – Сыч, Назарина – Пасич, Клец, Танчик – Бойчук.



Запасные: Каниболоцкий, Веремеенко, Козак, Лейоус, Притула, Деда.



Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)



Стадион: «Украина» (Львов).



47 мин. ОПАСНО! Алваро пробил со штрафного в ближний угол, но Кудрик дотянулся!



46 мин. В руку Назарине попал мяч у правого угла штрафной Карпат.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. Штрафным для Карпат завершилась позиционная игра Львова в зоне перед штрафной.



43 мин. Защитникам гостей удалось заблокировать рывок Татаркова по правому флангу.



41 мин. Сабино и Борзенко совместными усилиями отправили на газон Пасича в центре поля.



39 мин. Ренан не позволил Гиоргадзе запустить мяч вперед длинной передачей со своей половины поля.



37 мин. Повреждение у Мартинса после борьбы на правом фланге за мяч с Ренаном.



35 мин. Накладка от Пасича против Приймака у чужой штрафной.



34 мин. Угловой для Карпат на правом фланге.



32 мин. Удар издали от Клеца отправил мяч в сторону от правой штанги.



31 мин. ОПАСНО! Яковелли с отскока отправил мяч над воротами практически из центра штрафной!



30 мин. Желтая за неспортивное поведение для Халла.



29 мин. Штрафной в центре поля заработал Ренан.



27 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Танчик разрезал левый фланг обороны соперника своей передачей в штрафную на Мартинса, который потом прострелил во вратарскую, а Братков неудачно подставил ногу! Автогол!



24 мин. Аут для Карпат заработали на правом фланге Клец и Мартинс.



22 мин. Клец в оффсайде после стенки с Ляхом на левом фланге.



20 мин. Ужасный пас от Ренана на чужой половине поля в направлении Алваро.



18 мин. ШТАНГА! Бойчук на силу пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол!



16 мин. Замельчили подопечные Меликяна у чужой штрафной. Досадная потеря.



14 мин. ОПАСНО! Сыч пробил издали заведомо в сторону от ворот, но Сарнавский все равно запаниковал!



14 мин. Далеко от себя отпустил мяч Алваро при первом касании в левой половине штрафной. Кудрик забрал.



13 мин. Татарков дважды пытался подать с левого фланга, но защитники справились с угрозой.



11 мин. Так и не смог Яковелли дотянуться до мяча головой во время подачи с левого фланга.



9 мин. Бойчук неточно пробил головой после навеса Танчика с правого фланга на ближний угол вратарской.



8 мин. Неточный заброс в направлении Алваро на левый фланг.



7 мин. Фол против Ляха в центре поля от Алваро.



5 мин. Не играл ли Гиоргадзе рукой в своей штрафной, прерывая подачу углового с левого фланга?!



4 мин. МОМЕНТ! Ренан отправил мяч в сетку с внешней стороны ударом от правого угла вратарской после паса пяткой в штрафную от Алваро!



3 мин. Бойчук отмахнулся от соперника локтем в центре поля.



3 мин. Ренан грубо атаковал со спины Гиоргадзе у чужой штрафной.



2 мин. Выносом мяча от Бопесу из штрафной завершилась подача с левого фланга.



1 мин. С фола Сабино в центре поля началась игра.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В суббота, 14-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором ФК «Львов» сразится против львовских «Карпат». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 14:00.

Своей беззубой игрой в последнем поединке первого этапа розыгрыша сезона УПЛ две львовские команды сорвали приятный куш в виде возможности сыграть в рамках очередного львовского дерби уже в первом туре после деления пополам турнирной таблицы. Хотелось бы наконец-то увидеть голов от коллективов Егише Меликяна и Романа Санжара, ведь в двух последних принципиальных встречах за город Льва ни одна из команд не смогла распечатать ворота. А запас пиротехники у фанатов «Карпат» не бесконечный.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между ФК «Львов» и «Карпатами».