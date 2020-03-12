Матчи национальных соревнований пройдут без зрителей до 13 апреля

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола решил в период с 12 марта по 3 апреля 2020 проводить матчи УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу без зрителей и при условии, что общая численность всех участников матча и лиц, задействованных в его организации и проведении (в том числе официальных лиц матча, официальных представителей команд, участников матча), не будет превышать 200 человек.

Также было решено приостановить проведение всех соревнований ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях.

Региональным ассоциациям футболу поручили принять решение о приостановлении или проведения без зрителей соревнований областного, районного и городского уровня.

Ранее сообщалось, что 23-й и 24-й туры УПЛ пройдут без зрителей.

В среду правительство Украины ввело карантин на территории всей страны.