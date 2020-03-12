Матчи национальных соревнований пройдут без зрителей до 13 апреля

Такое решение принял Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола

  • 12.03.2020 14:00
  • 1065 просмотров
  • 8 комментариев
Матчи национальных соревнований пройдут без зрителей до 13 апреля
© УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола решил в период с 12 марта по 3 апреля 2020 проводить матчи УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу без зрителей и при условии, что общая численность всех участников матча и лиц, задействованных в его организации и проведении (в том числе официальных лиц матча, официальных представителей команд, участников матча), не будет превышать 200 человек.

Также было решено приостановить проведение всех соревнований ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях.

Региональным ассоциациям футболу поручили принять решение о приостановлении или проведения без зрителей соревнований областного, районного и городского уровня.

Ранее сообщалось, что 23-й и 24-й туры УПЛ пройдут без зрителей.

В среду правительство Украины ввело карантин на территории всей страны.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 12.03.2020 15:08
    0
    Alex__Romanov, 12.03.2020 14:56
    3% смертность от коронавируса. У гриппа примерно такая же или больше. Но вы дурачьё не учитываете последствия закрытия чемпионатов, разного рода массовых мероприятий и т.д.. Это остановка работы, остановка экономики, очередной кризис, а более бедное население живёт хуже и меньше, чем более богатое. Может у кого-то мама больная и ей нужно сделать операцию, а на операцию денег нет, так как ты потерял работу, а значит и деньги на долбанутых законах страны.
    Эта история необратимо обернется экономическим кризисом независимо от отмены спортивных соревнований. Уже обернулась. Сейчас идет разговор о том, как минимизировать последствия в первую очередь для здоровья граждан. Маме больной не сделают операцию, если все палаты интенсивной терапии будут забиты людьми на ИВЛ.
    Ссылка
    ajvanavs
      ajvanavs, 12.03.2020 15:02
    +2
    Alex__Romanov, 12.03.2020 14:56
    3% смертность от коронавируса. У гриппа примерно такая же или больше. Но вы дурачьё не учитываете последствия закрытия чемпионатов, разного рода массовых мероприятий и т.д.. Это остановка работы, остановка экономики, очередной кризис, а более бедное население живёт хуже и меньше, чем более богатое. Может у кого-то мама больная и ей нужно сделать операцию, а на операцию денег нет, так как ты потерял работу, а значит и деньги на долбанутых законах страны.
    3% от какого количества?
    В Украине якобы 1 подтвержденный случай. Серьезно? Очевидно, что это чушь. Нет должного количества тестов и всего остального. И во многих странах так.
    То есть Италия, ты считаешь, дурачье и все такое, правильно? В Испании тож. И в США. И везде. Глупая паника короче?
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 14:56
    -3
    ajvanavs, 12.03.2020 14:48
    Можно почитать информацию по количеству заболевших/умерших. Есть разница, условно, между от гриппа умерло 100 на 1 миллион заболевших и от коронавируса, например, 50 на 10 тысяч. Цифры условные. Но цифры можно найти в интернете, если есть желание.
    3% смертность от коронавируса. У гриппа примерно такая же или больше. Но вы дурачьё не учитываете последствия закрытия чемпионатов, разного рода массовых мероприятий и т.д.. Это остановка работы, остановка экономики, очередной кризис, а более бедное население живёт хуже и меньше, чем более богатое. Может у кого-то мама больная и ей нужно сделать операцию, а на операцию денег нет, так как ты потерял работу, а значит и деньги на долбанутых законах страны.
    Ссылка
    ajvanavs
      ajvanavs, 12.03.2020 14:48
    +3
    Alex__Romanov, 12.03.2020 14:28
    Ну тогда умник посмотри на грипп с его статистикой, это тоже вирус который передаётся воздушно-капельным путём. Никто из-за него такой кипишь не поднимает, а из-за короны так сразу началось. Дебилы.
    Можно почитать информацию по количеству заболевших/умерших. Есть разница, условно, между от гриппа умерло 100 на 1 миллион заболевших и от коронавируса, например, 50 на 10 тысяч. Цифры условные. Но цифры можно найти в интернете, если есть желание.
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 14:28
    -7
    ajvanavs, 12.03.2020 14:24
    Ты правда разницы не чувствуешь между инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем, и гепатитом, например, который через кровь/незащищенный секс?
    От рака, наверное, тоже еще больше умирает, но разница в том, как передается и скорость распространения.
    Ну тогда умник посмотри на грипп с его статистикой, это тоже вирус который передаётся воздушно-капельным путём. Никто из-за него такой кипишь не поднимает, а из-за короны так сразу началось. Дебилы.
    Ссылка
    Aalderman
      Aalderman, 12.03.2020 14:28
    +2
    До 13 или до 3 апреля - http://prntscr.com/rf9uir
    Ссылка
    ajvanavs
      ajvanavs, 12.03.2020 14:24
    +7
    Alex__Romanov, 12.03.2020 14:22
    От туберкулёза в день умирают 3014 человек по всей планете
    От гепатита B 2430
    От гриппа 1027
    От коронавируса всего 56 человек в день, в Украине 0. И 1 заражённый на всю страну. Но из-за этой херни устраивают настоящий кипишь, когда у нас каждый день люди умирают от других болезней, но из-за них чемпионаты не останавливают, ходить на массовые мероприятия не запрещают, карантины не устраивают.
    Ты правда разницы не чувствуешь между инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем, и гепатитом, например, который через кровь/незащищенный секс?
    От рака, наверное, тоже еще больше умирает, но разница в том, как передается и скорость распространения.
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 14:22
    -8
    От туберкулёза в день умирают 3014 человек по всей планете
    От гепатита B 2430
    От гриппа 1027
    От коронавируса всего 56 человек в день, в Украине 0. И 1 заражённый на всю страну. Но из-за этой херни устраивают настоящий кипишь, когда у нас каждый день люди умирают от других болезней, но из-за них чемпионаты не останавливают, ходить на массовые мероприятия не запрещают, карантины не устраивают.
    Ссылка
    ajvanavs
      ajvanavs, 12.03.2020 14:24
    +7
    Alex__Romanov, 12.03.2020 14:22
    От туберкулёза в день умирают 3014 человек по всей планете
    От гепатита B 2430
    От гриппа 1027
    От коронавируса всего 56 человек в день, в Украине 0. И 1 заражённый на всю страну. Но из-за этой херни устраивают настоящий кипишь, когда у нас каждый день люди умирают от других болезней, но из-за них чемпионаты не останавливают, ходить на массовые мероприятия не запрещают, карантины не устраивают.
    Ты правда разницы не чувствуешь между инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем, и гепатитом, например, который через кровь/незащищенный секс?
    От рака, наверное, тоже еще больше умирает, но разница в том, как передается и скорость распространения.
    Ссылка
    ajvanavs
      ajvanavs, 12.03.2020 14:48
    +3
    Alex__Romanov, 12.03.2020 14:28
    Ну тогда умник посмотри на грипп с его статистикой, это тоже вирус который передаётся воздушно-капельным путём. Никто из-за него такой кипишь не поднимает, а из-за короны так сразу началось. Дебилы.
    Можно почитать информацию по количеству заболевших/умерших. Есть разница, условно, между от гриппа умерло 100 на 1 миллион заболевших и от коронавируса, например, 50 на 10 тысяч. Цифры условные. Но цифры можно найти в интернете, если есть желание.
    Ссылка
    ajvanavs
      ajvanavs, 12.03.2020 15:02
    +2
    Alex__Romanov, 12.03.2020 14:56
    3% смертность от коронавируса. У гриппа примерно такая же или больше. Но вы дурачьё не учитываете последствия закрытия чемпионатов, разного рода массовых мероприятий и т.д.. Это остановка работы, остановка экономики, очередной кризис, а более бедное население живёт хуже и меньше, чем более богатое. Может у кого-то мама больная и ей нужно сделать операцию, а на операцию денег нет, так как ты потерял работу, а значит и деньги на долбанутых законах страны.
    3% от какого количества?
    В Украине якобы 1 подтвержденный случай. Серьезно? Очевидно, что это чушь. Нет должного количества тестов и всего остального. И во многих странах так.
    То есть Италия, ты считаешь, дурачье и все такое, правильно? В Испании тож. И в США. И везде. Глупая паника короче?
    Ссылка
    Aalderman
      Aalderman, 12.03.2020 14:28
    +2
    До 13 или до 3 апреля - http://prntscr.com/rf9uir
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.03.2020 15:08
    0
    Alex__Romanov, 12.03.2020 14:56
    3% смертность от коронавируса. У гриппа примерно такая же или больше. Но вы дурачьё не учитываете последствия закрытия чемпионатов, разного рода массовых мероприятий и т.д.. Это остановка работы, остановка экономики, очередной кризис, а более бедное население живёт хуже и меньше, чем более богатое. Может у кого-то мама больная и ей нужно сделать операцию, а на операцию денег нет, так как ты потерял работу, а значит и деньги на долбанутых законах страны.
    Эта история необратимо обернется экономическим кризисом независимо от отмены спортивных соревнований. Уже обернулась. Сейчас идет разговор о том, как минимизировать последствия в первую очередь для здоровья граждан. Маме больной не сделают операцию, если все палаты интенсивной терапии будут забиты людьми на ИВЛ.
    Ссылка
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