ПСЖ забивает два мяча Боруссии и проходит в четвертьфинал

Этот матч проходил в Париже без зрителей и, вполне возможно, что на старте игры соперники просто привыкали к непривычной тишине трибун. Во всяком случае за первые 20 минут запомнился только один удар по воротам в исполнении игрока «Боруссии» Санчо, но мяч пролетел рядом со штангой.

Только ближе к середине тайма хозяева поля сумели наладить игру в атаке и на 25-й минуте Кавани имел отличную возможность вывести «ПСЖ» вперед. Он ворвался в штрафную площадь и сильно пробил низом, однако в цель не попал. Зато спустя три минуты сумел отличиться его партнер по команде Неймар. После подачи углового он оказался проворнее всех во вратарской площадке и головой с близкого расстояния послал мяч в сетку ворот.

После пропущенного гола футболисты «Боруссии» заметно активизировались. Счет 1:0 их уже не устраивал (напомним, что в первой игре немцы победили 2:1) и немецкая команда пошла вперед большими силами. Впрочем, особой выгоды из своего игрового преимущества гости не извлекли. Более того, уже в компенсированное арбитром к первому тайму время они пропустили контратаку парижан, которую точным ударом завершил Бернат.

Во втором тайме «Боруссия» хотя и много атаковала, забить так и не смогла. Справедливости ради надо отметить, что и особо опасных моментов она создала совсем немного. А на предпоследней минуте основного времени гости еще остались и меньшинстве - с поля был удален Джан.

Таким образом, «ПСЖ» выиграл со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала

ПСЖ - Боруссия Д - 2:0

Неймар (28), Бернат (45+1)

Бернат (68), Неймар (89), Ди Мария (90), Маркиньос (90) - Холанд (16), Хуммельс (61)

Джан (89)



«ПСЖ»: Навас, Бернат, Кимпембе, Маркиньос, Керер, Паредес (Куасси, 90+2), Гуэй, Ди Мария (Кюрзава, 79), Неймар, Сарабия (Мбапе, 64), Кавани

«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Витсель (Рейна, 71), Джан, Хакими (Гетце, 87), Геррейру, Санчо, Холанд, Т.Азар (Брандт, 69).

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Стадион: «Парк-де-Пренс»

ПСЖ - БОРУССИЯ Д. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА.