Ливерпуль
2:3
Атлетико Мадрид
11.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 11.03.2020 23:56
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Ливерпуль – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Ливерпуль

В среду, 11-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.

Ливерпуль – Атлетико – 2:2 (первый матч – 0:1)

Вейналдум, 43, Фирмино, 94 – Льоренте, 96, 105+!

Гол Вейналдума

Лучшие моменты первого тайма

Гол Фирмино

Первый гол Льоренте

Второй гол Льоренте

Лучшие моменты матча Ливерпуль - Атлетико Мадрид
120' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
106' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
97' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
94' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
43' ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль).
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Источник — Футбол 1/2/3

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