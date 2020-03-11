В среду, 11-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.
Ливерпуль – Атлетико – 2:2 (первый матч – 0:1)
Вейналдум, 43, Фирмино, 94 – Льоренте, 96, 105+!
Гол Вейналдума
Лучшие моменты первого тайма
Гол Фирмино
Первый гол Льоренте
Второй гол Льоренте
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Атлетико Мадрид
|120'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
|106'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
|97'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
|94'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль).
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Источник — Футбол 1/2/3
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