В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду 11 марта французский клуб «ПСЖ» будет принимать немецкую «Боруссию» из Дортмунда. Напомним, что в первой игре в Германии 18 февраля хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. Тогда в составе «Боруссии» дважды отличился норвежский нападающий Холанд, а у парижан мяч забил бразилец Неймар.

ПСЖ - «Боруссия Д» - 2:0

Гол: Неймар (28), Бернат (45+3)

Гол Неймара

Гол Берната