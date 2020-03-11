Динамо – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В поединке 1/4 финала Кубка Украины киевское «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» принимает «Александрию».
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Динамо»: Бущан - Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Караваев, Буяльский, Вербич, Кадири, Соль.
«Александрия»: Панькив - Мирошниченко, Бухал, Дубра, Лучкевич, Довгий, Мышенко, Гречишкин, Банада, Третьяков, Ситало.
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Источник — Sport.ua
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