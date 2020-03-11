Вольфсбург
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Шахтер Донецк
12.03.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Вольфсбург – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/8 финала Лиги Европы

  • 11.03.2020 15:06
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Вольфсбург – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© ФК Вольфсбург

В четверг, 12-го марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Вольфсбург» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Вольфсбурге на «Фольксваген-Арене», начало в 22:00 по киевскому времени.

Перед поездкой в Германию донецкий клуб провел очень непростой поединок чемпионата с «Колосом», в котором вырвал победу со счетом 4:3. На «Оболонь-Арене» в Киеве за игрой «горняков» наблюдал и главный тренер «волков» Оливер Гласнер. В минувший уик-энд «Вольфсбург» также проводил встречу своего национального первенства, и «зелено-белые» на своем поле сыграли в безголевую ничью с «РБ Лейпциг». Напомним, что прошлой осенью во время проведения группового этапа Лиги Европы «волкам» противостояла «Александрия». «Вольфсбург» дважды нанес поражения «бронзовому» призеру чемпионата Украины – 3:1 и 1:0. В 1/16 финала «зелено-белые» разобрались с шведским «Мальме» (2:1 дома и 3:0 на выезде).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

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