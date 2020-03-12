Вольфсбург
1:1
Шахтер Донецк
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Вольфсбург – Шахтер – 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/8 финала Лиги Европы

  • 12.03.2020 21:53
  • 32660 просмотров
  • 255 комментариев
Вольфсбург – Шахтер – 1:1. LIVE
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Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч.

«Вольфсбург» – «Шахтер» – 1:1

Джон-Энтони Брукс (48) – Жуниор Мораес (17)

На 22-й минуте Виктор Коваленко не реализовал пенальти (вратарь)

На 45+2 минуте Ваут Вегхорст не реализовал пенальти (выше)

Ваут Вегхорст (18), Ренато Штеффен (56)

«Вольфсбург»: Кун Кастеелс, Пауло Отавио, Джон-Энтони Брукс, Робин Кнохе, Ренато Штеффен, Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Янник Герхардт, Йосип Брекало, Адмир Мехмеди, Ваут Вегхорст.

Запас: Павао Перван, Феликс Клаус, Жером Руссийон, Марин Понграчич, Марсель Тиссеран, Даниэль Гинчек, Жоао Виктор.

«Шахтер»: Андрей Пятов, Исмаили, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Додо, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Виктор Коваленко, Тете, Жуниор Мораес

Запас: Анатолий Трубин, Давид Хочолава, Ромеро Марлос, Евгений Коноплянка, Майкон, Даниил Сикан, Сергей Болбат.

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Стадион «Фольксваген-Арена» (Вольфсбург, Германия)

 

62 мин. Мехмеди с правого фланга прострелил в руки Пятову.

59 мин. Игра преимущественно идет в центре поля в эти минуты.

56 мин. Штеффен сбил Тайсона и сорвал атаку Шахтера.

55 мин. Шлагер нарушил правила в центре поля.

53 мин. Мехмеди от правого угла штрафной низом пробил неточно.

51 мин. Горняки контролируют мяч.

49 мин. Опасно! Тете бил из правого угла штрафной, и Кастеелс в падении поймал мяч!

48 мин. ГОЛ! 1:1! После навеса с углового Брукс выиграл верховую борьбу на линии вратарской и головой переправил мяч в ворота!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. НЕ ЗАБИВАЕТ ВЕГХОРСТ! Игрок Вольфсбурга поскользнулся во время разбега и пробил намного выше ворот!

45+1 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Матвиенко в штрафной Шахтера, и арбитр, снова после просмотра видеоповтора, указал на точку!

42 мин. В невысоком темпе идет игра у нас в матче.

40 мин. Герхардт из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

37 мин. ОПАСНО! После передачи в штрафную Вольфсбурга Брукс в последний момент успел выбить мяч на угловой.

35 мин. Патрик из-за пределов штрафной пробил несильно в руки голкиперу.

32 мин. Игра идет в центре поля.

30 мин. Оффсайд у Тете.

29 мин. Оффсайд у Мораеса.

28 мин. Владение мячом - 45:55%.

26 мин. Оффсайд у Мехмеди.

25 мин. Горняки контролируют мяч.

22 мин. НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ КОВАЛЕНКО! Виктор бесхитростно пробил в правый от себя угол, и Кастеелс намертво поймал мяч!

21 мин. ПЕНАЛЬТИ! После подачи Додо мяч попал в руку Арнольду, и, просмотрев видеоповтор, арбитр указал на точку!

18 мин. Вегхорст отмахнулся от Исмаили.

17 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Исмаили навесил с левого фланга, Брукс не сумел выбить мяч, и сыгравший на опережение Мораес головой отправил мяч в ворота!

14 мин. Вегхорст от правого угла штрафной Шахтера пробил в руки Пятову.

12 мин. Герхардт пробил из-за пределов штрафной и мяч попал в Кривцова.

9 мин. Отавио из-за пределов штрафной пробил неточно.

7 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

4 мин. Опасно! Шлагер прострелил с правого фланга, и Вегхорст едва не подправил мяч в ворота!

4 мин. Арнольд пробил из-за пределов штрафной, и Пятов поймал мяч.

2 мин. Угнетающая тишина царит на стадионе в Вольфсбурге.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В четверг, 12-го марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Вольфсбург» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Вольфсбурге на «Фольксваген-Арене», начало в 22:00 по киевскому времени.

Перед поездкой в Германию донецкий клуб провел очень непростой поединок чемпионата с «Колосом», в котором вырвал победу со счетом 4:3. На «Оболонь-Арене» в Киеве за игрой «горняков» наблюдал и главный тренер «волков» Оливер Гласнер. В минувший уик-энд «Вольфсбург» также проводил встречу своего национального первенства, и «зелено-белые» на своем поле сыграли в безголевую ничью с «РБ Лейпциг». Напомним, что прошлой осенью во время проведения группового этапа Лиги Европы «волкам» противостояла «Александрия». «Вольфсбург» дважды нанес поражения «бронзовому» призеру чемпионата Украины – 3:1 и 1:0. В 1/16 финала «зелено-белые» разобрались с шведским «Мальме» (2:1 дома и 3:0 на выезде).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.03.2020 23:21
    0
    Мда, надо было в первом тайме все решать
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 23:21
    0
    adidas77, 12.03.2020 23:17
    Научить Пятова в 35 лет тому, чего он никогда не умел ?
    Ну да, ну да...
    Так он умеет это делать! Почему иногда его переклиниапет - хз.
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 12.03.2020 23:21
    0
    СЛАВА УКРАЇНІ?
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 12.03.2020 23:20
    0
    Andy_P, 12.03.2020 23:18
    Сменять на десяток мячей для детской школы?
    Чого так жостко может іще шанс дамо
    Ссылка
    Rabotnichki
    online
      Rabotnichki, 12.03.2020 23:18
    +5
    Уверен в том что пенальти должен был бить Тайсон или Мораес, но никак не Коваленко! Не потому что он не забил, а потому что игрок который бьёт должен бить уверен что мяч будет в сетке. Такими моментами нужно дорожить, а не расбрасываться. Они или без мозгов или не понимают, что скоро прямая группа в лч нам не светит.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 23:18
    +1
    Alex Anatoliuov, 12.03.2020 23:14
    Міняти коваля нада давно.
    Сменять на десяток мячей для детской школы?
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 12.03.2020 23:18
    0
    Хоть би не умудрився шахтар програть
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 12.03.2020 23:17
    +2
    Сколько игр смотрю, то Пятов и не припомню, чтобы он на выходах играл вообще, когда был моложе ещё так иногда выходил, сейчас боится видно допустить ошибку, перекладывать отв. за год на защиту, а вообще когда вратарь выходит на линии на подстраховке двое должны стоять
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 12.03.2020 23:17
    +1
    lenares85, 12.03.2020 23:11
    Научите кто нибудь Пятова что нужно иногда играть на выходах, так как высоких в защите нет, а он самый высокий, а Матвиенко пусть прыгать тренируется второй провал в лиге европы
    Научить Пятова в 35 лет тому, чего он никогда не умел ?
    Ну да, ну да...
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 12.03.2020 23:16
    +3
    Обидно, что в еврокубках все время привозят одни и те же, а замены им нет. Витао почему-то не наигрывают, Бондар есть чемпион Мира, он намного хуже Матвиенка?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2020 23:16
    +4
    странно сбагрить такого игрока как малину, просрать такого как зину и тд и выпускать коваленку
    Ссылка
    Dmitriy Svistak
    online
      Dmitriy Svistak, 12.03.2020 23:16
    +3
    могли вести 0-3, а походу злиються 2-1
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 12.03.2020 23:15
    +1
    Як кажуть не довго музика іграла
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2020 23:15
    0
    lenares85, 12.03.2020 23:11
    Научите кто нибудь Пятова что нужно иногда играть на выходах, так как высоких в защите нет, а он самый высокий, а Матвиенко пусть прыгать тренируется второй провал в лиге европы
    что уже учить, ему скоро бутсы на гвоздь уже
    Ссылка
    Dmitriy Svistak
    online
      Dmitriy Svistak, 12.03.2020 23:14
    +2
    коваленка внебрачный сын ахметова
    Ссылка
    анDрей
    online
      анDрей, 12.03.2020 23:14
    +2
    adidas77, 12.03.2020 23:09
    Коваленко это просто полная шляпа!!! Ещё и гол на его совести!
    Кто мне объяснит, кем он приходится хозяину клуба???
    Ну не верю я, что любой адекватный тренер будет ставить такого в основу. Про то что давать ему пробивать пенальти, где в составе 22 бразильца, лучше вообще промолчу!!
    наверное внебрачным сынулей,другого обьяснения нет.Его уже давно арендуполь ждет,а он в шахте *феерит*
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 12.03.2020 23:14
    0
    Міняти коваля нада давно.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 23:13
    +2
    pricolist, 12.03.2020 23:09
    Еще и Пятов непонятно как выходил, ты или мяч выбивай или стой на линии ворот
    Пятов лоханулся - в полу позиции был, Коваленок не боролся. В сумме с незабитым пенальти он "Мэн оф зе мэтч" для Вольсбурга
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 12.03.2020 23:13
    -1
    adidas77, 12.03.2020 23:09
    Коваленко это просто полная шляпа!!! Ещё и гол на его совести!
    Кто мне объяснит, кем он приходится хозяину клуба???
    Ну не верю я, что любой адекватный тренер будет ставить такого в основу. Про то что давать ему пробивать пенальти, где в составе 22 бразильца, лучше вообще промолчу!!
    На Ахметова немножко похож, или кажется мне
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2020 23:12
    +2
    adidas77, 12.03.2020 23:09
    Коваленко это просто полная шляпа!!! Ещё и гол на его совести!
    Кто мне объяснит, кем он приходится хозяину клуба???
    Ну не верю я, что любой адекватный тренер будет ставить такого в основу. Про то что давать ему пробивать пенальти, где в составе 22 бразильца, лучше вообще промолчу!!
    внучатый племянник ахм
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 12.03.2020 22:25
    +18
    В команде - один техничнее другого, но почему пенальти дали бить долбойобу?
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 12.03.2020 22:50
    +17
    А хто скаже, в честь чого Коваленко бив пенальті, якщо на полі є Тайсон, той же Патрік, чи Тете?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 12.03.2020 22:24
    +17
    Ну блин, просто жесть. Почему не Тайсон? Почему это бревно?
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 22:23
    +15
    Тайсон, Тете. Есть на поле те, кто пенальти уж точно лучше дерева пробивают
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 12.03.2020 22:24
    +14
    коваленко... очень странное решение...)) даже удивительно... любой Мораес бы забил...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2020 22:23
    +14
    Бревно есть бревно, зачем давать неуверенному игроку пеналь бить?
    Ссылка
    Rizbyar
      Rizbyar, 12.03.2020 22:48
    +13
    Виявляється, пробити гірше Коваленка - можливо.
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 12.03.2020 22:48
    +13
    Добре що у Вольсбурга свій Коваленко є
    Ссылка
    Dmitriy Svistak
    online
      Dmitriy Svistak, 12.03.2020 22:25
    +13
    почему то был уверен что он незабет
    Ссылка
    ramos2010
    online
      ramos2010, 12.03.2020 22:24
    +13
    Ска он точно сын Ахметова, другого объяснения почему он в старте всегда, да ещё и пенальтист у меня нет
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 12.03.2020 22:28
    +12
    Побачив, що брєвно готується бити, зразу поняв що це буде пройобаний момент. Маючи в команді стільки виконавців, давать бити брєвну. Куди дивитися тренер...
    Ссылка
    Dre
    online
      Dre, 12.03.2020 22:24
    +12
    Коваленко це щось
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 12.03.2020 22:50
    +11
    Пятов прогрессирует. Теперь он научился отбивать пенальти силой мысли.
    Ссылка
    Volodymyr Nochvai
    online
      Volodymyr Nochvai, 12.03.2020 22:28
    +11
    Питання більше не до Коваленко, його удар якраз прогнозований , а більше до тренера, що його з якогось дива зробив пенальтистом
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 12.03.2020 22:23
    +11
    Коваленко лох
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 12.03.2020 22:48
    +10
    Они соревнуются, кто ржачнее пегаль пробьёт? 😂
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 12.03.2020 22:48
    +10
    ахаххх Коваленко оказывается еще как Бог пробил)))
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 12.03.2020 22:47
    +10
    Это было еще эпичнее чем Коваленко
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 12.03.2020 22:27
    +10
    Лучше бы Пятов пробил пеналь)))))
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 12.03.2020 22:27
    +10
    Найшли кому дати стукнути пеналь
    Ссылка
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