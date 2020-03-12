Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч.

«Вольфсбург» – «Шахтер» – 1:1

Джон-Энтони Брукс (48) – Жуниор Мораес (17)

На 22-й минуте Виктор Коваленко не реализовал пенальти (вратарь)

На 45+2 минуте Ваут Вегхорст не реализовал пенальти (выше)

Ваут Вегхорст (18), Ренато Штеффен (56)

«Вольфсбург»: Кун Кастеелс, Пауло Отавио, Джон-Энтони Брукс, Робин Кнохе, Ренато Штеффен, Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Янник Герхардт, Йосип Брекало, Адмир Мехмеди, Ваут Вегхорст.

Запас: Павао Перван, Феликс Клаус, Жером Руссийон, Марин Понграчич, Марсель Тиссеран, Даниэль Гинчек, Жоао Виктор.

«Шахтер»: Андрей Пятов, Исмаили, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Додо, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Виктор Коваленко, Тете, Жуниор Мораес

Запас: Анатолий Трубин, Давид Хочолава, Ромеро Марлос, Евгений Коноплянка, Майкон, Даниил Сикан, Сергей Болбат.

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Стадион «Фольксваген-Арена» (Вольфсбург, Германия)

62 мин. Мехмеди с правого фланга прострелил в руки Пятову.

59 мин. Игра преимущественно идет в центре поля в эти минуты.

56 мин. Штеффен сбил Тайсона и сорвал атаку Шахтера.

55 мин. Шлагер нарушил правила в центре поля.

53 мин. Мехмеди от правого угла штрафной низом пробил неточно.

51 мин. Горняки контролируют мяч.

49 мин. Опасно! Тете бил из правого угла штрафной, и Кастеелс в падении поймал мяч!

48 мин. ГОЛ! 1:1! После навеса с углового Брукс выиграл верховую борьбу на линии вратарской и головой переправил мяч в ворота!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. НЕ ЗАБИВАЕТ ВЕГХОРСТ! Игрок Вольфсбурга поскользнулся во время разбега и пробил намного выше ворот!

45+1 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Матвиенко в штрафной Шахтера, и арбитр, снова после просмотра видеоповтора, указал на точку!

42 мин. В невысоком темпе идет игра у нас в матче.

40 мин. Герхардт из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

37 мин. ОПАСНО! После передачи в штрафную Вольфсбурга Брукс в последний момент успел выбить мяч на угловой.

35 мин. Патрик из-за пределов штрафной пробил несильно в руки голкиперу.

32 мин. Игра идет в центре поля.

30 мин. Оффсайд у Тете.

29 мин. Оффсайд у Мораеса.

28 мин. Владение мячом - 45:55%.

26 мин. Оффсайд у Мехмеди.

25 мин. Горняки контролируют мяч.

22 мин. НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ КОВАЛЕНКО! Виктор бесхитростно пробил в правый от себя угол, и Кастеелс намертво поймал мяч!

21 мин. ПЕНАЛЬТИ! После подачи Додо мяч попал в руку Арнольду, и, просмотрев видеоповтор, арбитр указал на точку!

18 мин. Вегхорст отмахнулся от Исмаили.

17 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Исмаили навесил с левого фланга, Брукс не сумел выбить мяч, и сыгравший на опережение Мораес головой отправил мяч в ворота!

14 мин. Вегхорст от правого угла штрафной Шахтера пробил в руки Пятову.

12 мин. Герхардт пробил из-за пределов штрафной и мяч попал в Кривцова.

9 мин. Отавио из-за пределов штрафной пробил неточно.

7 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

4 мин. Опасно! Шлагер прострелил с правого фланга, и Вегхорст едва не подправил мяч в ворота!

4 мин. Арнольд пробил из-за пределов штрафной, и Пятов поймал мяч.

2 мин. Угнетающая тишина царит на стадионе в Вольфсбурге.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 12-го марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Вольфсбург» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Вольфсбурге на «Фольксваген-Арене», начало в 22:00 по киевскому времени.

Перед поездкой в Германию донецкий клуб провел очень непростой поединок чемпионата с «Колосом», в котором вырвал победу со счетом 4:3. На «Оболонь-Арене» в Киеве за игрой «горняков» наблюдал и главный тренер «волков» Оливер Гласнер. В минувший уик-энд «Вольфсбург» также проводил встречу своего национального первенства, и «зелено-белые» на своем поле сыграли в безголевую ничью с «РБ Лейпциг». Напомним, что прошлой осенью во время проведения группового этапа Лиги Европы «волкам» противостояла «Александрия». «Вольфсбург» дважды нанес поражения «бронзовому» призеру чемпионата Украины – 3:1 и 1:0. В 1/16 финала «зелено-белые» разобрались с шведским «Мальме» (2:1 дома и 3:0 на выезде).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Шахтер».