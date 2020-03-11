Ливерпуль
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Атлетико Мадрид
11.03.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

  • 11.03.2020 01:16
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Ливерпуль – Атлетико. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/MoSalah

В среду, 11-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.

Действующий обладатель главного клубного трофея Старого Света рискует досрочно распрощаться с шансами защитить свое достижение уже на первом этапе раунда плей-офф текущего розыгрыша. Мадридскую часть противостояния коллективу Диего Симеоне удалось склонить в свою сторону, а затем засушить до конца основного времени. Но сработает ли такая тактика на Британских островах, где любой испанской команде сложно проявить себя с позиции силы? Или нас ждет очередной эффектный камбэк, на уровне матча «красных» против «Барселоны» образца прошлого года?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Атлетико».

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Источник — Sport.ua

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