В среду, 11-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.

Действующий обладатель главного клубного трофея Старого Света рискует досрочно распрощаться с шансами защитить свое достижение уже на первом этапе раунда плей-офф текущего розыгрыша. Мадридскую часть противостояния коллективу Диего Симеоне удалось склонить в свою сторону, а затем засушить до конца основного времени. Но сработает ли такая тактика на Британских островах, где любой испанской команде сложно проявить себя с позиции силы? Или нас ждет очередной эффектный камбэк, на уровне матча «красных» против «Барселоны» образца прошлого года?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Атлетико».