РБ Лейпциг – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 10 марта, «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома принимает «Тоттенхэм».
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
«Лейпциг»: Гулачи – Упамекано, Хальстенберг, Клостерманн – Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Мукиеле – Вернер, Шик, Нкунку.
«Тоттенхэм»: Льорис – Орье, Альдервейрельд, Танганга, Сессеньон – Уинкс, Дайер – Ло Чельсо, Алли, Ламела – Моура.
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Источник — Sport.ua
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