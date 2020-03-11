РБ Лейпциг
3:0
Тоттенхэм
10.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 11.03.2020 00:05
  • 1921 просмотр
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РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© УЕФА

Во вторник, 10 марта, «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома разгромил «Тоттенхэм» (3:0).

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0 (первый матч – 1:0)

Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87

 Лаймер, 50, Забитцер, 71 – Сессеньон, 33, Уинкс, 45+1, Танганга, 68, Алли, 70

РБ Лейпциг: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн – Анхелиньо, Забитцер (Форсберг, 87), Лаймер, Мукиэле (Адамс, 56) – Вернер, Шик, Нкунку (Айдара, 59).

Тоттенхэм: Льорис – Сессеньон, Танганга, Альдервейрельд, Орье (Фэган-Уолкот, 90+1) – Уинкс, Дайер – Ламела, Алли, Ло Чельсо (Фернандеш, 80) – Моура.

1:0. Первый гол Забитцера

2:0. Второй гол Забитцера

Лучшие моменты матча РБ Лейпциг - Тоттенхэм
87' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
21' ГОЛ ! Мяч забил Марсель Сабитцер (РБ Лейпциг).
10' ГОЛ ! С пенальти забил Марсель Сабитцер (РБ Лейпциг).
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Источник — Sport.ua

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