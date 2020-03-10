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Валенсия – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 10.03.2020 22:00
  • 1061 просмотр
  • 0 комментариев
Валенсия – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Аталанта

Во вторник, 10 марта, «Валенсия» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома принимает «Аталанту».

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.

«Валенсия»: Силлессен, Кондогбиа, Солер, Гамейро, Парехо, Дьяхаби, Гайя, Коклен, Васс, Родриго, Торрес.

«Аталанта»: Спортьелло, Кальдара, Паломино, Госенс, Гомес, Фройлер, де Роон, Джимшити, Хатебур, Иличич, Пашалич.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе.

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Источник — Sport.ua

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