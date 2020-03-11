Кубок Украины. 1/4 финала.
«Динамо» – «Александрия» – 0:0
«Динамо»: Георгий Бущан, Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Мохаммед Кадири, Александр Караваев, Фран Соль
Запас: Денис Бойко, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Миккель Дуэлунд, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский, Назарий Русин
«Александрия»: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Богдан Мышенко, Алексей Довгий, Артем Ситало
Запас: Олег Билык, Денис Безбородько, Андрей Запорожан, Павел Пашаев, Василий Грицук, Антон Шендрик, Максим Задерака
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
НСК «Олимпийский» (Киев)
32 мин. Буяльский заработал перспективный штрафной.
29 мин. Вербич из левого угла штрафной прострелил в руки Панькиву.
27 мин. Сидорчук с дальней дистанции пробил намного выше ворот.
26 мин. Миколенко остро прострелил с левого фланга, но к мячу никто из киевлян не успел.
24 мин. Попову оказывают медицинскую помощь.
23 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и защитник выбил мяч на угловой.
20 мин. Кадири из-за пределов штрафной пробил в руки Панькиву.
19 мин. Киевляне владеют территориальным преимуществом.
17 мин. ОПАСНО! Кадири подкараулил отскок в штрафной Александрии и пробил рядом со штангой, при этом столкнувшись с Бухалом!
14 мин. Третьяков с левого фланга сместился в центр и нанес неточный удар.
13 мин. Киевляне контролируют мяч.
11 мин. После навеса с левого фланга Банада головой нанес неточный удар.
9 мин. Третьяков попытался сделать рывок по левому флангу, но его догнал Сидорчук, который отобрал мяч.
7 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.
4 мин. Буяльский оказался на газоне, но обошлось без медицинской помощи.
2 мин. Неудачная атака Александрии.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В среду, 11-го марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором киевское «Динамо» встретится с «Александрией». Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.
В минувший уик-энд соперники встречались в рамках очередного тура чемпионата Украины, и киевляне в Александрии одержали победу со счетом 3:1. «Динамо» на кубковой дистанции одолело «Шахтер» (2:1 в дополнительное время), а команда Владимира Шарана справилась с вышгородским «Диназом» (1:0) и в серии послематчевых пенальти прошла луганскую «Зарю». «Динамо» и «Александрия» ранее дважды противостояли друг другу в Кубке Украины, и оба раза «бело-синие» оставляли «желто-черных» за бортом турнира.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».
Источник — Sport.ua
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"Тренерам динамо немає чому радіти"
Як??? Поясніть мені, як може радіти, або навпаки не радіти, той КОГО НЕМАЄ????? ЯК???
"Тренерам динамо немає чому радіти"
Як??? Поясніть мені, як може радіти, або навпаки не радіти, той КОГО НЕМАЄ????? ЯК???
"Тренерам динамо немає чому радіти"
Як??? Поясніть мені, як може радіти, або навпаки не радіти, той КОГО НЕМАЄ????? ЯК???
Про шубы Спилберг уже снимает фантастический филь в главной роли снимешься ты, будешь шубой ссаньё в туалете Олимпийского вымакивать
Нажаль маріупольський "Костоломець" (купа жовтих і червона) виграв 4:2.
Пускай звучит немного грубо,
Какой же это геморрой,
Когда судья запросит шубу!
Пускай звучит немного грубо,
Какой же это геморрой,
Когда судья запросит шубу!
"Тренерам динамо немає чому радіти"
Як??? Поясніть мені, як може радіти, або навпаки не радіти, той КОГО НЕМАЄ????? ЯК???
"Тренерам динамо немає чому радіти"
Як??? Поясніть мені, як може радіти, або навпаки не радіти, той КОГО НЕМАЄ????? ЯК???
Нажаль маріупольський "Костоломець" (купа жовтих і червона) виграв 4:2.
"Тренерам динамо немає чому радіти"
Як??? Поясніть мені, як може радіти, або навпаки не радіти, той КОГО НЕМАЄ????? ЯК???
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