Кубок Украины. 1/4 финала.

«Динамо» – «Александрия» – 0:0

«Динамо»: Георгий Бущан, Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Мохаммед Кадири, Александр Караваев, Фран Соль

Запас: Денис Бойко, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Миккель Дуэлунд, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский, Назарий Русин

«Александрия»: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Богдан Мышенко, Алексей Довгий, Артем Ситало

Запас: Олег Билык, Денис Безбородько, Андрей Запорожан, Павел Пашаев, Василий Грицук, Антон Шендрик, Максим Задерака

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

32 мин. Буяльский заработал перспективный штрафной.

29 мин. Вербич из левого угла штрафной прострелил в руки Панькиву.

27 мин. Сидорчук с дальней дистанции пробил намного выше ворот.

26 мин. Миколенко остро прострелил с левого фланга, но к мячу никто из киевлян не успел.

24 мин. Попову оказывают медицинскую помощь.

23 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и защитник выбил мяч на угловой.

20 мин. Кадири из-за пределов штрафной пробил в руки Панькиву.

19 мин. Киевляне владеют территориальным преимуществом.

17 мин. ОПАСНО! Кадири подкараулил отскок в штрафной Александрии и пробил рядом со штангой, при этом столкнувшись с Бухалом!

14 мин. Третьяков с левого фланга сместился в центр и нанес неточный удар.

13 мин. Киевляне контролируют мяч.

11 мин. После навеса с левого фланга Банада головой нанес неточный удар.

9 мин. Третьяков попытался сделать рывок по левому флангу, но его догнал Сидорчук, который отобрал мяч.

7 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

4 мин. Буяльский оказался на газоне, но обошлось без медицинской помощи.

2 мин. Неудачная атака Александрии.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 11-го марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором киевское «Динамо» встретится с «Александрией». Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

В минувший уик-энд соперники встречались в рамках очередного тура чемпионата Украины, и киевляне в Александрии одержали победу со счетом 3:1. «Динамо» на кубковой дистанции одолело «Шахтер» (2:1 в дополнительное время), а команда Владимира Шарана справилась с вышгородским «Диназом» (1:0) и в серии послематчевых пенальти прошла луганскую «Зарю». «Динамо» и «Александрия» ранее дважды противостояли друг другу в Кубке Украины, и оба раза «бело-синие» оставляли «желто-черных» за бортом турнира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».