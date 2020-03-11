Динамо Киев
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Александрия
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Динамо – Александрия – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Кубка Украины

  • 11.03.2020 19:30
  • 4977 просмотров
  • 33 комментария
Динамо – Александрия – 0:0. LIVE
© ФК Александрия

Кубок Украины. 1/4 финала.

«Динамо» – «Александрия» – 0:0

«Динамо»: Георгий Бущан, Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Мохаммед Кадири, Александр Караваев, Фран Соль

Запас: Денис Бойко, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Миккель Дуэлунд, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский, Назарий Русин

«Александрия»: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Богдан Мышенко, Алексей Довгий, Артем Ситало

Запас: Олег Билык, Денис Безбородько, Андрей Запорожан, Павел Пашаев, Василий Грицук, Антон Шендрик, Максим Задерака

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

32 мин. Буяльский заработал перспективный штрафной.

29 мин. Вербич из левого угла штрафной прострелил в руки Панькиву.

27 мин. Сидорчук с дальней дистанции пробил намного выше ворот.

26 мин. Миколенко остро прострелил с левого фланга, но к мячу никто из киевлян не успел.

24 мин. Попову оказывают медицинскую помощь.

23 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и защитник выбил мяч на угловой.

20 мин. Кадири из-за пределов штрафной пробил в руки Панькиву.

19 мин. Киевляне владеют территориальным преимуществом.

17 мин. ОПАСНО! Кадири подкараулил отскок в штрафной Александрии и пробил рядом со штангой, при этом столкнувшись с Бухалом!

14 мин. Третьяков с левого фланга сместился в центр и нанес неточный удар.

13 мин. Киевляне контролируют мяч.

11 мин. После навеса с левого фланга Банада головой нанес неточный удар.

9 мин. Третьяков попытался сделать рывок по левому флангу, но его догнал Сидорчук, который отобрал мяч.

7 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

4 мин. Буяльский оказался на газоне, но обошлось без медицинской помощи.

2 мин. Неудачная атака Александрии.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  

 

В среду, 11-го марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором киевское «Динамо» встретится с «Александрией». Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

В минувший уик-энд соперники встречались в рамках очередного тура чемпионата Украины, и киевляне в Александрии одержали победу со счетом 3:1. «Динамо» на кубковой дистанции одолело «Шахтер» (2:1 в дополнительное время), а команда Владимира Шарана справилась с вышгородским «Диназом» (1:0) и в серии послематчевых пенальти прошла луганскую «Зарю». «Динамо» и «Александрия» ранее дважды противостояли друг другу в Кубке Украины, и оба раза «бело-синие» оставляли «желто-черных» за бортом турнира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.03.2020 20:09
    0
    Виктор Иванов, 11.03.2020 20:06
    Ну? И что не так? Показал как надо бороться с криминальными авторитетами. А вы когда Пороха взорвёте за котлы и разграбление станы?
    Странно, "разграблял" Порох, а падают все показатели экономические при Зе.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 11.03.2020 20:08
    0
    Forever_young_13, 11.03.2020 20:05
    Не гоните дуру на Михайлириньо Он ещё не все свои футбольные козыри выложил
    А ти я бачу, гуморист покручє пєтросяна.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 20:06
    -1
    DKTheBest2, 11.03.2020 19:55
    Ты, дебилко, еще и не родился, когда история с шубами была, точно так же, когда Азметов Брагина на стадионе взорвал.
    Ну? И что не так? Показал как надо бороться с криминальными авторитетами. А вы когда Пороха взорвёте за котлы и разграбление станы?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 20:05
    +2
    Elblanko, 11.03.2020 20:03
    Коментатор, конь однако...
    "Тренерам динамо немає чому радіти"
    Як??? Поясніть мені, як може радіти, або навпаки не радіти, той КОГО НЕМАЄ????? ЯК???
    Не гоните дуру на Михайлириньо Он ещё не все свои футбольные козыри выложил
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 11.03.2020 20:05
    +1
    Кстати, не слышу звуков в поддержку сов когда мяч, например, у Кадири)) И чем закончилась предыдущая, скольким особям помогли, можно узнать?)
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 11.03.2020 20:04
    0
    Elblanko, 11.03.2020 20:03
    Коментатор, конь однако...
    "Тренерам динамо немає чому радіти"
    Як??? Поясніть мені, як може радіти, або навпаки не радіти, той КОГО НЕМАЄ????? ЯК???
    Ахаха. Тонко!
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 11.03.2020 20:03
    +1
    Коментатор, конь однако...
    "Тренерам динамо немає чому радіти"
    Як??? Поясніть мені, як може радіти, або навпаки не радіти, той КОГО НЕМАЄ????? ЯК???
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 20:00
    -1
    Forever_young_13, 11.03.2020 19:56
    Показали Русина на банке. Лицо такое грустное, которое так и просит - ну пожалуйста, ну отпустите меня в аренду.
    Хотя бы в Минай
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 20:00
    -1
    DKTheBest2, 11.03.2020 19:55
    Ты, дебилко, еще и не родился, когда история с шубами была, точно так же, когда Азметов Брагина на стадионе взорвал.
    DKThe гавно2
    Про шубы Спилберг уже снимает фантастический филь в главной роли снимешься ты, будешь шубой ссаньё в туалете Олимпийского вымакивать
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 19:58
    -1
    grifon, 11.03.2020 19:46
    нагадаю для провінції, що в столиці деякі фірми або співробітники самі обирають графік початку роботи. Наприклад з 10 до 19 працювати
    Это ты столицу украинской металлургии и энергетики провинцией называешь из большого села на козьем болоте?
    Ссылка
    Ruslan Gonchar
      Ruslan Gonchar, 11.03.2020 19:57
    +1
    Альянс з другої ліги в Сумах прийшло підтримати шість з половиною тисяч вболівальників. Гра почалася в 18-00. До "народної команди" по відвідуваності їм звісно далеченько...
    Нажаль маріупольський "Костоломець" (купа жовтих і червона) виграв 4:2.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 19:56
    +3
    Показали Русина на банке. Лицо такое грустное, которое так и просит - ну пожалуйста, ну отпустите меня в аренду.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.03.2020 19:55
    -3
    Forever_young_13, 11.03.2020 19:52
    Пред-Предвесеннею порой,
    Пускай звучит немного грубо,
    Какой же это геморрой,
    Когда судья запросит шубу!
    Ты, дебилко, еще и не родился, когда история с шубами была, точно так же, когда Азметов Брагина на стадионе взорвал.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.03.2020 19:55
    +7
    Олександрія Вперед!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.03.2020 19:54
    +1
    WladWest, 11.03.2020 19:34
    Карантин с Киеве объявлен, в стране объявлен, а на стадионе зрители...?
    Карантин с 12го Марта. Или читать не умеешь?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 19:52
    -2
    Omen, 11.03.2020 19:48
    Что ты мелешь? Башкой думай! Шуба уже в багаже судьи ))
    Пред-Предвесеннею порой,
    Пускай звучит немного грубо,
    Какой же это геморрой,
    Когда судья запросит шубу!
    Ссылка
    electron440v60hz
      electron440v60hz, 11.03.2020 19:51
    +1
    Omen, 11.03.2020 19:50
    Ну это же болельщик ДК, среди них куча таких оленей)
    100%!!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 11.03.2020 19:50
    +4
    electron440v60hz, 11.03.2020 19:49
    Алеша! карантин с 12 марта!!!
    Ну это же болельщик ДК, среди них куча таких оленей)
    Ссылка
    electron440v60hz
      electron440v60hz, 11.03.2020 19:49
    +7
    WladWest, 11.03.2020 19:34
    Карантин с Киеве объявлен, в стране объявлен, а на стадионе зрители...?
    Алеша! карантин с 12 марта!!!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 11.03.2020 19:48
    0
    Forever_young_13, 11.03.2020 19:44
    Ипать народу, шубе негде упасть
    Что ты мелешь? Башкой думай! Шуба уже в багаже судьи ))
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.03.2020 19:55
    +7
    Олександрія Вперед!
    Ссылка
    electron440v60hz
      electron440v60hz, 11.03.2020 19:49
    +7
    WladWest, 11.03.2020 19:34
    Карантин с Киеве объявлен, в стране объявлен, а на стадионе зрители...?
    Алеша! карантин с 12 марта!!!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 11.03.2020 19:50
    +4
    electron440v60hz, 11.03.2020 19:49
    Алеша! карантин с 12 марта!!!
    Ну это же болельщик ДК, среди них куча таких оленей)
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 19:56
    +3
    Показали Русина на банке. Лицо такое грустное, которое так и просит - ну пожалуйста, ну отпустите меня в аренду.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 20:05
    +2
    Elblanko, 11.03.2020 20:03
    Коментатор, конь однако...
    "Тренерам динамо немає чому радіти"
    Як??? Поясніть мені, як може радіти, або навпаки не радіти, той КОГО НЕМАЄ????? ЯК???
    Не гоните дуру на Михайлириньо Он ещё не все свои футбольные козыри выложил
    Ссылка
    electron440v60hz
      electron440v60hz, 11.03.2020 19:51
    +2
    Omen, 11.03.2020 19:50
    Ну это же болельщик ДК, среди них куча таких оленей)
    100%!!
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 11.03.2020 19:48
    +2
    щоб таке дурне як ти запитало
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 11.03.2020 20:05
    +1
    Кстати, не слышу звуков в поддержку сов когда мяч, например, у Кадири)) И чем закончилась предыдущая, скольким особям помогли, можно узнать?)
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 11.03.2020 20:03
    +1
    Коментатор, конь однако...
    "Тренерам динамо немає чому радіти"
    Як??? Поясніть мені, як може радіти, або навпаки не радіти, той КОГО НЕМАЄ????? ЯК???
    Ссылка
    Ruslan Gonchar
      Ruslan Gonchar, 11.03.2020 19:57
    +1
    Альянс з другої ліги в Сумах прийшло підтримати шість з половиною тисяч вболівальників. Гра почалася в 18-00. До "народної команди" по відвідуваності їм звісно далеченько...
    Нажаль маріупольський "Костоломець" (купа жовтих і червона) виграв 4:2.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.03.2020 19:54
    +1
    WladWest, 11.03.2020 19:34
    Карантин с Киеве объявлен, в стране объявлен, а на стадионе зрители...?
    Карантин с 12го Марта. Или читать не умеешь?
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 11.03.2020 19:31
    +1
    Комментатор жжот) "Вот такие болельщики на трибунах в повязках, от короновируса, конечно, они не защищают..."
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.03.2020 20:09
    0
    Виктор Иванов, 11.03.2020 20:06
    Ну? И что не так? Показал как надо бороться с криминальными авторитетами. А вы когда Пороха взорвёте за котлы и разграбление станы?
    Странно, "разграблял" Порох, а падают все показатели экономические при Зе.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 11.03.2020 20:08
    0
    Forever_young_13, 11.03.2020 20:05
    Не гоните дуру на Михайлириньо Он ещё не все свои футбольные козыри выложил
    А ти я бачу, гуморист покручє пєтросяна.
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 11.03.2020 20:04
    0
    Elblanko, 11.03.2020 20:03
    Коментатор, конь однако...
    "Тренерам динамо немає чому радіти"
    Як??? Поясніть мені, як може радіти, або навпаки не радіти, той КОГО НЕМАЄ????? ЯК???
    Ахаха. Тонко!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 11.03.2020 19:48
    0
    Forever_young_13, 11.03.2020 19:44
    Ипать народу, шубе негде упасть
    Что ты мелешь? Башкой думай! Шуба уже в багаже судьи ))
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 19:47
    0
    А почему Миколенко бегает в рукавицах и валенках?? В Киеве, что минус 10??
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 19:44
    0
    Maccceo Plex Plex, 11.03.2020 19:37
    Сразу видно что народный клуб дома играет)) Не протолкнутся))
    Ипать народу, шубе негде упасть
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 11.03.2020 19:37
    0
    serge_kr, 11.03.2020 19:35
    Кто там говорил про посещаемость ДК, кроме сектора сов никого практически нет
    Сразу видно что народный клуб дома играет)) Не протолкнутся))
    Ссылка
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