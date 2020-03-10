В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду 11 марта французский клуб «ПСЖ» будет принимать немецкую «Боруссию» из Дортмунда. Напомним, что в первой игре в Германии 18 февраля хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. Тогда в составе «Боруссии» дважды отличился норвежский нападающий Холанд, а у парижан мяч забил бразилец Неймар.

Перед очным противостоянием в своем национальном чемпионате немецкая команда в гостях одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха 2:1, а вот матч «ПСЖ» со «Страсбуром» не состоялся из-за коронавируса. Кстати, именно из-за опасности распространения этой болезни, предстоящий матч «ПСЖ» - «Боруссия» Д пройдет без зрителей.

Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.