ПСЖ
2:0
Боруссия Д
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ПСЖ - Боруссия Д - 2:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 11.03.2020 22:06
  • 4584 просмотра
  • 1 комментарий
ПСЖ - Боруссия Д - 2:0. LIVE
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Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала

ПСЖ - Боруссия Д - 2:0

 Неймар (28), Бернат (45+1)

Холанд (16)
 
«ПСЖ»: Навас, Бернат, Кимпембе, Маркиньос, Керер, Паредес, Гуэй, Ди Мария, Неймар,  Сарабия, Кавани 

Запасные: Рико, Мбапе, Икарди, Кюрзава, Дракслер, Диалло, Куасси

«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Витсель, Джан, Хакими, Геррейру, Санчо, Холанд, Т.Азар

Запасные: Хитц, Дауд, Гетце, Аканджи, Брандт, Рейна, Шмельцер

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Стадион: «Парк-де-Пренс»

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+1 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 2:0. Гол забил Бернат. Уже в компенсированное время хозяева поля провели стремительную контратаку, после прострела справа Бернат подставил ногу и мяч влетел в левый угол ворот. 

45 мин. Арбитр компенсировал 2 минуты к основному времени первого тайма.

43 мин. Холанд ударил рукой Маркиньоса вблизи центра поля, за это мог получить вторую желтую карточку, но арбитр откровенно его пожалел.

41 мин. Удар Азара справа в дальний угол - неточно. 

41 мин. Преимущество у «Боруссии», мяч долгое время держится на половине поля парижан. 

38 мин. Опасно! Еще один удар от Санчо, самого активного в составе гостей, но Навас опять оказался  на месте. 

36 мин. Санчо пробивал штрафной, мяч летел в ворота, но голкипер ПСЖ Навас спокойно забрал его в руки. 

35 мин. Пока у немцев ничего не получается в атаке, а французы стараются действовать на контратаках. 

32 мин. Теперь «Боруссия» больше владеет мячом. Этот счет ее уже не устраивает. 

 28 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 1:0. Гол забил Неймар. После передачи с углового бразильский нападающий первым оказался на мяче и головой точно пробил с близкого расстояния. 

28 мин. Хозяева поля заметно прибавили.

25 мин. А вот и момент!. Кавани ворвался справа в штрафную площадь гостей и сильно пробил в дальний угол, однако мяч пролетел рядом со штангой. 

24 мин. Ди Мария упал в штрафной площади «Боруссии», но нарушения правил судья не увидел. Молчит и VАR.

22 мин. Приближается середина первого тайма, но кроме удара из-за пределов штрафной площади Санчо больше и вспомнить нечего. 

19 мин. А вот и первый удар по воротам. Бил Санчо, но немного мимо цели. 

17 мин. Первый угловой у ворот гостей ничем не завершился. 

 16 мин. Предупрежден за грубую игру Холанд (Боруссия Д)

15 мин. Если бы на трибунах присутствовали зрители, можно было бы сказать, что они откровенно скучают. А так пока скучают телезрители.

13 мин. Игра проходит в невысоком темпе. Пока команды не торопятся форсировать события.  

10 мин. Первая атака гостей завершилась неудачно, мяч снова больше держится у «ПСЖ». 

8 мин. Еще одно нарушение на Неймаре, свисток судьи промолчал, а бразильцу оказывают медицинскую помощь. 

6 мин. По-прежнему небольшое игровое преимущество у парижан, но пока без острых моментов.

3 мин. Футболисты «ПСЖ» больше с мячом и играют на половине поля соперников. 

1 мин. В самом начале игры уже нарушение правил со стороны гостей в центре поля на Неймаре. 

МАТЧ НАЧАЛСЯ

   

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду 11 марта французский клуб «ПСЖ» будет принимать немецкую «Боруссию» из Дортмунда. Напомним, что в первой игре в Германии 18 февраля хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. Тогда в составе «Боруссии» дважды отличился норвежский нападающий Холанд, а у парижан мяч забил бразилец Неймар. 

Перед очным противостоянием в своем национальном чемпионате немецкая команда в гостях одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха 2:1, а вот матч «ПСЖ» со «Страсбуром» не состоялся из-за коронавируса. Кстати, именно из-за опасности распространения этой болезни предстоящий матч «ПСЖ» - «Боруссия» Д пройдет без зрителей. 

Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.   

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    sergrey4
      sergrey4, 11.03.2020 22:39
    +1
    Дубль-W против 4-2-4, это что-то фантастическое, из середины прошлого века.
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 11.03.2020 22:39
    +1
    Дубль-W против 4-2-4, это что-то фантастическое, из середины прошлого века.
    Ссылка
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