Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала
ПСЖ - Боруссия Д - 2:0
Неймар (28), Бернат (45+1)
Холанд (16)
«ПСЖ»: Навас, Бернат, Кимпембе, Маркиньос, Керер, Паредес, Гуэй, Ди Мария, Неймар, Сарабия, Кавани
Запасные: Рико, Мбапе, Икарди, Кюрзава, Дракслер, Диалло, Куасси
«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Витсель, Джан, Хакими, Геррейру, Санчо, Холанд, Т.Азар
Запасные: Хитц, Дауд, Гетце, Аканджи, Брандт, Рейна, Шмельцер
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Стадион: «Парк-де-Пренс»
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН
45+1 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 2:0. Гол забил Бернат. Уже в компенсированное время хозяева поля провели стремительную контратаку, после прострела справа Бернат подставил ногу и мяч влетел в левый угол ворот.
45 мин. Арбитр компенсировал 2 минуты к основному времени первого тайма.
43 мин. Холанд ударил рукой Маркиньоса вблизи центра поля, за это мог получить вторую желтую карточку, но арбитр откровенно его пожалел.
41 мин. Удар Азара справа в дальний угол - неточно.
41 мин. Преимущество у «Боруссии», мяч долгое время держится на половине поля парижан.
38 мин. Опасно! Еще один удар от Санчо, самого активного в составе гостей, но Навас опять оказался на месте.
36 мин. Санчо пробивал штрафной, мяч летел в ворота, но голкипер ПСЖ Навас спокойно забрал его в руки.
35 мин. Пока у немцев ничего не получается в атаке, а французы стараются действовать на контратаках.
32 мин. Теперь «Боруссия» больше владеет мячом. Этот счет ее уже не устраивает.
28 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 1:0. Гол забил Неймар. После передачи с углового бразильский нападающий первым оказался на мяче и головой точно пробил с близкого расстояния.
28 мин. Хозяева поля заметно прибавили.
25 мин. А вот и момент!. Кавани ворвался справа в штрафную площадь гостей и сильно пробил в дальний угол, однако мяч пролетел рядом со штангой.
24 мин. Ди Мария упал в штрафной площади «Боруссии», но нарушения правил судья не увидел. Молчит и VАR.
22 мин. Приближается середина первого тайма, но кроме удара из-за пределов штрафной площади Санчо больше и вспомнить нечего.
19 мин. А вот и первый удар по воротам. Бил Санчо, но немного мимо цели.
17 мин. Первый угловой у ворот гостей ничем не завершился.
16 мин. Предупрежден за грубую игру Холанд (Боруссия Д)
15 мин. Если бы на трибунах присутствовали зрители, можно было бы сказать, что они откровенно скучают. А так пока скучают телезрители.
13 мин. Игра проходит в невысоком темпе. Пока команды не торопятся форсировать события.
10 мин. Первая атака гостей завершилась неудачно, мяч снова больше держится у «ПСЖ».
8 мин. Еще одно нарушение на Неймаре, свисток судьи промолчал, а бразильцу оказывают медицинскую помощь.
6 мин. По-прежнему небольшое игровое преимущество у парижан, но пока без острых моментов.
3 мин. Футболисты «ПСЖ» больше с мячом и играют на половине поля соперников.
1 мин. В самом начале игры уже нарушение правил со стороны гостей в центре поля на Неймаре.
МАТЧ НАЧАЛСЯ
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду 11 марта французский клуб «ПСЖ» будет принимать немецкую «Боруссию» из Дортмунда. Напомним, что в первой игре в Германии 18 февраля хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. Тогда в составе «Боруссии» дважды отличился норвежский нападающий Холанд, а у парижан мяч забил бразилец Неймар.
Перед очным противостоянием в своем национальном чемпионате немецкая команда в гостях одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха 2:1, а вот матч «ПСЖ» со «Страсбуром» не состоялся из-за коронавируса. Кстати, именно из-за опасности распространения этой болезни предстоящий матч «ПСЖ» - «Боруссия» Д пройдет без зрителей.
Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
Источник — Sport.ua
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