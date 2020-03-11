Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала

ПСЖ - Боруссия Д - 2:0

Неймар (28), Бернат (45+1)

Холанд (16)



«ПСЖ»: Навас, Бернат, Кимпембе, Маркиньос, Керер, Паредес, Гуэй, Ди Мария, Неймар, Сарабия, Кавани

Запасные: Рико, Мбапе, Икарди, Кюрзава, Дракслер, Диалло, Куасси

«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Витсель, Джан, Хакими, Геррейру, Санчо, Холанд, Т.Азар

Запасные: Хитц, Дауд, Гетце, Аканджи, Брандт, Рейна, Шмельцер

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Стадион: «Парк-де-Пренс»

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+1 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 2:0. Гол забил Бернат. Уже в компенсированное время хозяева поля провели стремительную контратаку, после прострела справа Бернат подставил ногу и мяч влетел в левый угол ворот.

45 мин. Арбитр компенсировал 2 минуты к основному времени первого тайма.

43 мин. Холанд ударил рукой Маркиньоса вблизи центра поля, за это мог получить вторую желтую карточку, но арбитр откровенно его пожалел.

41 мин. Удар Азара справа в дальний угол - неточно.

41 мин. Преимущество у «Боруссии», мяч долгое время держится на половине поля парижан.

38 мин. Опасно! Еще один удар от Санчо, самого активного в составе гостей, но Навас опять оказался на месте.

36 мин. Санчо пробивал штрафной, мяч летел в ворота, но голкипер ПСЖ Навас спокойно забрал его в руки.

35 мин. Пока у немцев ничего не получается в атаке, а французы стараются действовать на контратаках.

32 мин. Теперь «Боруссия» больше владеет мячом. Этот счет ее уже не устраивает.

28 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 1:0. Гол забил Неймар. После передачи с углового бразильский нападающий первым оказался на мяче и головой точно пробил с близкого расстояния.

28 мин. Хозяева поля заметно прибавили.

25 мин. А вот и момент!. Кавани ворвался справа в штрафную площадь гостей и сильно пробил в дальний угол, однако мяч пролетел рядом со штангой.

24 мин. Ди Мария упал в штрафной площади «Боруссии», но нарушения правил судья не увидел. Молчит и VАR.

22 мин. Приближается середина первого тайма, но кроме удара из-за пределов штрафной площади Санчо больше и вспомнить нечего.

19 мин. А вот и первый удар по воротам. Бил Санчо, но немного мимо цели.

17 мин. Первый угловой у ворот гостей ничем не завершился.

16 мин. Предупрежден за грубую игру Холанд (Боруссия Д)

15 мин. Если бы на трибунах присутствовали зрители, можно было бы сказать, что они откровенно скучают. А так пока скучают телезрители.

13 мин. Игра проходит в невысоком темпе. Пока команды не торопятся форсировать события.

10 мин. Первая атака гостей завершилась неудачно, мяч снова больше держится у «ПСЖ».

8 мин. Еще одно нарушение на Неймаре, свисток судьи промолчал, а бразильцу оказывают медицинскую помощь.

6 мин. По-прежнему небольшое игровое преимущество у парижан, но пока без острых моментов.

3 мин. Футболисты «ПСЖ» больше с мячом и играют на половине поля соперников.

1 мин. В самом начале игры уже нарушение правил со стороны гостей в центре поля на Неймаре.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду 11 марта французский клуб «ПСЖ» будет принимать немецкую «Боруссию» из Дортмунда. Напомним, что в первой игре в Германии 18 февраля хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. Тогда в составе «Боруссии» дважды отличился норвежский нападающий Холанд, а у парижан мяч забил бразилец Неймар.

Перед очным противостоянием в своем национальном чемпионате немецкая команда в гостях одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха 2:1, а вот матч «ПСЖ» со «Страсбуром» не состоялся из-за коронавируса. Кстати, именно из-за опасности распространения этой болезни предстоящий матч «ПСЖ» - «Боруссия» Д пройдет без зрителей.

Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.