Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч - 1:4).
«Валенсия» – «Аталанта» – 1:1
Кевин Гамейро (21) – Йосип Иличич (3, с пенальти)
«Валенсия»: Яспер Силлессен, Жоффри Кондогбиа, Карлос Солер, Кевин Гамейро, Даниэль Парехо, Муктар Дьяхаби, Хосе Гайя, Франсис Коклен, Даниэль Васс, Родриго, Ферран Торрес
Запас: Хауме Доменек, Гонсалу Гуэдеш, Денис Черышев, Ли Кан Ин, Рубен Собрино, Алессандро Флоренци, Уго Гильямон
«Аталанта»: Марко Спортьелло, Маттиа Кальдара, Хосе Луис Паломино, Робин Госенс, Алехандро Гомес, Ремо Фройлер, Мартен де Роон, Берат Джимшити, Ханс Хатебур, Йосип Иличич, Марио Пашалич
Запас: Франческо Росси, Адриен Тамез, Леннарт Чиборра, Луис Муриэль, Руслан Малиновский, Тимоти Кастань, Дуван Сапата
Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)
Стадион «Месталья» (Валенсия, Испания)
25 мин. После навеса с углового Пашалич головой пробил неточно.
21 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После разрезной передачи в штрафную Аталанты Паломино в подкате остановил мяч, но не сумел помешать нанести удар Гамейро!
20 мин. Оффсайд у Кондогбиа.
16 мин. Затяжная атака Валенсии к остроте у ворот бергамцев так и не привела.
14 мин. Гости контролируют мяч.
11 мин. Игра идет в центре поля. Пустые трибуны, скажем откровенно, несколько угнетают.
9 мин. Родриго пробил из-за пределов штрафной, и Спортьелло в падении отбил мяч!
6 мин. Неудачная атака Валенсии.
3 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! Иличич с 11-тиметровой отметки пробил по центру, а Силлессен упал в угол!
2 мин. ПЕНАЛЬТИ! Дьяхаби сбил Иличича в штрафной Валенсии!
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Во вторник, 10-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в Котором «Валенсия» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», начало – в 22:00 по киевскому времени.
В первой встрече, которая проходила в Милане, «Аталанта» одержала уверенную победу со счетом 4:1. Поэтому дебютант плей-офф Лиги чемпионов имеет хорошие шансы выйти в 1/4 финала. Впрочем, в прошлом сезоне главный клубный евротурнир был наполнен ошеломляющими камбэками, поэтому не будем заранее выводить бергамцев в следующую стадию. Тем более, что «летучие мыши» на своем поле представляют грозную силу. Отметим, что накануне встречи на «Месталье» было принято решение о приостановке чемпионата Италии по футболу из-за угрозы распространения коронавируса.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Аталанта».
Источник — Sport.ua
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Твій коментар перед першим матчем "Коэффициенты, просто удивительные, да какое то преимущество дома Аталанта имеет, но не настолько же".
Сьогодні пишеш те ж саме, хоча в тексті ніяких коефіцієнтів немає
Бот, чи що ?
Твій коментар перед першим матчем "Коэффициенты, просто удивительные, да какое то преимущество дома Аталанта имеет, но не настолько же".
Сьогодні пишеш те ж саме, хоча в тексті ніяких коефіцієнтів немає
Бот, чи що ?
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