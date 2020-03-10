Валенсия
1:1
Аталанта
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Валенсия – Аталанта – 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 10.03.2020 21:59
  • 2585 просмотров
  • 7 комментариев
Валенсия – Аталанта – 1:1. LIVE
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Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч - 1:4).

«Валенсия» – «Аталанта» – 1:1

Кевин Гамейро (21) – Йосип Иличич (3, с пенальти)

«Валенсия»: Яспер Силлессен, Жоффри Кондогбиа, Карлос Солер, Кевин Гамейро, Даниэль Парехо, Муктар Дьяхаби, Хосе Гайя, Франсис Коклен, Даниэль Васс, Родриго, Ферран Торрес

Запас: Хауме Доменек, Гонсалу Гуэдеш, Денис Черышев, Ли Кан Ин, Рубен Собрино, Алессандро Флоренци, Уго Гильямон

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Маттиа Кальдара, Хосе Луис Паломино, Робин Госенс, Алехандро Гомес, Ремо Фройлер, Мартен де Роон, Берат Джимшити, Ханс Хатебур, Йосип Иличич, Марио Пашалич

Запас: Франческо Росси, Адриен Тамез, Леннарт Чиборра, Луис Муриэль, Руслан Малиновский, Тимоти Кастань, Дуван Сапата

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Стадион «Месталья» (Валенсия, Испания)

 

25 мин. После навеса с углового Пашалич головой пробил неточно.

21 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После разрезной передачи в штрафную Аталанты Паломино в подкате остановил мяч, но не сумел помешать нанести удар Гамейро!

20 мин. Оффсайд у Кондогбиа.

16 мин. Затяжная атака Валенсии к остроте у ворот бергамцев так и не привела.

14 мин. Гости контролируют мяч.

11 мин. Игра идет в центре поля. Пустые трибуны, скажем откровенно, несколько угнетают.

9 мин. Родриго пробил из-за пределов штрафной, и Спортьелло в падении отбил мяч!

6 мин. Неудачная атака Валенсии.

3 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! Иличич с 11-тиметровой отметки пробил по центру, а Силлессен упал в угол!

2 мин. ПЕНАЛЬТИ! Дьяхаби сбил Иличича в штрафной Валенсии!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 10-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в Котором «Валенсия» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», начало – в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая проходила в Милане, «Аталанта» одержала уверенную победу со счетом 4:1. Поэтому дебютант плей-офф Лиги чемпионов имеет хорошие шансы выйти в 1/4 финала. Впрочем, в прошлом сезоне главный клубный евротурнир был наполнен ошеломляющими камбэками, поэтому не будем заранее выводить бергамцев в следующую стадию. Тем более, что «летучие мыши» на своем поле представляют грозную силу. Отметим, что накануне встречи на «Месталье» было принято решение о приостановке чемпионата Италии по футболу из-за угрозы распространения коронавируса.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Аталанта».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 10.03.2020 22:13
    +1
    Alex__Romanov, 10.03.2020 22:11
    По групповому этапа, который Валенсия выиграла в компании Челси и прошлогоднего полуфиналиста Аякса. А что Аталанта? Без шансов просрала МС и ели выцарапала путёвку в 1/8 у Шахтёра и Загреба.
    Аякс в этой ЛЧ никакой. У них полкоманды распродали в межсезонье. А Челси, ну-у-у-у-у, в АПЛ есть штук 5 команд, которые выиграл у Челси, но проиграли без шансов МС.
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    BobchuK
      BobchuK, 10.03.2020 22:13
    +5
    14sergey1953, 10.03.2020 21:53
    Очень странные коэффициенты. Валенсия намного сильнее Аталанты. Пройдет Аталанту или нет, это уже другой вопрос, но то что сегодня Валенсия явный фаворит, это однозначно.
    Шановний, тебе що заклинило ?
    Твій коментар перед першим матчем "Коэффициенты, просто удивительные, да какое то преимущество дома Аталанта имеет, но не настолько же".
    Сьогодні пишеш те ж саме, хоча в тексті ніяких коефіцієнтів немає
    Бот, чи що ?
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 10.03.2020 22:11
    -3
    Назар Маршалок, 10.03.2020 22:04
    Звідки люди беруть такі висновки??? Аталанта 4 місце в чемпіонаті по голам 70-34(найбільш забивна коман). Валенсія 7 місце по голам 38-39. Перший матч мав бути рахунок 7-1. В одні ворота майже грали. А тут. намного сильнее ---)))
    По групповому этапа, который Валенсия выиграла в компании Челси и прошлогоднего полуфиналиста Аякса. А что Аталанта? Без шансов просрала МС и ели выцарапала путёвку в 1/8 у Шахтёра и Загреба.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 10.03.2020 22:11
    +1
    Назар Маршалок, 10.03.2020 22:04
    Звідки люди беруть такі висновки??? Аталанта 4 місце в чемпіонаті по голам 70-34(найбільш забивна коман). Валенсія 7 місце по голам 38-39. Перший матч мав бути рахунок 7-1. В одні ворота майже грали. А тут. намного сильнее ---)))
    Це мабуть ті, які пишуть "У Валенсії є досвід виступу в ЛЧ ще з 1957 року, це їм допоможе". Хоча з того часу більша частина гравців вже не те що постаріла, а й померти встигла.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 10.03.2020 22:10
    +3
    14sergey1953, 10.03.2020 21:53
    Очень странные коэффициенты. Валенсия намного сильнее Аталанты. Пройдет Аталанту или нет, это уже другой вопрос, но то что сегодня Валенсия явный фаворит, это однозначно.
    это вывод после 4-1 в первом матче?
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    Назар Маршалок
    online
      Назар Маршалок, 10.03.2020 22:04
    +2
    Звідки люди беруть такі висновки??? Аталанта 4 місце в чемпіонаті по голам 70-34(найбільш забивна коман). Валенсія 7 місце по голам 38-39. Перший матч мав бути рахунок 7-1. В одні ворота майже грали. А тут. намного сильнее ---)))
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 10.03.2020 21:53
    -6
    Очень странные коэффициенты. Валенсия намного сильнее Аталанты. Пройдет Аталанту или нет, это уже другой вопрос, но то что сегодня Валенсия явный фаворит, это однозначно.
    Ссылка
    BobchuK
      BobchuK, 10.03.2020 22:13
    +5
    14sergey1953, 10.03.2020 21:53
    Очень странные коэффициенты. Валенсия намного сильнее Аталанты. Пройдет Аталанту или нет, это уже другой вопрос, но то что сегодня Валенсия явный фаворит, это однозначно.
    Шановний, тебе що заклинило ?
    Твій коментар перед першим матчем "Коэффициенты, просто удивительные, да какое то преимущество дома Аталанта имеет, но не настолько же".
    Сьогодні пишеш те ж саме, хоча в тексті ніяких коефіцієнтів немає
    Бот, чи що ?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 10.03.2020 22:10
    +3
    14sergey1953, 10.03.2020 21:53
    Очень странные коэффициенты. Валенсия намного сильнее Аталанты. Пройдет Аталанту или нет, это уже другой вопрос, но то что сегодня Валенсия явный фаворит, это однозначно.
    это вывод после 4-1 в первом матче?
    Ссылка
    Назар Маршалок
    online
      Назар Маршалок, 10.03.2020 22:04
    +2
    Звідки люди беруть такі висновки??? Аталанта 4 місце в чемпіонаті по голам 70-34(найбільш забивна коман). Валенсія 7 місце по голам 38-39. Перший матч мав бути рахунок 7-1. В одні ворота майже грали. А тут. намного сильнее ---)))
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 10.03.2020 22:13
    +1
    Alex__Romanov, 10.03.2020 22:11
    По групповому этапа, который Валенсия выиграла в компании Челси и прошлогоднего полуфиналиста Аякса. А что Аталанта? Без шансов просрала МС и ели выцарапала путёвку в 1/8 у Шахтёра и Загреба.
    Аякс в этой ЛЧ никакой. У них полкоманды распродали в межсезонье. А Челси, ну-у-у-у-у, в АПЛ есть штук 5 команд, которые выиграл у Челси, но проиграли без шансов МС.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 10.03.2020 22:11
    +1
    Назар Маршалок, 10.03.2020 22:04
    Звідки люди беруть такі висновки??? Аталанта 4 місце в чемпіонаті по голам 70-34(найбільш забивна коман). Валенсія 7 місце по голам 38-39. Перший матч мав бути рахунок 7-1. В одні ворота майже грали. А тут. намного сильнее ---)))
    Це мабуть ті, які пишуть "У Валенсії є досвід виступу в ЛЧ ще з 1957 року, це їм допоможе". Хоча з того часу більша частина гравців вже не те що постаріла, а й померти встигла.
    Ссылка
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