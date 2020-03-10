Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч - 1:4).

«Валенсия» – «Аталанта» – 1:1

Кевин Гамейро (21) – Йосип Иличич (3, с пенальти)

«Валенсия»: Яспер Силлессен, Жоффри Кондогбиа, Карлос Солер, Кевин Гамейро, Даниэль Парехо, Муктар Дьяхаби, Хосе Гайя, Франсис Коклен, Даниэль Васс, Родриго, Ферран Торрес

Запас: Хауме Доменек, Гонсалу Гуэдеш, Денис Черышев, Ли Кан Ин, Рубен Собрино, Алессандро Флоренци, Уго Гильямон

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Маттиа Кальдара, Хосе Луис Паломино, Робин Госенс, Алехандро Гомес, Ремо Фройлер, Мартен де Роон, Берат Джимшити, Ханс Хатебур, Йосип Иличич, Марио Пашалич

Запас: Франческо Росси, Адриен Тамез, Леннарт Чиборра, Луис Муриэль, Руслан Малиновский, Тимоти Кастань, Дуван Сапата

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Стадион «Месталья» (Валенсия, Испания)

25 мин. После навеса с углового Пашалич головой пробил неточно.

21 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После разрезной передачи в штрафную Аталанты Паломино в подкате остановил мяч, но не сумел помешать нанести удар Гамейро!

20 мин. Оффсайд у Кондогбиа.

16 мин. Затяжная атака Валенсии к остроте у ворот бергамцев так и не привела.

14 мин. Гости контролируют мяч.

11 мин. Игра идет в центре поля. Пустые трибуны, скажем откровенно, несколько угнетают.

9 мин. Родриго пробил из-за пределов штрафной, и Спортьелло в падении отбил мяч!

6 мин. Неудачная атака Валенсии.

3 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! Иличич с 11-тиметровой отметки пробил по центру, а Силлессен упал в угол!

2 мин. ПЕНАЛЬТИ! Дьяхаби сбил Иличича в штрафной Валенсии!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 10-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в Котором «Валенсия» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», начало – в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая проходила в Милане, «Аталанта» одержала уверенную победу со счетом 4:1. Поэтому дебютант плей-офф Лиги чемпионов имеет хорошие шансы выйти в 1/4 финала. Впрочем, в прошлом сезоне главный клубный евротурнир был наполнен ошеломляющими камбэками, поэтому не будем заранее выводить бергамцев в следующую стадию. Тем более, что «летучие мыши» на своем поле представляют грозную силу. Отметим, что накануне встречи на «Месталье» было принято решение о приостановке чемпионата Италии по футболу из-за угрозы распространения коронавируса.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Аталанта».