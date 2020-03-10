Накануне шухера: Серия А приостановлена, турнир в Индиан-Уэллсе отменен

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9-е марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат Италии по футболу приостановлен. Матчи Серии А проводиться не будут.

2. Организаторы отменили теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. Турнир отменен из-за случая заболевания коронавирусом.

3. Триумф украинцев в эстафете, падение Юрловой не без участия Вали Семеренко. Денис Шаховец выделяет самые интересные события этапа Кубка мира в Нове-Место.

4. Отмена турнира в Индиан-Уэллс пугает. Мы накануне грандиозного шухера. Коронавирус добрался уже и до тенниса.

5. ОФИЦИАЛЬНО: Названы дата и место перенесенного боя Постола с Рамиресом. Боксеры проведут поединок в США.

6. Стали известны все победители премии Герои спортивного года 2019. Названы лучший спортсмен и лучшая спортсменка Украины.

7. Чигринский летом может стать свободным агентом. Защитник не собирается продлевать контракт с АЕКом.

8. Шахтер не смог избавиться от Веллингтона Нема. Тот отказался покидать клуб. Бразильца устраивает работа с молодежным составом «горняков».

9. Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA, прогресс Цуренко и Бондаренко. Три украинки - в топ-100, еще одна рядом.

10. Символическая сборная 22-го тура УПЛ. Лучшие игроки минувшего тура по версии Sport.ua.