Накануне шухера: Серия А приостановлена, турнир в Индиан-Уэллсе отменен

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9-е марта.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат Италии по футболу приостановлен. Матчи Серии А проводиться не будут.
2. Организаторы отменили теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. Турнир отменен из-за случая заболевания коронавирусом.
3. Триумф украинцев в эстафете, падение Юрловой не без участия Вали Семеренко. Денис Шаховец выделяет самые интересные события этапа Кубка мира в Нове-Место.
4. Отмена турнира в Индиан-Уэллс пугает. Мы накануне грандиозного шухера. Коронавирус добрался уже и до тенниса.
5. ОФИЦИАЛЬНО: Названы дата и место перенесенного боя Постола с Рамиресом. Боксеры проведут поединок в США.
6. Стали известны все победители премии Герои спортивного года 2019. Названы лучший спортсмен и лучшая спортсменка Украины.
7. Чигринский летом может стать свободным агентом. Защитник не собирается продлевать контракт с АЕКом.
8. Шахтер не смог избавиться от Веллингтона Нема. Тот отказался покидать клуб. Бразильца устраивает работа с молодежным составом «горняков».
9. Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA, прогресс Цуренко и Бондаренко. Три украинки - в топ-100, еще одна рядом.
10. Символическая сборная 22-го тура УПЛ. Лучшие игроки минувшего тура по версии Sport.ua.
Источник — Sport.ua
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