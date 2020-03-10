Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.



РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 2:0 (первый матч – 1:0)



Забитцер, 10, 21



Сессеньон, 33



РБ Лейпциг: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн – Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Мукиэле – Вернер, Шик, Нкунку.



Запасные: Мвого, Айдара, Поульсен, Форсберг, Адамс, Лукман, Ольмо.

Тоттенхэм: Льорис – Сессеньон, Танганга, Альдервейрельд, Орье – Уинкс, Дайер – Ламела, Алли, Ло Чельсо – Моура.



Запасные: Гассанига, Вертонген, Ндомбеле, Скипп, Фернандеш, Пэррот, Фэган-Уолкот.



Арбитр: Карлос дель Серро (Алькала-де-Энарес, Испания)



Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг, Германия)



42 мин. МОМЕНТ! Ло Чельсо на силу пробил под дальнюю штангу из правой половины штрафной! Гулачи спас!



40 мин. Верховая передача Упамекано из центра поля оказалась слишком сильной.



39 мин. Стоило Тоттенхэму пересечь центр поля, как тут же случилась очередная ошибка при передаче.



37 мин. Дайеру удалось встретить рывком передачу на ход Лаймеру на правый фланг.



35 мин. Анхелиньо на силу подал со штрафного, но защитники вынесли мяч из своих владений.



33 мин. Сессеньон получил желтую за удар сзади по ногам Мукиэле на левом фланге обороны.



31 мин. ОПАСНО! Выстрел Вернера метров с тридцати отправил мяч над перекладиной!



30 мин. Ламела пробил с дальней дистанции. Мяч до вратарской так и не дошел.



28 мин. МОМЕНТ! Вернер пробил под ближнюю штангу из правой половины штрафной, но Льорис успел среаигровать.



27 мин. Моура хотел прорваться в левый фланг, но был остановлен группой оппонентов.



26 мин. Атака на атаку! Угловой заработал Лейпциг на правом фланге после того, как Ламелу обокрали защитники в центре поля.



25 мин. В этот раз Серж заблокировал прострел Анхелиньо с левого фланга.



23 мин. Орье исполнил неудачный дальний удар с правого фланга.



21 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Орье может и дальше ловить бабочек на фланге. Упущен Анхелиньо. Подача на ближнюю штангу, откуда Забитцер головой расстрелял свободный угол!



19 мин. НЕТ! В оффсайд отдавал Анхелиньо с левого фланга на форварда.



18 мин. ГОЛ?! ВЕРНЕР?!



17 мин. ОПАСНО! Мог Вернер и убежать к воротам, но подкат Дайера был очень вовремя совершен.



16 мин. Фол против Ло Чельсо в центральном круге.



15 мин. Клостерманн и Гулачи придумали потерю мяча на правом фланге.



13 мин. Осадил подачами чужую штрафную коллектив Нагельсманна!



10 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вернер не растерялся после отскока мяча от защитника при его заблокированном ударе, после чего отдал на лицевую штрафной, откуда Забитцер пробил точно в левый угол!



10 мин. Хозяева играют осторожно. Перевес шаткий.



8 мин. К Гулачи пришел мяч во время верхового заброса в штрафную РБ.



7 мин. ОПАСНО! Поехала опорная нога у Анхелиньо во время удара с левого фланга штрафной. Мяч улетел в Орье!



6 мин. Алли покатил мяч с правого фланга в центр штрафной на Ламелу, но Эрик не успел с ударом.



5 мин. Сессеньон забежал в оффсайд во время передачи в глубину левого фланга атаки.



4 мин. Упамекано почти в центре поля нарушил правила против Алли. Персональная опека.



2 мин. Анхелиньо подал от углового флажка точно на голову сопернику на ближней штанге.



1 мин. Угловой на правом фланге для хозяев поля.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Во вторник, 10-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Тоттенхэм». Матч пройдет в Лейпциге (Германия), на поле стадиона «Ред Булл Арена», начало в 22:00.

Менее трех недель прошло со времен первого противостояния в этой паре в столице Англии, когда «шпоры» минимально уступили своему сопернику (0:1). Однако ничего хорошего с того времени коллектив Жозе Моуриньо в свою игру так и не смог добавить. «Тоттенхэм» с треском проваливается на внутренней арене, не побеждая уже в четырех матчах к ряду, так что рискует стать первой командой с Британских островов, которая покинет текущий розыгрыш плей-офф главного турнира Старого Света. Хотя «быки» Юлиана Нагельсманна также не особо радуют своих болельщиков набранными очками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «РБ Лейпцигом» и «Тоттенхэмом».