26-й тур
Ювентус
:
Интер Милан
08.03.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать шестого тура итальянской Серии А

  • 07.03.2020 23:10
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Ювентус – Интер. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/Sport_Mediaset

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать шестого тура итальянской Серии А, в котором сразятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Матч пройдет в Турине (Италия), на поле стадиона «Альянц Стэдиум», начало в 21:45.

На Апеннинском полуострове вовсю продолжает бушевать коронавирус COVID-19, что стало причиной переноса сразу нескольких игр национального первенства Италии. Однако риск получить серьезный кризис во всем итальянском футболе из-за повального изменения дат встречи вынудил руководство Серии А дать разрешение командам выходить на поля своих стадионов. В эти выходные будет доигрывать 26-й тур, где центральным по праву считается игра между лидерами турнирной таблицы на момент начала хаоса. «Лацио» уже успел обогнать и «Ювентус», и «Интер», так что коллективам Сарри и Конте уж точно не выгодно делить очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ювентусом» и «Интером».

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Источник — Sport.ua

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