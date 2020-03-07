В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать шестого тура итальянской Серии А, в котором сразятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Матч пройдет в Турине (Италия), на поле стадиона «Альянц Стэдиум», начало в 21:45.

На Апеннинском полуострове вовсю продолжает бушевать коронавирус COVID-19, что стало причиной переноса сразу нескольких игр национального первенства Италии. Однако риск получить серьезный кризис во всем итальянском футболе из-за повального изменения дат встречи вынудил руководство Серии А дать разрешение командам выходить на поля своих стадионов. В эти выходные будет доигрывать 26-й тур, где центральным по праву считается игра между лидерами турнирной таблицы на момент начала хаоса. «Лацио» уже успел обогнать и «Ювентус», и «Интер», так что коллективам Сарри и Конте уж точно не выгодно делить очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ювентусом» и «Интером».