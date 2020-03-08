Итальянская Серия А. 26-й тур.



Ювентус – Интер – 2:0



Рэмси, 54, Дибала, 67



Шкриниар, 63, Весино, 71, Брозович, 79



Паделли, 80 (неспортивное поведение, не на поле)



Ювентус: Щесны – Алекс Сандро (Де Шильо,78), Бонуччи, Де Лигт, Куадрадо – Матюиди, Бентанкур, Рэмси – Роналду, Игуаин (Бернардески, 81), Дуглас Коста (Дибала, 59).



Запасные: Буффон, Пинсольо, Данило, Кьеллини, Пьянич, Рабио, Хедира, Ругани.

Интер: Ханданович – Бастони, де Врей, Шкриниар – Янг, Барелла (Эриксен, 60), Брозович, Весино, Кандрева (Гальярдини, 74) – Мартинес, Лукаку (Санчес, 77).



Запасные: Паделли, Берни, Станкович, Годин, Д'Амброзио, Раноккья, Бираги, Валеро, Асамоа, Агуме, Эспозито.



Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия)



Стадион: «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия)



83 мин. Неточная передача на правый фланг от Санчеса в адрес Шкриниара.



81 мин. ЗАМЕНА У ИНТЕРА. Вместо Игуаина на поле вышел Бернардески.



80 мин. УДАЛЕНИЕ! Паделли удален со скамейки запасных за нецензурную брань!



79 мин. Брозович получил желтую за грубый подкат в центре поля.



78 мин. ЗАМЕНА У ЮВЕНТУСА. Травмированный Алекс Сандро заменен на Де Шильо.



77 мин. ЗАМЕНА У ИНТЕРА. Лукаку был заменен на Санчеса.



76 мин. Сандро придется менять.



74 мин. ЗАМЕНА У ИНТЕРА. Кандрева был заменен на Гальярдини.



71 мин. Желтую получил Весино за опасную игру против Алекса Сандро на правом фланге атаки Интера.



69 мин. Кандрева бежал с мячом по правому флангу, но Сандро удалось встретить его без фола.







67 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Роскошный гол удался Дибале! От момента приема мяча после длинной передачи Бентанкура до решающего удара с носка в левый угол ворот Хандановича, после стенки с Рэмси, прошло несколько секунд!



64 мин. В стенку попал Криштиану своим ударом со стандарта.



63 мин. Шкриниар остановил продвижение Роналду с левого фланга в штрафную ценой предупреждения.



62 мин. Роналду выстрелил со средней дистанции рядом с левой штангой.



60 мин. ЗАМЕНА У ИНТЕРА. Эриксен вышел на замену Барелле.



59 мин. ЗАМЕНА У ЮВЕНТУСА. Вместо Косты игру продолжит Дибала.



58 мин. Коста классно вышел из-под опеки трех соперников на левом фланге.



56 мин. Коллектив Сарри не дает соперникам поднять голову.



54 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Роналду великодушно остановил мяч у чужой вратарской для Рэмси после прострела от лицевой на левом фланге штрафной от Матюиди, а Аарону оставалось только не промахнуться мимо ворот!



52 мин. После передачи от Лукаку из штрафной Интера по воротам попробовал пробить Брозович, однако отправил мяч в корпус защитнику.



50 мин. Матюиди встретил смещавшегося с правого фланга атаки с мячом Кандреву.



49 мин. Улетел на газон Криштиану после толчка в спину от де Врея в центре поля.



47 мин. Де Врей головой пробил из центр чужой штрафной точно в руки Хандановичу.



46 мин. Интер начал тайм с затяжного контроля мяча.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



43 мин. Куадрадо был сбит в центре поля усилиями Бареллы.



42 мин. Прострел Косты с правого фланга перехватил Ханданович.







39 мин. Нарушил правила Лаутаро во время верховой борьбы на чужой половине поля.



38 мин. МОМЕНТ! Головой пробил Бонуччи после подачи углового с левого фланга! Выше!



37 мин. Роналду ударом с дальнего штрафного заработал для своей команды угловой на левом фланге.



36 мин. МОМЕНТ! Щесны потащил удар с дальней дистанции от Брозовича в правый нижний угол!



35 мин. Матюиди попал в оффсайд в глубине левого фланга атаки Юве.



33 мин. Подкрученный удар Лаутаро со штрафного пришелся в стенку.







32 мин. Опасный штрафной для своей комнады заработал Лаутаро на входе в чужую штрафную!



31 мин. Защитники перехватили прострел Лукаку с правого фланга штрафной.



29 мин. Катает мяч на чужой половине Ювентус.



27 мин. ОПАСНО! Де Врей пробил головой после подачи углового с правого фланга, после чего мяч, ударившись об газон, прошел рядом с левой штангой!



25 мин. Мартинес заработал угловой на правом фланге своим прострелом в корпус Бонуччи.



24 мин. Не удалось Лаутаро установить мяч после передачи Янга с левого фланга в зону перед штрафной.



23 мин. Янг заблокировал дальнейшее продвижение Куадрадо по правому флангу штрафной.



23 мин. Брозович отмахнулся от Бонуччи на чужой половине поля.







22 мин. Весино выстрелил рядом с правой штангой метров с 28-и!



21 мин. Угловой с правого фланга Де Лигт завершал ударом головой. Над перекладиной прошел мяч.



20 мин. Барелла пробил из полукруга у штрафной выше ворот соперников.



18 мин. Интеру удалось отодвинуть игру от своих ворот.



16 мин. Шкриниар получил по ногам от Матюиди при попытке полузащитника зацепиться за мяч в чужой штрафной.



15 мин. МОМЕНТ! Удар от Роналду из левой половины штрафной был парирован Хандановичем!



13 мин. МОМЕНТ! Роналду из-за пределов штрафной пробил точно по центру ворот, где и стоял Ханданович.



12 мин. Сбилась игра в центр поля, где команды поочередно потеряли мяч в попытках выскочить в свободную зону.



10 мин. Криштиану не удержал равновесие после передачи в его направлении на правый фланг атаки.







8 мин. МОМЕНТ! Ханданович спас свою команду после удара головой от Де Лигта при подаче углового с левого фланга.



7 мин. Роналду пробил из левой половины штрафной. Брозович вновь подстраховал.



6 мин. Брозович сбил в центре поля Рэмси.



5 мин. Удар Рэмси со средне дистанции заблокировал Брозович.



4 мин. Коста грозился слету пробить после подачи Роналду с левого фланга, но неудачно поймал мяч на ногу.



4 мин. В руку Янгу мяч попал после прострела Косты с правого фланга!



3 мин. Шкриниар поднялся в центр поля, где сфолил против Роналду.



1 мин. ОПАСНО! Янг пробил из-за пределов штрафной чуть в сторону и выше от правой штанги.



1 мин. Да уж, не только в УПЛ можно услышать голоса футболистов.







МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать шестого тура итальянской Серии А, в котором сразятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Матч пройдет в Турине (Италия), на поле стадиона «Альянц Стэдиум», начало в 21:45.

На Апеннинском полуострове вовсю продолжает бушевать коронавирус COVID-19, что стало причиной переноса сразу нескольких игр национального первенства Италии. Однако риск получить серьезный кризис во всем итальянском футболе из-за повального изменения дат встречи вынудил руководство Серии А дать разрешение командам выходить на поля своих стадионов. В эти выходные будет доигрываться 26-й тур, где центральным по праву считается игра между лидерами турнирной таблицы на момент начала хаоса. «Лацио» уже успел обогнать и «Ювентус», и «Интер», так что коллективам Сарри и Конте уж точно не выгодно делить очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ювентусом» и «Интером».