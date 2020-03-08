26-й тур
Ювентус
0:0
Интер Милан
'8   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Интер – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать шестого тура итальянской Серии А

  • 08.03.2020 21:43
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Ювентус – Интер – 0:0. LIVE
© twitter.com/Sport_Mediaset

Итальянская Серия А. 26-й тур.

Ювентус – Интер – 0:0

Ювентус: Щесны – Алекс Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Куадрадо – Матюиди, Бентанкур, Рэмси – Роналду, Игуаин, Дуглас Коста.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Данило, Де Шильо, Кьеллини, Пьянич, Рабио, Хедира, Дибала, Бернардески, Ругани.

Интер: Ханданович – Бастони, де Врей, Шкриниар – Янг, Барелла, Брозович, Весино, Кандрева – Мартинес, Лукаку.

Запасные: Паделли, Берни, Станкович, Годин, Д'Амброзио, Раноккья, Бираги, Гальярдини, Валеро, Асамоа, Эриксен, Агуме, Санчес, Эспозито.

Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия)

Стадион: «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия)

10 мин. Криштиану не удержал равновесие после передачи в его направлении на правый фланг атаки.

8 мин. МОМЕНТ! Ханданович спас свою команду после удара головой от Де Лигта при подаче углового с левого фланга.

7 мин. Роналду пробил из левой половины штрафной. Брозович вновь подстраховал.

6 мин. Брозович сбил в центре поля Рэмси.

5 мин. Удар Рэмси со средне дистанции заблокировал Брозович.

4 мин. Коста грозился слету пробить после подачи Роналду с левого фланга, но неудачно поймал мяч на ногу.

4 мин. В руку Янгу мяч попал после прострела Косты с правого фланга!

3 мин. Шкриниар поднялся в центр поля, где сфолил против Роналду.

1 мин. ОПАСНО! Янг пробил из-за пределов штрафной чуть в сторону и выше от правой штанги.

1 мин. Да уж, не только в УПЛ можно услышать голоса футболистов.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать шестого тура итальянской Серии А, в котором сразятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Матч пройдет в Турине (Италия), на поле стадиона «Альянц Стэдиум», начало в 21:45.

На Апеннинском полуострове вовсю продолжает бушевать коронавирус COVID-19, что стало причиной переноса сразу нескольких игр национального первенства Италии. Однако риск получить серьезный кризис во всем итальянском футболе из-за повального изменения дат встречи вынудил руководство Серии А дать разрешение командам выходить на поля своих стадионов. В эти выходные будет доигрываться 26-й тур, где центральным по праву считается игра между лидерами турнирной таблицы на момент начала хаоса. «Лацио» уже успел обогнать и «Ювентус», и «Интер», так что коллективам Сарри и Конте уж точно не выгодно делить очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ювентусом» и «Интером».

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Источник — Sport.ua

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