Итальянская Серия А. 26-й тур.
Ювентус – Интер – 0:0
Ювентус: Щесны – Алекс Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Куадрадо – Матюиди, Бентанкур, Рэмси – Роналду, Игуаин, Дуглас Коста.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Данило, Де Шильо, Кьеллини, Пьянич, Рабио, Хедира, Дибала, Бернардески, Ругани.
Интер: Ханданович – Бастони, де Врей, Шкриниар – Янг, Барелла, Брозович, Весино, Кандрева – Мартинес, Лукаку.
Запасные: Паделли, Берни, Станкович, Годин, Д'Амброзио, Раноккья, Бираги, Гальярдини, Валеро, Асамоа, Эриксен, Агуме, Санчес, Эспозито.
Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия)
Стадион: «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия)
10 мин. Криштиану не удержал равновесие после передачи в его направлении на правый фланг атаки.
8 мин. МОМЕНТ! Ханданович спас свою команду после удара головой от Де Лигта при подаче углового с левого фланга.
7 мин. Роналду пробил из левой половины штрафной. Брозович вновь подстраховал.
6 мин. Брозович сбил в центре поля Рэмси.
5 мин. Удар Рэмси со средне дистанции заблокировал Брозович.
4 мин. Коста грозился слету пробить после подачи Роналду с левого фланга, но неудачно поймал мяч на ногу.
4 мин. В руку Янгу мяч попал после прострела Косты с правого фланга!
3 мин. Шкриниар поднялся в центр поля, где сфолил против Роналду.
1 мин. ОПАСНО! Янг пробил из-за пределов штрафной чуть в сторону и выше от правой штанги.
1 мин. Да уж, не только в УПЛ можно услышать голоса футболистов.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать шестого тура итальянской Серии А, в котором сразятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Матч пройдет в Турине (Италия), на поле стадиона «Альянц Стэдиум», начало в 21:45.
На Апеннинском полуострове вовсю продолжает бушевать коронавирус COVID-19, что стало причиной переноса сразу нескольких игр национального первенства Италии. Однако риск получить серьезный кризис во всем итальянском футболе из-за повального изменения дат встречи вынудил руководство Серии А дать разрешение командам выходить на поля своих стадионов. В эти выходные будет доигрываться 26-й тур, где центральным по праву считается игра между лидерами турнирной таблицы на момент начала хаоса. «Лацио» уже успел обогнать и «Ювентус», и «Интер», так что коллективам Сарри и Конте уж точно не выгодно делить очки.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ювентусом» и «Интером».
Источник — Sport.ua
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