В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать девятого тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало – в 18:30 по киевскому времени.

К очередному дерби Манчестера команда Хосепа Гвардиолы подошла на втором месте турнирной таблицы. И главная задача «горожан» на оставшуюся турнирную дистанцию заключается в сохранении текущей позиции, ведь «Ливерпуль» оторвался на очень солидную очковую дистанцию. А вот «Юнайтед» идет в плотной группе команд и ведет отчаянную борьбу за попадание в следующую Лигу чемпионов. В первом круге «красные дьяволы» обыграли принципиальных соперников со счетом 2:1. В текущем сезоне команды встречались также в рамках полуфинала Кубка английской лиги, и по сумме двух матчей дальше прошли «небесно-голубые», которые в дальнейшем завоевали трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».