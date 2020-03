90+4 мин. Сразу два игрока хозяев оказались на газоне. Судорога у Матича.

90+4 мин. «Горожане» уже сами не верят, что сумеют вырвать ничью. Не их день сегодня.

90+2 мин. «Манчестер Сити» атакует, «красные дьяволы» отбиваются. Причем делают это вполне уверенно.

90+1 мин. 5 минут добавил арбитр ко второму тайму.

90 мин. Стерлинг пробил из-за пределов штрафной — прямиком в руки Агуэро.

89 мин. Аж подпрыгивает на месте Гвардиола. Очень недоволен происходящим наставник «Манчестер Сити».

89 мин. Игало вышел вместо Фернандеша.

87 мин. «Манчестер Юнайтед» счет целиком и полностью устраивает.

86 мин. Менди неточно прострелил на Жезуса с левого фланга.

85 мин. То ли дождь, то ли снег с дождем поливают Манчестер.

84 мин. Жезус врывался в штрафную — защитник оказался быстрее. Угловой ничем не закончился.

83 мин. Гости подали угловой, хозяева вынесли мяч.

81 мин. Игроки «Манчестер Юнайтед» убежали в контратаку, но Фернандеш залез в офсайд.

80 мин. Продолжает атаковать «Манчестер Сити». Надеются спасти игру гости.

79 мин. Мактоминей появился вместо Марсьяля.

78 мин. Байи заменил Уильямса.

77 мин. Менди вышел на поле вместо Зинченко.

76 мин. Пожалуй, это был лучший момент «Манчестер Сити» в этом матче. А времени до финального свистка остается все меньше и меньше.

75 мин. Опасно! Сначала Стерлинг не сумел замкнуть отличный прострел Мареза с правого фланга, а затем де Хеа отразил удар Жезуса!

74 мин. Шоу повреждение получил, медики вышли на поле. Игрок сможет продолжить поединок.

71 мин. Магуайр неточно пробил головой после подачи углового.

A couple of sights at goal for United in the last few minutes!



▪️ @Daniel_James_97 stung the palms of Ederson with a fierce drive

▪️ @HarryMaguire93's header went wide from the resulting corner#MUFC #MUNMCI pic.twitter.com/0rAjhaQt1U — Manchester United (@ManUtd) March 8, 2020

70 мин. Эдерсон! Отразил вратарь «Манчестер Сити» мяч после быстрой контратаки и удара в исполнении игрока хозяев Джеймса.

70 мин. Де Хеа уверенно выбил мяч после подачи корнера.

69 мин. Стерлинг рвался к воротам по левому флангу, но смог добыть всего лишь угловой.

67 мин. Дает «Манчестер Юнайтед» атаковать «горожанам», надеясь поймать их на контратаке.

66 мин. Жезус навешивал с правого фланга — неточно.

64 мин. Марсьяль не смог добраться до мяча после навеса с правого фланга.

62 мин. Опасно! Отаменди пробил головой — мяч просвистел над перекладиной!

60 мин. Марез появился на поле вместо Бернарду Силвы.

59 мин. Жезус вышел вместо Агуэро.

58 мин. Предупреждение получил Канселу.

57 мин. Два подряд навеса «горожан» в штрафную хозяев ни к чему не привели. Без выдумки играет сегодня «Манчестер Сити».

54 мин. Рефери зафиксировал фол Марсьяля на Фернандиньо.

54 мин. Как же неточно Стерлинг отдал на Агуэро! А могло быть опасно...

53 мин. Откровенно не знает «Манчестер Сити», что сегодня делать с «Манчестер Юнайтед».

52 мин. Заблокирован дальний удар Фернандеша.

51 мин. Фолит в атаке Агуэро.

49 мин. Марсьяль мог делать дубль! Эдерсон ошибся, но сам же свою ошибку исправил. Лежит Марсьяль, ударился он о штангу коленом в этом эпизоде.

48 мин. VAR пошел смотреть Майк Дин. И все-таки офсайд.

48 мин. Гол забивает Агуэро! Но арбитр зафиксировал офсайд у аргентинского игрока.

46 мин. Нужно что-то менять «Манчестер Сити» в рисунке игры, если «горожане» хотят сегодня взять очки.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Никак не получается у гостей найти путь к воротам «МанЮнайтед»

45 мин. 2 минуты компенсировал арбитр.

45 мин. Правым флангом атакует «Манчестер Юнайтед». Но все закончилось неточной передачей Магуайра на Шоу.

43 мин. очень плотно обороняется «Манчестер Юнайтед». Ничего не дают сделать сопернику «красные дьяволы».

42 мин. У «Манчестер Юнайтед» 7 ударов, 3 в створ. У «Манчестер Сити» 1 удар, 1 в створ. Да-да, тот самый удар Стерлинга. И все...

42 мин. За симуляцию предупреждение получил Фред. Довольно спорное решение арбитра, судя по повтору.

41 мин. Канселу мощно подал с правого фланга. Мощно, но очень, очень неточно. Нервничает Гвардиола на тренерской скамейке.

40 мин. Эдерсон опередил Марсьяля после дальнего заброса и забрал мяч в руки.

39 мин. Угловой подал «Манчестер Юнайтед» — не дотянулся до мяча Магуайр.

38 мин. Уан-Биссака опасно простреливал справа — Отаменди вынес мяч.

38 мин. Матич издали пытался пробить по воротам — в Родриго попал мяч.

37 мин. Шоу сфолил на чужой половине поля. Снова «Манчестер Сити» с мячом.

37 мин. Навес Зинченко с левого фланга попал в футболиста хозяев.

35 мин. Зинченко точно ввел мяч из аута на своего партнера.

34 мин. Лежит на газоне Агуэро, колдуют над ним врачи «Манчестер Сити».

32 мин. Фернандеш неточно пробил головой после навеса с левого фланга.

30 мин. ГОООООООООООООООООООЛ!!!!! Бруну Фернандеш выполнил заброс со штрафного, и Марсьяль одним касанием отправил мяч в ближний угол ворот Эдерсона. Мог голкипер гостей сыграть и лучше.

29 мин. Предупреждение получает Фернандиньо за разговоры с рефери.

29 мин. Нарушение правил против Бруну Фернандеша зафиксировал судья.

28 мин. Нули пока что у нас на табло. И, пожалуй, счет по игре.

A pretty solid opening from the Blues. Plenty of the ball - just need to show our teeth a little more in front of goal.



Come on, City!



🔴 0-0 🔵 #MUNMCI #ManCity pic.twitter.com/IKq0e3bho0 — Manchester City (@ManCity) March 8, 2020

27 мин. Марсьяль прорвался к воротам по месту левого инсайда и пробил — Эдерсон намертво забрал мяч. Не лучшим получился удар у Марсьяля.

26 мин. Пытался Уильямс прорваться по левому флангу, но защитники «МанСити» были начеку.

25 мин. Фернандиньо прервал опасный прострел в штрафную гостей.

25 мин. Побил со штрафного Фернандеш — в стенку попал мяч!

24 мин. Опасный штрафной в пользу хозяев. За метр до границы штрафной на правом фланге установлен мяч.

22 мин. Марсьяль принял мяч в штрафной после дальнего заброса, но мяч после его удара попал в Отаменди!

21 мин. Канселу нарушил правила в центре поля.

21 мин. Навес Зинченко в штрафную хозяев стал добычей защитника.

Both sides have had clear sights of goal within the opening 20 minutes...



▪️ @D_DeGea palmed away Sterling's curling effort

▪️ @Daniel_James_97 was slipped through by @B_Fernandes8 but saw his shot saved by Ederson#MUFC #MUNMCI pic.twitter.com/CqNV5a27Uq — Manchester United (@ManUtd) March 8, 2020

20 мин. Зинченко не очень удачно отдал на Стерлинга, но пас прошел.

19 мин. Не торопятся раскрываться обе команды. Цена пропущенного гола может быть очень высокой.

16 мин. Фернандеш бьет из пределов штрафной — мяч стал легкой добычей Эдерсона.

16 мин. Прибрал к рукам инициативу «МанСити».

15 мин. Не прошла острая передача Фодена на Агуэро.

14 мин. Зинченко практически все передачи отдает поперек или назад.

14 мин. Еще один угловой в пользу гостей. Фреду удалось перехватить мяч, но развернуть атаку не получилось.

12 мин. Высокий прессинг использует «МанСити», нелегко «Манчестер Юнайтед» из-под него выйти.

11 мин. Вновь досталось Марсьялю. На этот раз от Отаменди. Фол в атаке зафиксировал арбитр.

10 мин. Стерлинг! Бил обводящим ударом в дальний угол — спас де Хеа свою команду!

9 мин. Толкнул Фернандиньо Марсьяля локтем, штрафной удар назначил арбитр.

8 мин. Гюндоган оказался в положении вне игры после передачи Зинченко.

8 мин. Гюндоган подал угловой — выбили мяч хозяева. И тут же еще один угловой в пользу «Манчестер Сити».

6 мин. Зинченко точно отдал на Фернандиньо, но пас последнего вперед получился неточным. К слову, очень часто Александр оказывается с мячом в первые минуты матча.

5 мин. Держал мяч «Манчестер Сити», пока Гюндоган не ошибся в передаче.

4 мин. Марсьяль едва не перехватил мяч после неточного паса Зинченко. Могло быть очень опасно у ворот «Манчестер Сити».

3 мин. Никуда не спешат гости, очень много играют через вратаря.

3 мин. Зинченко обыгрался с Эдерсоном, но дальний заброс вратаря получился неточным.

2 мин. Не успел за мячом Зинченко на своем фланге.

1 мин. Активно начал «Манчестер Юнайтед», но «Сити» быстро перехватил мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:0

Марсьяль, 30

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Уильямс (Байи, 78), Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фернандеш (Игало, 89), Матич, Джеймс, Фред, Марсьяль (Мактоминей, 79), Магуайр.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Отаменди, Жоау Канселу, Зинченко (Менди, 77), Фернандиньо, Бернарду Силва (Марез, 60), Родри, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 59).

Фред, 42 — Фернандиньо, 29, Канселу, 58

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать девятого тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало – в 18:30 по киевскому времени.

К очередному дерби Манчестера команда Хосепа Гвардиолы подошла на втором месте турнирной таблицы. И главная задача «горожан» на оставшуюся турнирную дистанцию заключается в сохранении текущей позиции, ведь «Ливерпуль» оторвался на очень солидную очковую дистанцию. А вот «Юнайтед» идет в плотной группе команд и ведет отчаянную борьбу за попадание в следующую Лигу чемпионов. В первом круге «красные дьяволы» обыграли принципиальных соперников со счетом 2:1. В текущем сезоне команды встречались также в рамках полуфинала Кубка английской лиги, и по сумме двух матчей дальше прошли «небесно-голубые», которые в дальнейшем завоевали трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».