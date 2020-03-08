22 мин. Марсьяль принял мяч в штрафной после дальнего заброса, но мяч после его удара попал в Отаменди!

21 мин. Канселу нарушил правила в центре поля.

21 мин. Навес Зинченко в штрафную хозяев стал добычей защитника.

20 мин. Зинченко не очень удачно отдал на Стерлинга, но пас прошел.

19 мин. Не торопятся раскрываться обе команды. Цена пропущенного гола может быть очень высокой.

16 мин. Фернандеш бьет из пределов штрафной — мяч стал легкой добычей Эдерсона.

16 мин. Прибрал к рукам инициативу «МанСити».

15 мин. Не прошла острая передача Фодена на Агуэро.

14 мин. Зинченко практически все передачи отдает поперек или назад.

14 мин. Еще один угловой в пользу гостей. Фреду удалось перехватить мяч, но развернуть атаку не получилось.

12 мин. Высокий прессинг использует «МанСити», нелегко «Манчестер Юнайтед» из-под него выйти.

11 мин. Вновь досталось Марсьялю. На этот раз от Отаменди. Фол в атаке зафиксировал арбитр.

10 мин. Стерлинг! Бил обводящим ударом в дальний угол — спас де Хеа свою команду!

9 мин. Толкнул Фернандиньо Марсьяля локтем, штрафной удар назначил арбитр.

8 мин. Гюндоган оказался в положении вне игры после передачи Зинченко.

8 мин. Гюндоган подал угловой — выбили мяч хозяева. И тут же еще один угловой в пользу «Манчестер Сити».

6 мин. Зинченко точно отдал на Фернандиньо, но пас последнего вперед получился неточным. К слову, очень часто Александр оказывается с мячом в первые минуты матча.

5 мин. Держал мяч «Манчестер Сити», пока Гюндоган не ошибся в передаче.

4 мин. Марсьяль едва не перехватил мяч после неточного паса Зинченко. Могло быть очень опасно у ворот «Манчестер Сити».

3 мин. Никуда не спешат гости, очень много играют через вратаря.

3 мин. Зинченко обыгрался с Эдерсоном, но дальний заброс вратаря получился неточным.

2 мин. Не успел за мячом Зинченко на своем фланге.

1 мин. Активно начал «Манчестер Юнайтед», но «Сити» быстро перехватил мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Стартовые составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа —, Уильямс, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фернандеш, Матич, Джеймс, Фред, Марсьяль, Магуайр.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Отаменди, Жоау Канселу, Зинченко, Фернандиньо, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро.

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать девятого тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало – в 18:30 по киевскому времени.

К очередному дерби Манчестера команда Хосепа Гвардиолы подошла на втором месте турнирной таблицы. И главная задача «горожан» на оставшуюся турнирную дистанцию заключается в сохранении текущей позиции, ведь «Ливерпуль» оторвался на очень солидную очковую дистанцию. А вот «Юнайтед» идет в плотной группе команд и ведет отчаянную борьбу за попадание в следующую Лигу чемпионов. В первом круге «красные дьяволы» обыграли принципиальных соперников со счетом 2:1. В текущем сезоне команды встречались также в рамках полуфинала Кубка английской лиги, и по сумме двух матчей дальше прошли «небесно-голубые», которые в дальнейшем завоевали трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».