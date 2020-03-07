27-й тур
Барселона
1:0
Реал Сосьедад
07.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Баттл! Месси опередил Роналду по количеству голов в топ-5 европейских лигах

Статистика давнего соперничества стала: 438 против 437 в пользу игрока «Барсы»​​​​​​​

  • 07.03.2020 22:48
  • 523 просмотра
  • 1 комментарий
Баттл! Месси опередил Роналду по количеству голов в топ-5 европейских лигах
© Twitter. Лионель Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси реализовал пенальти в игре Ла Лиги против клуба «Реал Сосьедад» и стал самым результативным игроком в топ-пятерке европейских лиг

Он забил 438 голов в 474 матчах, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого сейчас 437 забитых мячей в 540 поединках. 

Лучшие моменты матча Барселона - Реал Сосьедад
81' ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 07.03.2020 23:09
    +1
    Песси обогнал Пеналду!!!
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    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 07.03.2020 23:09
    +1
    Песси обогнал Пеналду!!!
    Ссылка
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