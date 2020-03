Баттл! Месси опередил Роналду по количеству голов в топ-5 европейских лигах

Форвард «Барселоны» Лионель Месси реализовал пенальти в игре Ла Лиги против клуба «Реал Сосьедад» и стал самым результативным игроком в топ-пятерке европейских лиг

Он забил 438 голов в 474 матчах, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого сейчас 437 забитых мячей в 540 поединках.

438 - @FCBarcelona's Lionel Messi has become the all-time top-scorer in the top five European leagues (438 goals in 474 appearances), surpassing Cristiano Ronaldo (437 in 540). Battle. pic.twitter.com/konZO1J8Pr