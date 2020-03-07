Цуренко не сумела пробиться в финал турнира WTA в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка проиграла в полуфинале Ирине Бегу из Румынии

  • 07.03.2020 21:48
  • 742 просмотра
  • 2 комментария
Цуренко не сумела пробиться в финал турнира WTA в Индиан-Уэллс
© Instagram. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 152) проиграла матч 1/2 финала турнира серии WTA 125k в Индиан-Уэллсе (США).

За выход в финал она сражалась с Ириной Бегу из Румынии (WTA 104). Цуренко проиграла в двух сетах матч, который длился 1 час и 31 минуту. 

WTA 125k. Индиан-Уэллс (США)

Женщины. 1/2 финала

Ирина Бегу (Румыния) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:4.

Напомним, 6 марта в напряженном матче 1/4 финала Леся победила Ольгу Данилович из Сербии.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.03.2020 22:09
    0
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 07.03.2020 21:54
    +1
    Бегу ни о чем - вполне проходимая, но Леся... с таким-то опытом и такие ошибки делать. Вообще не понимаю, как с такой слабой подачей можно столько двойных делать?! А не вынужденные ошибки, когда мяч не то, чтоб немного лицевую линию перелетает, а на метр-другой, а то и третий? Ладно б раз и два за игру, но у Леси таких с десяток улетело! Спишем на усталость
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 07.03.2020 21:54
    +1
    Бегу ни о чем - вполне проходимая, но Леся... с таким-то опытом и такие ошибки делать. Вообще не понимаю, как с такой слабой подачей можно столько двойных делать?! А не вынужденные ошибки, когда мяч не то, чтоб немного лицевую линию перелетает, а на метр-другой, а то и третий? Ладно б раз и два за игру, но у Леси таких с десяток улетело! Спишем на усталость
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.03.2020 22:09
    0
    Ссылка
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