Украинская Премьер-лига. 22-й тур.
Днепр-1 – Мариуполь – 0:0
Игнатенко, 23
Чоботенко, 20 (грубое нарушение правил)
Днепр-1: Клищук – Полевой, Логинов, Сваток, Адамюк – Кравченко – Булеца, Вакулко, Батагов – Супряга, Хобленко.
Запасные: Юрчук, Лопыренок, Гуйе, Снижко, Чичиков, Коркишко, Тейлор.
Мариуполь: Гальчук – Дава, Чоботенко, Яворский – Игнатенко, Федорчук – Горбунов, Топалов, Мишнев, Кирюханцев – Кулаков.
Запасные: Поспелов, Тищенко, Чех, Полегенько, Фомин, Корниенко, Кащук.
Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).
23 мин. Игнатенко договорился до предупреждения.
23 мин. ПРЯМАЯ КРАСНАЯ! Чоботенко был удален после просмотра повтора!
22 мин. Подкат пришелся точно в ноги Вакулко.
21 мин. А теперь посмотрим на повторе...
20 мин. Очень жесткий подкат от Чоботенко против Вакулко на левом фланге обороны! Желтая, для начала.
19 мин. Навес в никуда от Адамюка последовал после розыгрыша днепрянами углового на левом фланге.
18 мин. МОМЕНТ! Яворский встал на пути мяча в ворота после подкрутки от Булецы с левого фланга!
17 мин. Хобленко и Чоботенко пришлось успокаивать арбитру после стыка игроков в центре поля.
15 мин. Штрафной для команды Михайленко с правого фланга ознаменовался неточной подачей.
13 мин. Дава нарушил правила на левом фланге против Супряги.
12 мин. Поджали гости на чужой половине поля соперников, но передача в оффсайд для Кулакова была явно поспешной.
10 мин. Мало темпа в нашем поединке. Днепрянам удалось забрать себе контроль над мячом.
8 мин. Хобленко врывался в штрафную после разрезающей передачи из центральной зоны. Гальчук сыграл на выходе.
7 мин. В руку Батагову попал мяч на левом фланге обороны Днепра-1.
6 мин. Прессинг от гостей сдерживает хозяев от пересечения центральной линии.
4 мин. Заброс на Топалова из центра поля был перехвачен.
3 мин. Дава нарушил правила в верховой борьбе за мяч в чужой штрафной.
3 мин. Кулаков заработал угловой для своей команды на правом фланге.
2 мин. По первым минутам можно сказать, что гости играют очень осторожно. Результат превыше всего.
1 мин. Фол Батагова на чужой половине поля против Кулакова.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором днепровский «Днепр-1» сразится против «Мариуполя». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.
Ключевой игрой с точки зрения определения последнего участника верхней «шестерки» команд могла бы стать игра в Днепре между коллективами Дмитрия Михайленко и Александра Бабича, если бы не поединок в Киеве, где на поле «Облонь-Арены» будет вершить свою судьбу в поединке против действующего чемпиона «Колос». В рамках УПЛ редки случаи, когда интрига живет вплоть до последней секунды, поэтому пропускать одну из частей заочной битвы за «лучшую жизнь» уж точно не следует. «Мариуполю» нужна любая осечка «колосков» и собственная победа в игре против «Днепра-1», который будет изо всех сил цепляться за возможность не отстать от первой строчки будущей «нижней шестерки».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Днепром-1» и «Мариуполем».
Источник — Sport.ua
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