22-й тур
Днепр-1
0:0
Мариуполь
'24   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Мариуполь – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги

  • 08.03.2020 16:57
  • 1954 просмотра
  • 4 комментария
Днепр-1 – Мариуполь – 0:0. LIVE
© ФК Мариуполь

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

Днепр-1 – Мариуполь – 0:0

 Игнатенко, 23

 Чоботенко, 20 (грубое нарушение правил)

Днепр-1: Клищук – Полевой, Логинов, Сваток, Адамюк – Кравченко – Булеца, Вакулко, Батагов – Супряга, Хобленко.

Запасные: Юрчук, Лопыренок, Гуйе, Снижко, Чичиков, Коркишко, Тейлор.

Мариуполь: Гальчук – Дава, Чоботенко, Яворский – Игнатенко, Федорчук – Горбунов, Топалов, Мишнев, Кирюханцев – Кулаков.

Запасные: Поспелов, Тищенко, Чех, Полегенько, Фомин, Корниенко, Кащук.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

 23 мин. Игнатенко договорился до предупреждения.

 23 мин. ПРЯМАЯ КРАСНАЯ! Чоботенко был удален после просмотра повтора!

22 мин. Подкат пришелся точно в ноги Вакулко.

21 мин. А теперь посмотрим на повторе...

20 мин. Очень жесткий подкат от Чоботенко против Вакулко на левом фланге обороны! Желтая, для начала.

19 мин. Навес в никуда от Адамюка последовал после розыгрыша днепрянами углового на левом фланге.

18 мин. МОМЕНТ! Яворский встал на пути мяча в ворота после подкрутки от Булецы с левого фланга!

17 мин. Хобленко и Чоботенко пришлось успокаивать арбитру после стыка игроков в центре поля.

15 мин. Штрафной для команды Михайленко с правого фланга ознаменовался неточной подачей.

13 мин. Дава нарушил правила на левом фланге против Супряги.

12 мин. Поджали гости на чужой половине поля соперников, но передача в оффсайд для Кулакова была явно поспешной.

10 мин. Мало темпа в нашем поединке. Днепрянам удалось забрать себе контроль над мячом.

8 мин. Хобленко врывался в штрафную после разрезающей передачи из центральной зоны. Гальчук сыграл на выходе.

7 мин. В руку Батагову попал мяч на левом фланге обороны Днепра-1.

6 мин. Прессинг от гостей сдерживает хозяев от пересечения центральной линии.

4 мин. Заброс на Топалова из центра поля был перехвачен.

3 мин. Дава нарушил правила в верховой борьбе за мяч в чужой штрафной.

3 мин. Кулаков заработал угловой для своей команды на правом фланге.

2 мин. По первым минутам можно сказать, что гости играют очень осторожно. Результат превыше всего.

1 мин. Фол Батагова на чужой половине поля против Кулакова.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

    

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором днепровский «Днепр-1» сразится против «Мариуполя». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

Ключевой игрой с точки зрения определения последнего участника верхней «шестерки» команд могла бы стать игра в Днепре между коллективами Дмитрия Михайленко и Александра Бабича, если бы не поединок в Киеве, где на поле «Облонь-Арены» будет вершить свою судьбу в поединке против действующего чемпиона «Колос». В рамках УПЛ редки случаи, когда интрига живет вплоть до последней секунды, поэтому пропускать одну из частей заочной битвы за «лучшую жизнь» уж точно не следует. «Мариуполю» нужна любая осечка «колосков» и собственная победа в игре против «Днепра-1», который будет изо всех сил цепляться за возможность не отстать от первой строчки будущей «нижней шестерки».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Днепром-1» и «Мариуполем».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 08.03.2020 17:26
    0
    Леонід Леонідович, 08.03.2020 17:06
    Я думаю що не допоможе,хай Я помиляюся, но суддям команду напевно вже дали щоб недоклуб був у шістці...
    Червона гравцю Маріуполь ....Схоже Арановський на тебе образився
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.03.2020 17:25
    0
    Леонід Леонідович, 08.03.2020 17:06
    Я думаю що не допоможе,хай Я помиляюся, но суддям команду напевно вже дали щоб недоклуб був у шістці...
    ага 100% судьи проплаченные ну ты и дебил и тебе подобные
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 08.03.2020 17:06
    -3
    remontnik, 07.03.2020 19:55
    Давай Дніпро, тут справа честі , віримо в тебе
    Я думаю що не допоможе,хай Я помиляюся, но суддям команду напевно вже дали щоб недоклуб був у шістці...
    Ссылка
    remontnik
      remontnik, 07.03.2020 19:55
    +1
    Давай Дніпро, тут справа честі , віримо в тебе
    Ссылка
    remontnik
      remontnik, 07.03.2020 19:55
    +1
    Давай Дніпро, тут справа честі , віримо в тебе
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 08.03.2020 17:26
    0
    Леонід Леонідович, 08.03.2020 17:06
    Я думаю що не допоможе,хай Я помиляюся, но суддям команду напевно вже дали щоб недоклуб був у шістці...
    Червона гравцю Маріуполь ....Схоже Арановський на тебе образився
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.03.2020 17:25
    0
    Леонід Леонідович, 08.03.2020 17:06
    Я думаю що не допоможе,хай Я помиляюся, но суддям команду напевно вже дали щоб недоклуб був у шістці...
    ага 100% судьи проплаченные ну ты и дебил и тебе подобные
    Ссылка
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