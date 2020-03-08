Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Колос» – «Шахтер» – 3:4

Вадим Милько (37, 75), Виталий Гавриш (67, с пенальти) – Тайсон (12, с пенальти), Жуниор Мораес (31, 81), Тете (60)

Петров (11), Ефремов (33), Емец (33), Милько (56) – Мораес (41), Тете (45+1), М.Антонио (85), Исмаили (94)

«Колос»: Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 75), Богданов, Ориховский (Ал-ндр Бондаренко, 86), Милько, Ильин, Вильхамссон, Лысенко (Кожушко, 58).

Запасные: Яшков, Максименко, Морозко, Сорокин.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов (Бондарь, 74), Матвиенко, Додо (Болбат, 64), Майкон, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка (Артем Бондаренко, 73), Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Вакула, Сикан, Дентиньо.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион «Оболонь-Арена» (Киев)

94 мин. Исмаили грубо сыграл у штрафной Колоса.

92 мин. Богданов нарушил правила в центре поля.

90 мин. Арбитр компенсировал 5 минут.

89 мин. Черноморец пытался забросить мяч за шиворот Пятову, но не попал в ворота.

86 мин. Замена у Колоса. Вместо Ориховского на поле вышел Александр Бондаренко.

85 мин. М.Антонио руками схватил Вмльхамссона.

84 мин. Неудачная атака Колоса.

81 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:4!!! После удара Майкона Волынец в падении отбил мяч. Сферу догнал Исмаили, сделавший прострел на Мораеса, а форвард переправил круглый снаряд в ворота!

79 мин. Ориховскому оказывают медицинскую помощь.

75 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:3!!! Богданов навесил со штрафного с левого фланга и мяч, перелетев головы футболистов, летел в ворота. Пятов в падении отбил мяч на Милько, который в падении головой сравнял счет!

75 мин. Замена у Колоса. Вместо Емца на поле вышел Черноморец.

74 мин. Замена у Шахтера. Вместо Кривцова на поле вышел Бондарь.

73 мин. Замена у Шахтера. Вместо Коноплянки на поле вышел Бондаренко.

72 мин. Неудачная атака Шахтера.

69 мин. ВОТ ЭТО ДА!!! Вильхамссон слева в штрафной Шахтера разобрался с двумя оппонентами и пробил в дальний угол - Пятов в прыжке кончиками пальцев перевел мяч на угловой!

67 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:3!!! Гавриш с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол, а Пятов упал в противоположный!

66 мин. ПЕНАЛЬТИ! Кривцов сбил Емца, ворвавшегося в штрафную!

64 мин. Замена у Шахтера. Вместо Додо на поле вышел Болбат.

60 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:3! Шахтер провел быструю атаку, и после передачи Антонио Тете из пределов штрафной низом точно пробил в ближний угол!

58 мин. Замена у Колоса. Вместо Лысенко на поле вышел Кожушко.

56 мин. Милько сорвал атаку Шахтера.

55 мин. Богданов с углового покатил мяч в штрафную под удар Ориховскому, но футболист Колоса пробил очень неточно.

53 мин. Опасно! Лысенко из хорошей позиции перед штрафной Шахтера пробил неточно!

51 мин. Ориховский пробил со штрафного, и Пятов в падении перевел мяч на угловой!

50 мин. Ильин заработал перспективный штрафной у правого угла штрафной площади Шахтера.

49 мин. Горняки контролируют мяч.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Тете отмахнулся от Вильхамссона.

45 мин. После навеса с правого фланга Вильхамссон головой пробил намного выше ворот.

43 мин. Ковалевцы активно бегут в атаку.

41 мин. Мораес сорвал атаку Колоса.

37 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Матвиенко устроил перепасовку с Пятовым, что привело к перехвату Милько, который справа ворвался в штрафную и нанес точный удар!

36 мин. Оффсайд у Лысенко.

33 мин. И Емец получил отложенный горчичник.

33 мин. Ефремов грубо сыграл против Исмаили.

31 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! Коноплянка слева ворвался в штрафную Колоса и нанес удар. Волынец в падении отбил мяч в центр штрафной на ногу Мораесу, который удвоил преимущество горняков!

31 мин. МОМЕЕЕНТ! Волынец в падении отбил мяч после удара Тете!

28 мин. Тайсон сделал неточный заброс на ход Мораесу.

26 мин. Опасно! Антонио делал прострел из правого угла штрафной - Волынец в падении отбил мяч в центр, и Ефремов не дал сопернику сыграть на добивании!

25 мин. Лысенко неточно прострелил из левого угла штрафной.

23 мин. ОПАСНО! Ориховский пробил метров с 25-ти, и мяч пролетел рядом с крестовиной ворот Шахтера!

21 мин. Исмаили нарушил правила на половине поля Колоса.

19 мин. Острую атаку провели горняки, но все обошлось для ковалёвцев.

16 мин. Исмаили навесил из левого угла штрафной, и Петров выбил мяч.

14 мин. Оффсайд у Ильина.

12 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Тайсон с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам!

11 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мораес ворвался в штрафную и его зацепил Петров!

10 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

8 мин. Неудачная атака Колоса.

5 мин. МОМЕНТ! Коноплянка со штрафного пробил в правый от себя угол и попал в штангу!!!

4 мин. Богданов сбил Антонио в полукружии штрафной Колоса.

3 мин. Горняки контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 8-го марта, состоится встреча 22-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 17:00 по киевскому времени.



Для команды из Коваливки матч против лидера становится едва ли не самым важным в сезоне. Только победа гарантирует «Колосу» попадание в первую шестерку на второй этап УПЛ. Разумеется, многое зависит от параллельной игры, в которой «Днепр-1» принимает «Мариуполь». Приазовцы, напомним, отстают от «Колоса» на 1 очко. Но вот только есть ли дело до этих проблем «Шахтеру»? Наверняка дончане могут победить на «Оболонь-Арене», однако станут ли выкладываться на все 100?



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

