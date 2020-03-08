22-й тур
Колос К
3:4
Шахтер Донецк
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Колос – Шахтер – 3:4. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура чемпионата Украины

  • 08.03.2020 17:03
  • 20990 просмотров
  • 125 комментариев
Колос – Шахтер – 3:4. LIVE

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Колос» – «Шахтер» – 3:4

Вадим Милько (37, 75), Виталий Гавриш (67, с пенальти) – Тайсон (12, с пенальти), Жуниор Мораес (31, 81), Тете (60)

Петров (11), Ефремов (33), Емец (33), Милько (56) – Мораес (41), Тете (45+1), М.Антонио (85), Исмаили (94)

«Колос»: Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 75), Богданов, Ориховский (Ал-ндр Бондаренко, 86), Милько, Ильин, Вильхамссон, Лысенко (Кожушко, 58).

Запасные: Яшков, Максименко, Морозко, Сорокин.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов (Бондарь, 74), Матвиенко, Додо (Болбат, 64), Майкон, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка (Артем Бондаренко, 73), Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Вакула, Сикан, Дентиньо.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион «Оболонь-Арена» (Киев)

 

94 мин. Исмаили грубо сыграл у штрафной Колоса.

92 мин. Богданов нарушил правила в центре поля.

90 мин. Арбитр компенсировал 5 минут.

89 мин. Черноморец пытался забросить мяч за шиворот Пятову, но не попал в ворота.

86 мин. Замена у Колоса. Вместо Ориховского на поле вышел Александр Бондаренко.

85 мин. М.Антонио руками схватил Вмльхамссона.

84 мин. Неудачная атака Колоса.

81 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:4!!! После удара Майкона Волынец в падении отбил мяч. Сферу догнал Исмаили, сделавший прострел на Мораеса, а форвард переправил круглый снаряд в ворота!

79 мин. Ориховскому оказывают медицинскую помощь.

75 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:3!!! Богданов навесил со штрафного с левого фланга и мяч, перелетев головы футболистов, летел в ворота. Пятов в падении отбил мяч на Милько, который в падении головой сравнял счет!

75 мин. Замена у Колоса. Вместо Емца на поле вышел Черноморец.

74 мин. Замена у Шахтера. Вместо Кривцова на поле вышел Бондарь.

73 мин. Замена у Шахтера. Вместо Коноплянки на поле вышел Бондаренко.

72 мин. Неудачная атака Шахтера.

69 мин. ВОТ ЭТО ДА!!! Вильхамссон слева в штрафной Шахтера разобрался с двумя оппонентами и пробил в дальний угол - Пятов в прыжке кончиками пальцев перевел мяч на угловой!

67 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:3!!! Гавриш с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол, а Пятов упал в противоположный!

66 мин. ПЕНАЛЬТИ! Кривцов сбил Емца, ворвавшегося в штрафную!

64 мин. Замена у Шахтера. Вместо Додо на поле вышел Болбат.

60 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:3! Шахтер провел быструю атаку, и после передачи Антонио Тете из пределов штрафной низом точно пробил в ближний угол!

58 мин. Замена у Колоса. Вместо Лысенко на поле вышел Кожушко.

56 мин. Милько сорвал атаку Шахтера.

55 мин. Богданов с углового покатил мяч в штрафную под удар Ориховскому, но футболист Колоса пробил очень неточно.

53 мин. Опасно! Лысенко из хорошей позиции перед штрафной Шахтера пробил неточно!

51 мин. Ориховский пробил со штрафного, и Пятов в падении перевел мяч на угловой!

50 мин. Ильин заработал перспективный штрафной у правого угла штрафной площади Шахтера.

49 мин. Горняки контролируют мяч.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Тете отмахнулся от Вильхамссона.

45 мин. После навеса с правого фланга Вильхамссон головой пробил намного выше ворот.

43 мин. Ковалевцы активно бегут в атаку.

41 мин. Мораес сорвал атаку Колоса.

37 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Матвиенко устроил перепасовку с Пятовым, что привело к перехвату Милько, который справа ворвался в штрафную и нанес точный удар!

36 мин. Оффсайд у Лысенко.

33 мин. И Емец получил отложенный горчичник.

33 мин. Ефремов грубо сыграл против Исмаили.

31 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! Коноплянка слева ворвался в штрафную Колоса и нанес удар. Волынец в падении отбил мяч в центр штрафной на ногу Мораесу, который удвоил преимущество горняков!

31 мин. МОМЕЕЕНТ! Волынец в падении отбил мяч после удара Тете!

28 мин. Тайсон сделал неточный заброс на ход Мораесу.

26 мин. Опасно! Антонио делал прострел из правого угла штрафной - Волынец в падении отбил мяч в центр, и Ефремов не дал сопернику сыграть на добивании!

25 мин. Лысенко неточно прострелил из левого угла штрафной.

23 мин. ОПАСНО! Ориховский пробил метров с 25-ти, и мяч пролетел рядом с крестовиной ворот Шахтера!

21 мин. Исмаили нарушил правила на половине поля Колоса.

19 мин. Острую атаку провели горняки, но все обошлось для ковалёвцев.

16 мин. Исмаили навесил из левого угла штрафной, и Петров выбил мяч.

14 мин. Оффсайд у Ильина.

12 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!!  Тайсон с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам!

11 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мораес ворвался в штрафную и его зацепил Петров!

10 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

8 мин. Неудачная атака Колоса.

5 мин. МОМЕНТ! Коноплянка со штрафного пробил в правый от себя угол и попал в штангу!!!

4 мин. Богданов сбил Антонио в полукружии штрафной Колоса.

3 мин. Горняки контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

В воскресенье, 8-го марта, состоится встреча 22-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 17:00 по киевскому времени.
 
Для команды из Коваливки матч против лидера становится едва ли не самым важным в сезоне. Только победа гарантирует «Колосу» попадание в первую шестерку на второй этап УПЛ. Разумеется, многое зависит от параллельной игры, в которой «Днепр-1» принимает «Мариуполь». Приазовцы, напомним, отстают от «Колоса» на 1 очко. Но вот только есть ли дело до этих проблем «Шахтеру»? Наверняка дончане могут победить на «Оболонь-Арене», однако станут ли выкладываться на все 100?
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:53
    +1
    jekаfunny, 08.03.2020 18:52
    Болезненная , Ник попахивай , мне твои дырявожопые фантазии не интересны
    Ник говорю попахивай
    Попахивать ты своего парня будешь просить)) Уймись, ничтожество))
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.03.2020 18:53
    +1
    jekаfunny, 08.03.2020 18:50
    Давай пруфы что это мои ники
    Хотелось бы Вакулу увидеть
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 18:52
    -2
    Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:51
    Какое же ты отбитое, потрепанное жизнью и своим парнем существо!) Ты если обвиняешь, так предоставь доказательства) Но я так понял что ты ничего не предоставишь, так что просто слейся)) Или вам да зашквары больше платят?))
    Болезненная , Ник показывай , мне твои дырявожопые фантазии не интересны
    Ник говорю показывай
    Ссылка
    SEPULTARA
      SEPULTARA, 08.03.2020 18:52
    0
    За кротобазу , одні українці забивають, віват фавелам!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 18:52
    -1
    Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:51
    Какое же ты отбитое, потрепанное жизнью и своим парнем существо!) Ты если обвиняешь, так предоставь доказательства) Но я так понял что ты ничего не предоставишь, так что просто слейся)) Или вам да зашквары больше платят?))
    Болезненная , Ник попахивай , мне твои дырявожопые фантазии не интересны
    Ник говорю попахивай
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:51
    +1
    jekаfunny, 08.03.2020 18:49
    « обуинил» ты там уже накатила что ли в честь праздника ?
    Хотя у кого я спрашиваю , у тебя каждый день - праздник и повод накатить Ник давай показывай ..
    Какое же ты отбитое, потрепанное жизнью и своим парнем существо!) Ты если обвиняешь, так предоставь доказательства) Но я так понял что ты ничего не предоставишь, так что просто слейся)) Или вам да зашквары больше платят?))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 18:51
    -1
    serge_kr, 08.03.2020 18:50
    Евил, Лаеда, металкх и куча других
    Та не, это разные дебилы
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 18:50
    -2
    serge_kr, 08.03.2020 18:50
    Евил, Лаеда, металкх и куча других
    Давай пруфы что это мои ники
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.03.2020 18:50
    -1
    jekаfunny, 08.03.2020 18:48
    Любовника спасти пытаешься ?
    Похвально , но бесперспективно
    Что там по моим другим никам ?
    Обосрыш, будут пруфы?
    Евил, Лаеда, металкх и куча других
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 18:49
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 08.03.2020 18:47
    Череда разных матчей у Шахтера. С Ворсклой провал, с Днепром- уверенный матч, местами классная игра, с Колосом - опять тяжело...По тенденции следующий матч с Вольсбургом будет для Шахтера удачным?) Опять ждём 4 мяча за 23 минуты в ворота немцев)
    Было бы прекрасно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 18:49
    -3
    Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:47
    Ты обуинил, ты и вспоминай как там было написано) А пока что это очередной для тебя зашквар)) Но тебе не привыкать, да? Жека заднеприводная))
    « обуинил» ты там уже накатила что ли в честь праздника ?
    Хотя у кого я спрашиваю , у тебя каждый день - праздник и повод накатить Ник давай показывай ..
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:48
    +2
    serge_kr, 08.03.2020 18:46
    Очередной раз Жеку обосрали, ты с ним полегче, а то он так и не отмоется от дерьма
    Та оно, как и его команда, в гуане с головой)) Даже уши не видно))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 18:48
    -4
    serge_kr, 08.03.2020 18:46
    Очередной раз Жеку обосрали, ты с ним полегче, а то он так и не отмоется от дерьма
    Любовника спасти пытаешься ?
    Похвально , но бесперспективно
    Что там по моим другим никам ?
    Обосрыш, будут пруфы?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 18:47
    -1
    3 пропустить. Вот это дыра в защите
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:47
    +2
    jekаfunny, 08.03.2020 18:45
    Дырявенький , Ник давай , и свободна будешь , а пока я никуда тебя не отпускал
    Так что зайдёшь под тем ником или ссышься?
    Ты обуинил, ты и вспоминай как там было написано) А пока что это очередной для тебя зашквар)) Но тебе не привыкать, да? Жека заднеприводная))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 18:47
    -4
    О собаку там вообще уничтожают , просто прекрасно !!!!
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 08.03.2020 18:47
    +4
    Череда разных матчей у Шахтера. С Ворсклой провал, с Днепром- уверенный матч, местами классная игра, с Колосом - опять тяжело...По тенденции следующий матч с Вольсбургом будет для Шахтера удачным?) Опять ждём 4 мяча за 23 минуты в ворота немцев)
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.03.2020 18:46
    +1
    Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:42
    С дыркой связано?)) Не помню точно)) Да ты жалок, как и твоя команда!) Жалкие отмазки жалкого дерьнамовского зашкваренного бота)) Свободна))
    Очередной раз Жеку обосрали, ты с ним полегче, а то он так и не отмоется от дерьма
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:46
    +2
    Такс, 2 бота слилось, ща перелогиняться и опять гадить начнут))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 18:45
    -3
    Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:42
    С дыркой связано?)) Не помню точно)) Да ты жалок, как и твоя команда!) Жалкие отмазки жалкого дерьнамовского зашкваренного бота)) Свободна))
    Дырявенький , Ник давай , и свободна будешь , а пока я никуда тебя не отпускал
    Так что зайдёшь под тем ником или ссышься?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 17:39
    +7
    Тренер Вольфсбурга ржёт с такой защиты
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 17:34
    +6
    Zport., 08.03.2020 17:32
    Ха-ха. Ордло забило с левого пенальти. Продонецкое фэфэу тянет арендуполь в первую шестёрку. Все болеем за Днепр
    Забил Шахтер Донецк, joe777 ты снова тупишь
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 08.03.2020 18:42
    +5
    Мариуполь вид спорта что ли перепутал, три красных, им бы в борьбу греко-римскую
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 08.03.2020 18:41
    +5
    Ничего себе игра. Колос явно заслуживает быть в шестерке. Ну и судя по всему он там будет.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 18:40
    +5
    Весело, давайте еще
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 08.03.2020 17:41
    +5
    У Пятова день не удался, если не начудит.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 17:33
    +5
    Легко и просто
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 08.03.2020 18:47
    +4
    Череда разных матчей у Шахтера. С Ворсклой провал, с Днепром- уверенный матч, местами классная игра, с Колосом - опять тяжело...По тенденции следующий матч с Вольсбургом будет для Шахтера удачным?) Опять ждём 4 мяча за 23 минуты в ворота немцев)
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.03.2020 18:25
    +4
    Как же приятно наблюдать за совами и их завистью к нашему народному чемпиону, утритесь логики, в следующем сезоне вас ещё больше накажут
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 17:45
    +4
    Матвиенко молодец
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.03.2020 17:39
    +4
    Опять Шахта сама себе привозит
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 17:13
    +4
    Быстро
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:39
    +3
    jekаfunny, 08.03.2020 18:37
    Так ты не будешь заходить , дырявенький?
    Та не стыдись , усе и так знают про твою ориентацию уже.
    Давай, покажи нам тот Ник
    Так ты же обвиняешь)) если ты обвиняешь, то должен предоставить доказательства, так вроде бы ты говорил. Будут доказательства, или занесем этот зашквар в очередной твой слив?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:31
    +3
    serge_kr, 08.03.2020 18:31
    Во тупые дятлы, они даже не подозревают какие убогие со стороны
    Так это в таблице чемпионата видно, да и в рейтинге клубов УЕФА))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:29
    +3
    mayakovskiy1, 08.03.2020 18:28
    Дырявки наконец нашли забаву своего уровня. Сражаются ртом за 6-ку и Мариуполь. Типо это как-то изменит очередной убогий сезон их недоклюба, которые был унижен Шахтой в чемпионате и опозорил Украину в еврокубках
    Эти ушлепки уже четвертый год на Шахтер из будки тявкают, но кроме серебра ничего не взяли в чемпионате))
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 08.03.2020 18:27
    +3
    Жду появления на поле Вакулы и Бондаренка, очень талантливые ребята
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.03.2020 18:10
    +3
    jekаfunny, 08.03.2020 17:48
    Левая пенка , а то я не смотрю ?
    Конечно левая)) И Шахтер два гола с нарушениями забил)) И вообще судья тянет, как обычно) Да и на судью пох, все в кабинетах уже решили)) Это все карманное ФФУ))
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 08.03.2020 17:59
    +3
    APL, 08.03.2020 17:51
    ну і тайсон су...ка, так і ногу можна відірвати, але даже жовтої нема, я в шоці
    Что ты порешь, посмотри еще раз момент - Тайсон своей ногой мимо проехал.
    Ссылка
    Луганчанин
      Луганчанин, 08.03.2020 17:34
    +3
    Да, Колос хотелось бы видеть в шестерке. Мариуполь смотрелся с Севидовым, а с этим наставником и помощью шахтера - полностью искусственное место в турнирной таблице!!!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.03.2020 17:18
    +3
    Браво чемпион, ещё нужно парочку забить
    Ссылка
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