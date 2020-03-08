22-й тур
Колос К
0:1
Шахтер Донецк
'24   ТВ-трансляция: 

Колос – Шахтер – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура чемпионата Украины

  • 08.03.2020 17:03
  • 3278 просмотров
  • 3 комментария
Колос – Шахтер – 0:1. LIVE

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Колос» – «Шахтер» – 0:1

Тайсон (12, с пенальти)

Кирилл Петров (11)

«Колос»: Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов, Ориховский, Милько, Ильин, Вильхамссон, Лысенко.

Запасные: Яшков, Максименко, Черноморец, Александр Бондаренко, Морозко, Кожушко, Сорокин.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Болбат, Бондарь, Вакула, Артем Бондаренко, Сикан, Дентиньо.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион «Оболонь-Арена» (Киев)

 

23 мин. ОПАСНО! Ориховский пробил метров с 25-ти, и мяч пролетел рядом с крестовиной ворот Шахтера!

21 мин. Исмаили нарушил правила на половине поля Колоса.

19 мин. Острую атаку провели горняки, но все обошлось для ковалёвцев.

16 мин. Исмаили навесил из левого угла штрафной, и Петров выбил мяч.

14 мин. Оффсайд у Ильина.

12 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!!  Тайсон с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам!

11 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мораес ворвался в штрафную и его зацепил Петров!

10 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

8 мин. Неудачная атака Колоса.

5 мин. МОМЕНТ! Коноплянка со штрафного пробил в правый от себя угол и попал в штангу!!!

4 мин. Богданов сбил Антонио в полукружии штрафной Колоса.

3 мин. Горняки контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

В воскресенье, 8-го марта, состоится встреча 22-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 17:00 по киевскому времени.
 
Для команды из Коваливки матч против лидера становится едва ли не самым важным в сезоне. Только победа гарантирует «Колосу» попадание в первую шестерку на второй этап УПЛ. Разумеется, многое зависит от параллельной игры, в которой «Днепр-1» принимает «Мариуполь». Приазовцы, напомним, отстают от «Колоса» на 1 очко. Но вот только есть ли дело до этих проблем «Шахтеру»? Наверняка дончане могут победить на «Оболонь-Арене», однако станут ли выкладываться на все 100?
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.03.2020 17:18
    -2
    Браво чемпион, ещё нужно парочку забить
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 17:13
    0
    Быстро
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 08.03.2020 16:44
    +1
    Давай, Колос, держись! Не пусти Арендуполь в первую шестерку.
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 08.03.2020 16:44
    +1
    Давай, Колос, держись! Не пусти Арендуполь в первую шестерку.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 17:13
    0
    Быстро
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