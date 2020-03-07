ВИДЕО. Десна в меньшинстве забила Заре. У Филиппова 12 гол в сезоне УПЛ

В матче УПЛ «Десна» - «Заря» хозяева в первом тайме остались в меньшинстве из-за удаления Гуцуляка, что не помешало им выйти вперед.

Форвард Александр Филиппов оформил очередной, уже 12-й, гол в сезоне УПЛ и закрепился на втором месте в списке лучших забивал.