ПФК Львов – Карпаты – 0:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

ПФК «Львов» – «Карпаты» – 0:0

ПФК «Львов»: Богдан Сарнавский, Бопесу Джоэль, Владислав Приймак, Игорь Гончар, Сергей Люлька, Сабино, Жонатан, Никита Татарков, Альваро, Ярослав Богунов, Яковелли

Запас: Герман Пеньков, Юрий Кравчук, Егор Клименчук, Шина, Андрей Бусько, Ренан, Велвес

«Карпаты»: Олег Кудрик, Владислав Дубинчак, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Марвин Мартинс, Дмитрий Клёц, Алексей Хахлёв, Геннадий Пасич, Остап Притула, Ростислав Лях, Матар

Запас: Антон Каниболоцкий, Артем Козак, Александру Бойчук, Гишам Лейоус, Юрий Тлумак, Василий Прийма, Алексей Сыч

Арбитр: Виталий Копиевский (Кропивницкий)

Стадион «Украина» (Львов)

19 мин. Мартинс неточно прострелил с правого фланга.

18 мин. На поле много борьбы, но пока мало конструктива.

15 мин. Неудачная атака Карпат.

13 мин. Игра проходит под аккомпанимент оркестра на трибунах.

11 мин. Зелено-белые контролируют мяч.

8 мин. ОПАСНО! После передачи Альваро Татарков принял мяч в штрафной Карпат и с лёта пробил в руки Кудрику!

6 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

4 мин. Номинальные гости активно прессингуют соперников.

2 мин. Неудачная атака Карпат левым флангом.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором встретятся ПФК «Львов» и «Карпаты». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало – в 14:00.

«Карпаты» не могут победить в чемпионате с сентября прошлого года на протяжении четырнадцати матчей. «Зелено-белые» находятся на последнем месте турнирной таблицы УПЛ и перед стартом 22-го тура на пять очков отставали от ближайшего конкурента по борьбе за выживание в элите. «Львов» занимает девятую позицию. В прошедший мид-уик «сине-золотые» уступили луганской «Заре» со счетом 0:2. В матче первого круга львовское дерби завершилось безголевой ничьей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Карпаты».