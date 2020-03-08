ПФК Львов – Карпаты – 0:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.
ПФК «Львов» – «Карпаты» – 0:0
ПФК «Львов»: Богдан Сарнавский, Бопесу Джоэль, Владислав Приймак, Игорь Гончар, Сергей Люлька, Сабино, Жонатан, Никита Татарков, Альваро, Ярослав Богунов, Яковелли
Запас: Герман Пеньков, Юрий Кравчук, Егор Клименчук, Шина, Андрей Бусько, Ренан, Велвес
«Карпаты»: Олег Кудрик, Владислав Дубинчак, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Марвин Мартинс, Дмитрий Клёц, Алексей Хахлёв, Геннадий Пасич, Остап Притула, Ростислав Лях, Матар
Запас: Антон Каниболоцкий, Артем Козак, Александру Бойчук, Гишам Лейоус, Юрий Тлумак, Василий Прийма, Алексей Сыч
Арбитр: Виталий Копиевский (Кропивницкий)
Стадион «Украина» (Львов)
19 мин. Мартинс неточно прострелил с правого фланга.
18 мин. На поле много борьбы, но пока мало конструктива.
15 мин. Неудачная атака Карпат.
13 мин. Игра проходит под аккомпанимент оркестра на трибунах.
11 мин. Зелено-белые контролируют мяч.
8 мин. ОПАСНО! После передачи Альваро Татарков принял мяч в штрафной Карпат и с лёта пробил в руки Кудрику!
6 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.
4 мин. Номинальные гости активно прессингуют соперников.
2 мин. Неудачная атака Карпат левым флангом.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором встретятся ПФК «Львов» и «Карпаты». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало – в 14:00.
«Карпаты» не могут победить в чемпионате с сентября прошлого года на протяжении четырнадцати матчей. «Зелено-белые» находятся на последнем месте турнирной таблицы УПЛ и перед стартом 22-го тура на пять очков отставали от ближайшего конкурента по борьбе за выживание в элите. «Львов» занимает девятую позицию. В прошедший мид-уик «сине-золотые» уступили луганской «Заре» со счетом 0:2. В матче первого круга львовское дерби завершилось безголевой ничьей.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Карпаты».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.