Кубок Дэвиса. Украина – Китайский Тайбэй. LIVE

6-7 марта мужская сборная Украины по теннису проведет матч против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы. Поединок пройдет в Украине на запорожском харде, во дворце спорта «Юность». Победитель пары в сентябре бороться за выход в квалификации Кубка Дэвиса-2021 со сборными, которые проигрывают на отборочном этапе мужского командного соревнования текущего сезона.
В первый игровой день будут сыграны два одиночных матча.
Расписание первого игрового дня
16:00 - Сергей Стаховский (1) – Цен Чун Син (2)
след. Илья Марченко (2) – Ву Тун-Лин (1)
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14:10. Тренировка первых номеров сборной Тайваня.
13:51. А вот так выглядят трибуны запорожского ДС «Юность», которые вмещают 3200 зрителей.
13:50. Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко уже провели утреннюю тренировку.
Источник — Sport.ua
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