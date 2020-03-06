Кубок Дэвиса. Украина – Китайский Тайбэй. LIVE

Следите за всеми важными моментами первого игрового дня со Sport.ua

  • 06.03.2020 13:51
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Кубок Дэвиса. Украина – Китайский Тайбэй. LIVE
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6-7 марта мужская сборная Украины по теннису проведет матч против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы. Поединок пройдет в Украине на запорожском харде, во дворце спорта «Юность». Победитель пары в сентябре бороться за выход в квалификации Кубка Дэвиса-2021 со сборными, которые проигрывают на отборочном этапе мужского командного соревнования текущего сезона. 

В первый игровой день будут сыграны два одиночных матча.

Расписание первого игрового дня

16:00 - Сергей Стаховский (1) – Цен Чун Син (2)

след. Илья Марченко (2) – Ву Тун-Лин (1)

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14:10. Тренировка первых номеров сборной Тайваня.

 
 

13:51. А вот так выглядят трибуны запорожского ДС «Юность», которые вмещают 3200 зрителей.

13:50. Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко уже провели утреннюю тренировку.

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Источник — Sport.ua

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