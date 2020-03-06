Кубок Дэвиса. Украина – Китайский Тайбэй – 0:1. 2-й матч: Марченко. LIVE

6–7 марта мужская сборная Украины по теннису проводит матч против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы. Поединок пройдет в Украине на запорожском харде, во дворце спорта «Юность». Победитель пары в сентябре бороться за выход в квалификации Кубка Дэвиса-2021 со сборными, которые проигрывают на отборочном этапе мужского командного соревнования текущего сезона.

На первый игровой день запланированы два одиночных матча.

Украина – Китайский Тайбэй – 0:1

16:00. Сергей Стаховский (1) – Цен Чун Син (2) – 6:3, 1:6, 2:6

19:00. Илья Марченко (2) – Ву Тун-Лин (1) – 4:6, 4:5

События игрового дня.

20:22. Марченко отыграл один гейм, 4:5. Но соперник будет подавать на матч.

20:20. Марченко сравнял счет, 3:3. Но тут же проиграл свою подачу (3:4) и чужую (3:5).

20:09. В перерыве болельщики с дудками пытались «поддувать» в такт песне Bon Jovi «It's my life». Получилось так себе.

20:03. Получилось наоборот, Ву уверенно выиграл два гейма и уверенно движется к победе. Первый день может оказаться полностью провальным.

20:00. Сергей Стаховский рассказал Sport.ua, что поражение в первом матче – это его косяк.

19:54. Илья отдал свою подачу на старте второго сета, но сразу же сделал обратный брейк. Сейчас лучшее время, чтобы возвращать игру в свои руки.

19:52. Ву Тун-Лин делает брейк на старте второго сете. Счет теперь 0:1 в матче команд, 0:1 по сетах, и 0:1 по геймам второго сета.

19:45. На сетболе крайне недовольны зрители. Украинцы очень эмоционально разговаривали с рефери. Марченко явно недоволен.

19:43. Увы, первый сет остался за оппонентом украинца, 4:6.

19:35. Последовал короткий спор с арбитром. Илья проигрывает 4:5, соперник подает на сет.

19:33. Спортсмен из Китайского Тайбэя делает брейк при счете 4:4.

19:15. Пока все берут свои подачи. 3:2 в первом сете в пользу Ильи.

19:00. Начался 2-й матч. Илья Марченко на корте. Он играет с Ву Тун-Лин.

18:50. Стаховский дает пресс-конференцию.

18:28. Все. Проигрывает Украина первый матч. Подавая на матч, представитель Китайского Тайбэя допустил несколько невынужденных ошибок, но сумел отыграть три брейкпоинта и выиграл первое очко для своей команды. Сейчас - 20-минутная пауза.

18:17. Самому активному болельщику украинцев лично сделал замечание легендарный Паскаль Мария, который является главным судьей матча.

18:13. Начались споры с судьей на вышке:

18:07 Болельщики скандирует : "Верим!", но шансов практически нет

18:00. На старте третьего сета с брейком проигрывает Стаховский, ситуация очень неприятная и не видно, за счёт чего побеждать

17:39. Сет проигран, Марченко пошел готовиться к своему матчу.

17:33. Стаховский много ошибается и выглядит уставшим. Кажется, что ему не хватает эмоций, чтобы полноценно вернуться в игру.

17:28. В этом сете первым брейк делает Цен, он уже начал читать выходы Стаховского к сетке.

17:18. Во втором сете Стаховский сбавил обороты, шансов зацепиться на приеме пока не видно. Возможно, экономит силы на концовку.

17:12. Стаховский уверенно подает на сет, выиграв три последних очка в любимом стиле serve and volley. Болельщики пока не очень громко поддерживают, но с каждым геймом все сильнее.

17:00. Преимущество вылилось в первый брейк в матче, счёт стал 4:2. Соперник стал больше ошибаться. Стаховский часто заканчивает розыгрыши после успешних выходов к сетке.

16:42. По итогам трех геймов у Стаховского небольшое игровое преимущество. Он играет гораздо разнообразнее и успешнее соперника. В первом гейме были небольшие проблемы из-за низкого процента попадания первой подачи.

16:16. Стаховский и Цен Чун Син проводят предматчевую разминку. Зрителей на трибунах пока маловато:

16:10. Матч Сергей Стаховский (1) – Цен Чун Син начнется через несколько минут. Сейчас в самом разгаре церемония открытия матча. Все готово к исполнению национальных гимнов стран-участниц матча:

15:36. А тем временем на корте идут подготовительные работы:

15:34. Капитан сборной Украины Андрей Медведев в интервью Sport.ua рассказал, что накануне матча против Китайского Тайбэя вся команд переболела.

14:10. Тренировка первых номеров сборной Тайваня.

13:51. А вот так выглядят трибуны запорожского ДС «Юность», которые вмещают 3200 зрителей.

13:50. Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко уже провели утреннюю тренировку.