Кубок Дэвиса. День 2.Украина – Китайский Тайбэй – 0:2. Текстовая трансляция

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  • 07.03.2020 11:35
  • 8291 просмотр
  • 11 комментариев
Кубок Дэвиса. День 2.Украина – Китайский Тайбэй – 0:2. Текстовая трансляция
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6–7 марта мужская сборная Украины по теннису проводит матч против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы. Поединок пройдет в Украине на запорожском харде, во дворце спорта «Юность». Победитель пары в сентябре будет бороться за выход в квалификации Кубка Дэвиса-2021 со сборными, которые проигрывают на отборочном этапе мужского командного соревнования текущего сезона. 

На первый игровой день запланированы два одиночных матча.

Украина – Китайский Тайбэй – 0:2

Пятница, 6 марта

16:00. Сергей Стаховский (1) – Цен Чун Син (2) – 6:3, 1:6, 2:6

19:00. Илья Марченко (2) – Ву Тун-Лин (1)  – 4:6, 4:6

Суббота, 7 марта

12:00. Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Сие Чен-Пен / Як Цун Хуа

след. Сергей Стаховский – Ву Тун-Лин

след. Илья Марченко – Цен Чун Син

События игрового дня.

11:35. Вскоре начнутся матчи второго игрового дня. Первым будет сыгран парный поединок, в котором Украину представят Денис Молчанов и Сергей Стаховский.

____________________________________________________

20:29. И Китайский Тайбэй берет второй матч. После первого дня 0:2 в пользу гостей.

 

20:22. Марченко отыграл один гейм, 4:5. Но соперник будет подавать на матч.

20:20. Марченко сравнял счет, 3:3. Но тут же проиграл свою подачу (3:4) и чужую (3:5).

 

20:09. В перерыве болельщики с дудками пытались «поддувать» в такт песне Bon Jovi «It's my life». Получилось так себе.

20:03. Получилось наоборот, Ву уверенно выиграл два гейма и уверенно движется к победе. Первый день может оказаться полностью провальным.

20:00. Сергей Стаховский рассказал Sport.ua, что поражение в первом матче – это его косяк.

19:54. Илья отдал свою подачу на старте второго сета, но сразу же сделал обратный брейк. Сейчас лучшее время, чтобы возвращать игру в свои руки.

19:52. Ву Тун-Лин делает брейк на старте второго сете. Счет теперь 0:1 в матче команд, 0:1 по сетах, и 0:1 по геймам второго сета.

19:45. На сетболе крайне недовольны зрители. Украинцы очень эмоционально разговаривали с рефери. Марченко явно недоволен.

 

19:43. Увы, первый сет остался за оппонентом украинца, 4:6.

19:35. Последовал короткий спор с арбитром. Илья проигрывает 4:5, соперник подает на сет.

 

19:33. Спортсмен из Китайского Тайбэя делает брейк при счете 4:4.

19:15. Пока все берут свои подачи. 3:2 в первом сете в пользу Ильи.

19:00. Начался 2-й матч. Илья Марченко на корте. Он играет с Ву Тун-Лин.

18:50. Стаховский дает пресс-конференцию.

18:28. Все. Проигрывает Украина первый матч. Подавая на матч, представитель Китайского Тайбэя допустил несколько невынужденных ошибок, но сумел отыграть три брейкпоинта и выиграл первое очко для своей команды. Сейчас - 20-минутная пауза.

 

18:17. Самому активному болельщику украинцев лично сделал замечание легендарный Паскаль Мария, который является главным судьей матча.

18:13. Начались споры с судьей на вышке:

18:07 Болельщики скандирует : "Верим!", но шансов практически нет

18:00. На старте третьего сета с брейком проигрывает Стаховский, ситуация очень неприятная и не видно, за счёт чего побеждать

17:39. Сет проигран, Марченко пошел готовиться к своему матчу.

17:33. Стаховский много ошибается и выглядит уставшим. Кажется, что ему не хватает эмоций, чтобы полноценно вернуться в игру.

17:28. В этом сете первым брейк делает Цен, он уже начал читать выходы Стаховского к сетке.

17:18. Во втором сете Стаховский сбавил обороты, шансов зацепиться на приеме пока не видно. Возможно, экономит силы на концовку.

17:12. Стаховский уверенно подает на сет, выиграв три последних очка в любимом стиле serve and volley. Болельщики пока не очень громко поддерживают, но с каждым геймом все сильнее.

17:00. Преимущество вылилось в первый брейк в матче, счёт стал 4:2. Соперник стал больше ошибаться. Стаховский часто заканчивает розыгрыши после успешних выходов к сетке.

16:42. По итогам трех геймов у Стаховского небольшое игровое преимущество. Он играет гораздо разнообразнее и успешнее соперника. В первом гейме были небольшие проблемы из-за низкого процента попадания первой подачи.

16:16. Стаховский и Цен Чун Син проводят предматчевую разминку. Зрителей на трибунах пока маловато:

16:10. Матч Сергей Стаховский (1) – Цен Чун Син начнется через несколько минут. Сейчас в самом разгаре церемония открытия матча. Все готово к исполнению национальных гимнов стран-участниц матча:

15:36. А тем временем на корте идут подготовительные работы:

15:34. Капитан сборной Украины Андрей Медведев в интервью Sport.ua рассказал, что накануне матча против Китайского Тайбэя вся команд переболела.

14:10. Тренировка первых номеров сборной Тайваня.

 
 

13:51. А вот так выглядят трибуны запорожского ДС «Юность», которые вмещают 3200 зрителей.

13:50. Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко уже провели утреннюю тренировку.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.03.2020 20:31
    +1
    кму проиграли-тупицы? это даже не Китай-тайваньцы........ та на хрена нам вообще такая сборная по теннису-не надо такой позор выставлять вообще
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.03.2020 20:30
    +2
    це пі@дєц, друзі, реально програвати дніщам треба вміти, але не намагатись виграти це повна торба, вівці бля, нема слів...
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 06.03.2020 20:19
    +2
    Я думал биатлонисты днища, но эти вне конкуренции!
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 06.03.2020 20:02
    +4
    Позор какой то, где наши мужики????
    Ссылка
    Ва Са
      Ва Са, 06.03.2020 19:58
    +3
    Дививсь я на це , дививсь , попервах мовчав , але вже не витримую . Тому скажу . Кому програєте , тенісюки довбані . Якимсь китайським хлопчакам , які перший раз в житті ракетку побачили .! Господии ,, оце так стид і срам . Вам бадмінтон грати .
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 06.03.2020 19:51
    +2
    Капец, это тех которых должны выносить у себя дома всухую? 0-2 после первого дня)) вы издеваетесь?)
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.03.2020 19:00
    +2
    смысл повышатьсяв классе-если нет в принципе игроков достойного уровня..... не опустится бы
    Ссылка
    Ruslan55
      Ruslan55, 06.03.2020 18:46
    +7
    Vytas Meskauskas, 06.03.2020 18:29
    Не тянет он то что надо выигрывать, пора дорогу молодым уступать.
    Вся проблема в тому, що в нас молодих немає..а ті що є, навіть половини теперішнього Стаха не тягнуть, тому в найближчі роки нічого хорошого від чоловічого тенісу чекати не потрібно
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 06.03.2020 18:29
    +1
    Не тянет он то что надо выигрывать, пора дорогу молодым уступать.
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 06.03.2020 18:02
    0
    Стаховський сильніше представника тайваня а грає наче проти нього vip грає
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 06.03.2020 18:00
    +3
    Ну піздєц як так програти сет твою мать
    Ссылка
    Ruslan55
      Ruslan55, 06.03.2020 18:46
    +7
    Vytas Meskauskas, 06.03.2020 18:29
    Не тянет он то что надо выигрывать, пора дорогу молодым уступать.
    Вся проблема в тому, що в нас молодих немає..а ті що є, навіть половини теперішнього Стаха не тягнуть, тому в найближчі роки нічого хорошого від чоловічого тенісу чекати не потрібно
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 06.03.2020 20:02
    +4
    Позор какой то, где наши мужики????
    Ссылка
    Ва Са
      Ва Са, 06.03.2020 19:58
    +3
    Дививсь я на це , дививсь , попервах мовчав , але вже не витримую . Тому скажу . Кому програєте , тенісюки довбані . Якимсь китайським хлопчакам , які перший раз в житті ракетку побачили .! Господии ,, оце так стид і срам . Вам бадмінтон грати .
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 06.03.2020 18:00
    +3
    Ну піздєц як так програти сет твою мать
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.03.2020 20:30
    +2
    це пі@дєц, друзі, реально програвати дніщам треба вміти, але не намагатись виграти це повна торба, вівці бля, нема слів...
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 06.03.2020 20:19
    +2
    Я думал биатлонисты днища, но эти вне конкуренции!
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 06.03.2020 19:51
    +2
    Капец, это тех которых должны выносить у себя дома всухую? 0-2 после первого дня)) вы издеваетесь?)
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.03.2020 19:00
    +2
    смысл повышатьсяв классе-если нет в принципе игроков достойного уровня..... не опустится бы
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.03.2020 20:31
    +1
    кму проиграли-тупицы? это даже не Китай-тайваньцы........ та на хрена нам вообще такая сборная по теннису-не надо такой позор выставлять вообще
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 06.03.2020 18:29
    +1
    Не тянет он то что надо выигрывать, пора дорогу молодым уступать.
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 06.03.2020 18:02
    0
    Стаховський сильніше представника тайваня а грає наче проти нього vip грає
    Ссылка
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