В субботу, 7-го марта, состоится встреча 22-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает луганскую «Зарю». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 14:00 по киевскому времени.



В турнирной таблице команды разделяют две строчки и 4 очка. Хозяева в случае победы могут вплотную приблизиться к сопернику. Но «Заря» наверняка не намерена терять баллы. Луганчане совсем не прочь продлить победную серию до 4-х матчей и начать вторую часть чемпионата на втором месте. Так что игра ожидается непростой для обеих команд.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Заря».