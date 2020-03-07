Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Десна» – «Заря» – 1:0



Александр Филиппов (37).



Алексей Гуцуляк (20) - Максим Лунёв (45+4).



Филипп Будковский (49), Денис Фаворов (69).

«Десна»: Евгений Паст - Андрей Мостовой, Денис Фаворов, Андрей Гитченко, Йоонас Тамм - Леван Арвеладзе, Андрей Домбровский, Алексей Гуцуляк, Владислав Калитвинцев - Филипп Будковский (Егор Картушов, 64), Александр Филиппов.

Запасные: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Ефим Конопля, Андрей Тотовицкий, Егор Картушов, Орест Кузык, Дмитрий Хлёбас.

«Заря»: Заури Махарадзе - Виталий Вернидуб, Дмитрий Иванисеня (Андрей Цыганик, 74) - Владислав Кочергин, Богдан Леднев, Богдан Михайличенко, Владлен Юрченко (Максим Лунёв, 23), Ловро Цвек, Евгений Чеберко - Владислав Кабаев, Михайло Перович (Артём Громов, 67).

Запасные: Никола Васильев, Андрей Цыганик, Артём Громов, Никита Каменюка, Артем Мильченко, Дмитрий Пиддубный, Максим Лунёв.

Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).



75 мин. Картушов оказался в положении вне игры.



74 мин. Вместо Иванисени вышел Цыганик.



73 мин. Кочергин пробил низом в ближний угол - вратарь накрыл мяч.



72 мин. Калитвинцев забежал в офсайд.



71 мин. Какой шанс! Калитвинцев без помех бил с лёта из пределов штрафной - Махарадзе отбил мяч и со второй попытки накрыл его!



69 мин. Фаворов сорвал атаку, сбив Леднева на чужой половине поля.



68 мин. Опасно! Картушов подал угловой справа, Филиппов пробил головой в ближнюю девятку - Махарадзе отбил! Второй угловой справа хозяева разыграли.



67 мин. Вместо Перовича на поле появился Громов.



66 мин. Гитченко и Перович столкнулись в середине поля, обоим оказывают помощь.



65 мин. Чеберко навесил слева, Паст пошел на мяч и врезался в одноклубника. Благо, что Перович оказался в офсайде



64 мин. Картушов меняет Будковского.



63 мин. Угловой гостей справа - мяч выбит.



62 мин. Уххххх! Леднев пробил издали - небольшой рикошет, и мяч пролетел рядом с дальней штангой!



60 мин. Будковский на газоне - ногу свело.



57 мин. Несколько ударов кряду нанесли игроки Зари из пределов штрафной - защитники блокируют всё!



54 мин. Момент! После подачи слева Цвек пробил с лёта под дальнюю штангу - Паст тянет!



53 мин. Кочергин мощно пробил из-за пределов штрафной - в соперника.



51 мин. Михайличенко навесил слева - за ворота.



50 мин. Навес Зари со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.



49 мин. Будковский сбил соперника на подступах к штрафной.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+5 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+4 мин. Монзуль опять посмотрела повтор. И опять достала из кармана красную карточку!



45+1 мин. Мостовой получил по ногам от Лунёва в центральном круге. Ему оказывают помощь.



45 мин. Кабаев пробил с ходу от линии штрафной - выше ворот.



44 мин. Будковский оказался в офсайде, а в ответной атаке уже Перович был вне игры.



42 мин. Команды ждут свистка на перерыв.



40 мин. Заря продолжает владеть инициативой, хозяева же ищут возможности для контратак.



37 мин. ГОООООООЛ! Десне удалась контратака, Будковский отдал пас пяткой. Филиппов подхватил мяч, рванул к воротам, качнул Чеберко и пробил низом, между ног Махарадзе!



34 мин. Леднев подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.



33 мин. Михайличекно прострелил слева - рикошет и угловоф.



31 мин. После подачи справа Перович пробил в касание - мимо ближней штанги.



28 мин. И снова неплохо! После подачи Десны с углового справа Тамм скинул головой в дальний угол - чуть неточно!!



27 мин. Опасно! Филиппов пробил с ходу из переделов штрафной - Махарадзе тянет!



26 мин. Владение мячом на данный момент - 46:54% в пользу гостей.



23 мин. Юрченко все-таки не смог продолжить игру, его меняет Лунёв.



22 мин. Леднев со стандарта из полукружия штрафной пробил над стенкой, но и над воротами.



20 мин. Вот так так! Гуцуляк пошел прямой ногой в голеностоп Юрченко. Монзуль посмотрела повтор - и удалила игрока хозяев!



19 мин. Леднев со штрафного справа пробил в стенку.



16 мин. Гости владеют мячом, но в основном вдали от чужой штрафной.



13 мин. Юрченко навесил со штрафного слева - защитник выбил мяч головой.



12 мин. Гитченко сбил Кабаева возле угла штрафной.



11 мин. Филиппов навесил слева - вратарь забрал мяч.



9 мин. Цвек подавал справа - защитник головой выбил мяч в аут.



8 мин. Уххххх! Леднев со штрафного справа пробил в обвод стенки - рядом с ближней девяткой!



6 мин. Цвек пробил с лёта из-за пределов штрафной - очень неточно.



4 мин. Команды присматриваются друг к другу, играют осторожно.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Примерные схемы команд:

Хозяева сыграют в черно-синем, гости - в белом.





Стадион готов к матчу:







В субботу, 7-го марта, состоится встреча 22-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает луганскую «Зарю». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 14:00 по киевскому времени.



В турнирной таблице команды разделяют две строчки и 4 очка. Хозяева в случае победы могут вплотную приблизиться к сопернику. Но «Заря» наверняка не намерена терять баллы. Луганчане совсем не прочь продлить победную серию до 4-х матчей и начать вторую часть чемпионата на втором месте. Так что игра ожидается непростой для обеих команд.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Заря».