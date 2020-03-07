22-й тур
Десна
1:0
Заря
'80   ТВ-трансляция: 

Десна – Заря – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура чемпионата Украины

  • 07.03.2020 13:58
  • 6772 просмотра
  • 22 комментария
Десна – Заря – 1:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Десна» – «Заря» – 1:0

 Александр Филиппов (37).

 Алексей Гуцуляк (20) - Максим Лунёв (45+4).

 Филипп Будковский (49), Денис Фаворов (69).

«Десна»: Евгений Паст - Андрей Мостовой, Денис Фаворов, Андрей Гитченко, Йоонас Тамм - Леван Арвеладзе, Андрей Домбровский, Алексей Гуцуляк, Владислав Калитвинцев - Филипп Будковский (Егор Картушов, 64), Александр Филиппов.
Запасные: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Ефим Конопля, Андрей Тотовицкий, Егор Картушов, Орест Кузык, Дмитрий Хлёбас.

«Заря»: Заури Махарадзе - Виталий Вернидуб, Дмитрий Иванисеня (Андрей Цыганик, 74) - Владислав Кочергин, Богдан Леднев, Богдан Михайличенко, Владлен Юрченко (Максим Лунёв, 23), Ловро Цвек, Евгений Чеберко - Владислав Кабаев, Михайло Перович (Артём Громов, 67).
Запасные: Никола Васильев, Андрей Цыганик, Артём Громов, Никита Каменюка, Артем Мильченко, Дмитрий Пиддубный, Максим Лунёв.

Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

75 мин. Картушов оказался в положении вне игры.

 74 мин. Вместо Иванисени вышел Цыганик.

73 мин. Кочергин пробил низом в ближний угол - вратарь накрыл мяч.

72 мин. Калитвинцев забежал в офсайд.

71 мин. Какой шанс! Калитвинцев без помех бил с лёта из пределов штрафной - Махарадзе отбил мяч и со второй попытки накрыл его!

 69 мин. Фаворов сорвал атаку, сбив Леднева на чужой половине поля.

68 мин. Опасно! Картушов подал угловой справа, Филиппов пробил головой в ближнюю девятку - Махарадзе отбил! Второй угловой справа хозяева разыграли.

 67 мин. Вместо Перовича на поле появился Громов.

66 мин. Гитченко и Перович столкнулись в середине поля, обоим оказывают помощь.

65 мин. Чеберко навесил слева, Паст пошел на мяч и врезался в одноклубника. Благо, что Перович оказался в офсайде

 64 мин. Картушов меняет Будковского.

63 мин. Угловой гостей справа - мяч выбит.

62 мин. Уххххх! Леднев пробил издали - небольшой рикошет, и мяч пролетел рядом с дальней штангой!

60 мин. Будковский на газоне - ногу свело.

57 мин. Несколько ударов кряду нанесли игроки Зари из пределов штрафной - защитники блокируют всё!

54 мин. Момент! После подачи слева Цвек пробил с лёта под дальнюю штангу - Паст тянет!

53 мин. Кочергин мощно пробил из-за пределов штрафной - в соперника.

51 мин. Михайличенко навесил слева - за ворота.

50 мин. Навес Зари со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.

 49 мин. Будковский сбил соперника на подступах к штрафной.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+5 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

 45+4 мин. Монзуль опять посмотрела повтор. И опять достала из кармана красную карточку!

45+1 мин. Мостовой получил по ногам от Лунёва в центральном круге. Ему оказывают помощь.

45 мин. Кабаев пробил с ходу от линии штрафной - выше ворот.

44 мин. Будковский оказался в офсайде, а в ответной атаке уже Перович был вне игры.

42 мин. Команды ждут свистка на перерыв.

40 мин. Заря продолжает владеть инициативой, хозяева же ищут возможности для контратак.

 37 мин. ГОООООООЛ! Десне удалась контратака, Будковский отдал пас пяткой. Филиппов подхватил мяч, рванул к воротам, качнул Чеберко и пробил низом, между ног Махарадзе!

34 мин. Леднев подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.

33 мин. Михайличекно прострелил слева - рикошет и угловоф.

31 мин. После подачи справа Перович пробил в касание - мимо ближней штанги.

28 мин. И снова неплохо! После подачи Десны с углового справа Тамм скинул головой в дальний угол - чуть неточно!!

27 мин. Опасно! Филиппов пробил с ходу из переделов штрафной - Махарадзе тянет!

26 мин. Владение мячом на данный момент - 46:54% в пользу гостей.

 23 мин. Юрченко все-таки не смог продолжить игру, его меняет Лунёв.

22 мин. Леднев со стандарта из полукружия штрафной пробил над стенкой, но и над воротами.

 20 мин. Вот так так! Гуцуляк пошел прямой ногой в голеностоп Юрченко. Монзуль посмотрела повтор - и удалила игрока хозяев!

19 мин. Леднев со штрафного справа пробил в стенку.

16 мин. Гости владеют мячом, но в основном вдали от чужой штрафной.

13 мин. Юрченко навесил со штрафного слева - защитник выбил мяч головой.

12 мин. Гитченко сбил Кабаева возле угла штрафной.

11 мин. Филиппов навесил слева - вратарь забрал мяч.

9 мин. Цвек подавал справа - защитник головой выбил мяч в аут.

8 мин. Уххххх! Леднев со штрафного справа пробил в обвод стенки - рядом с ближней девяткой!

6 мин. Цвек пробил с лёта из-за пределов штрафной - очень неточно.

4 мин. Команды присматриваются друг к другу, играют осторожно.

 1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Примерные схемы команд:

  

Хозяева сыграют в черно-синем, гости - в белом.


Стадион готов к матчу:



В субботу, 7-го марта, состоится встреча 22-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает луганскую «Зарю». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 14:00 по киевскому времени.
 
В турнирной таблице команды разделяют две строчки и 4 очка. Хозяева в случае победы могут вплотную приблизиться к сопернику. Но «Заря» наверняка не намерена терять баллы. Луганчане совсем не прочь продлить победную серию до 4-х матчей и начать вторую часть чемпионата на втором месте. Так что игра ожидается непростой для обеих команд.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Заря».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    sanitarium
    online
      sanitarium, 07.03.2020 15:30
    0
    Мда... Обе красные, конечно, высосаны из пальца. Второй момент, конечно, самый эпичный - находиться рядом с эпизодом, потом три минуты смотреть ВАР, и после всего этого принимать очередное идиотское решение. Я хз, как у нас судей оценивают, но по ходу этой ебaнашке только чемпионат области судить. А вообще можно рандомного чувака посадить за ВАР и никакие монзули вообще наx не нужны.
    Ссылка
    orkidea
      orkidea, 07.03.2020 15:27
    0
    Slavanacii, 07.03.2020 15:19
    Михайлюк єдиний адекват на футболах, а решта колгосп такий як і на плюсах.
    Точно, Михайлюк, благодарочка, а на счёт ноги, хотел не хотел - дело второе. Был прицедент- получи .
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 07.03.2020 15:23
    -2
    Slavanacii, 07.03.2020 15:17
    Нога пішла вверх по інерції...така природа людини, а потім ногу він дійсно прибирав, так що тут шо дивилась шо не дивилась повтор, а вилучати тут не було за що як на мене.
    А у Гуцуляка нога не по инерции пошла ??
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 07.03.2020 15:19
    0
    orkidea, 07.03.2020 14:58
    Хотя топлю за Шахту, но на футболах комментаторы такие же, корме одного молодого паренька, не помню фамилию. Послушать российских, на футболах- Кривохарченко, Поленов, Арустамян, Нагучев, и прочие --- небо и земля
    Михайлюк єдиний адекват на футболах, а решта колгосп такий як і на плюсах.
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 07.03.2020 15:17
    +2
    orkidea, 07.03.2020 15:10
    Посмотри внимательно, хоть и в мяч, но так высоко, и в прямо в колено, красная 100 процентов
    Нога пішла вверх по інерції...така природа людини, а потім ногу він дійсно прибирав, так що тут шо дивилась шо не дивилась повтор, а вилучати тут не було за що як на мене.
    Ссылка
    orkidea
      orkidea, 07.03.2020 15:10
    -2
    odiniznashih, 07.03.2020 15:00
    Девочка видно в детстве мультиков не насмотрелась.
    Если в первом случае действительно было нарушение чреватое травмой, то во втором игрок Зари сыграл чисто в мяч до того как в него влетел игрок Десны.
    Посмотри внимательно, хоть и в мяч, но так высоко, и в прямо в колено, красная 100 процентов
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 07.03.2020 15:09
    -3
    odiniznashih, 07.03.2020 15:00
    Девочка видно в детстве мультиков не насмотрелась.
    Если в первом случае действительно было нарушение чреватое травмой, то во втором игрок Зари сыграл чисто в мяч до того как в него влетел игрок Десны.
    В первом случае Гуцуляк сыграл сначала в мяч, потом по инерции в голеностоп. Во втором случае сначала сыграл в мяч, потом в колено.
    Как удалили Гуцуляка, так сразу начали писать какая судья молодец, последовательная, по аналогии с Буяльским, а как удалили Луньова, так сразу ВАР ей нельзя давать... Это у вас двойные стандарты, господа
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 07.03.2020 15:08
    +2
    ZAKARPATFAN, 07.03.2020 15:06
    От наприклад, куди вони поділи єдиного легіонер і найкращого гравця Зорі Абу Ханну? Всі легіонери, що приходять в Зорю довго там не затримуються, - Форстер, Юрі, Рафаель. В команді якісь расисти працюють, або не кваліфіковані специ
    взагалі Абу Ханна перебуває в Німеччині, відновлюється після травми
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.03.2020 15:06
    -5
    От наприклад, куди вони поділи єдиного легіонер і найкращого гравця Зорі Абу Ханну? Всі легіонери, що приходять в Зорю довго там не затримуються, - Форстер, Юрі, Рафаель. В команді якісь расисти працюють, або не кваліфіковані специ
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.03.2020 15:02
    -4
    Stanislav Matusevych, 07.03.2020 14:45
    Скрипник, коли у відставку? На ганебну гру цього року немає ніяких сил дивитися. Халява закінчилася, виграти вчисту програний матч. як з Олімпіком, не вийде. Тупим триманням м'яча у центрі поля перемогти можна, тільки якщо всю команду суперників вилучать.
    Справа може й не в Скрипнику, а в гравцях. Це єдина команда де нема легіонерів. А отже боротьби за друге місце бути не може. На одних українця далеко не заїдеш
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 07.03.2020 15:00
    +3
    Девочка видно в детстве мультиков не насмотрелась.
    Если в первом случае действительно было нарушение чреватое травмой, то во втором игрок Зари сыграл чисто в мяч до того как в него влетел игрок Десны.
    Ссылка
    orkidea
      orkidea, 07.03.2020 14:58
    -6
    Хотя топлю за Шахту, но на футболах комментаторы такие же, корме одного молодого паренька, не помню фамилию. Послушать российских, на футболах- Кривохарченко, Поленов, Арустамян, Нагучев, и прочие --- небо и земля
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.03.2020 14:57
    -2
    А я попереджав восени, що за Вернидубом ще сумувати будемо. І, хто не знає, я луганчанин, і за Зорю вболіваю з дитинства. Але дивитися на те, як цей псевдоєвропеєць нищить команду, дуже тяжко.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.03.2020 14:55
    -4
    pricolist, 07.03.2020 14:51
    я понимаю, что Заря сейчас демонстрирует неуверенную игру, но увольнять тренера когда команда идет на 2 месте это перебор
    Команда йде другою тільки тому, що в Динамо з тренерами ситуація ще гірша. В трійці Зоря зі своєю недотікітакою за підсумками сезону не буде. Запам'ятайте, як то кажуть, цей пост.
    Ссылка
    orkidea
      orkidea, 07.03.2020 14:52
    0
    Не комментатор, а дятел
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 07.03.2020 14:51
    +2
    Stanislav Matusevych, 07.03.2020 14:45
    Скрипник, коли у відставку? На ганебну гру цього року немає ніяких сил дивитися. Халява закінчилася, виграти вчисту програний матч. як з Олімпіком, не вийде. Тупим триманням м'яча у центрі поля перемогти можна, тільки якщо всю команду суперників вилучать.
    я понимаю, что Заря сейчас демонстрирует неуверенную игру, но увольнять тренера когда команда идет на 2 месте это перебор
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.03.2020 14:50
    +3
    Второе удаление,
    конечно же полный бред!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.03.2020 14:45
    -11
    Скрипник, коли у відставку? На ганебну гру цього року немає ніяких сил дивитися. Халява закінчилася, виграти вчисту програний матч. як з Олімпіком, не вийде. Тупим триманням м'яча у центрі поля перемогти можна, тільки якщо всю команду суперників вилучать.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 07.03.2020 14:40
    +2
    Вот это Филиппов разыгрался в этом сезоне, думаю Шевченко скоро вызовет его в сборную.
    Ссылка
    serg1508
      serg1508, 07.03.2020 14:36
    0
    Так кого удалили, Гитченко или Гуцуляка? Опять, спирт уа?
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 07.03.2020 14:25
    +8
    Честно говоря, во время прямого эфира казалось что там даже фола не было, а когда показали повтор - совсем другое мнение. Гуцуляк так мог и сломать игрока Зари. Красная по делу, лично мое мнение
    Ссылка
    андрей ильяшенко
      андрей ильяшенко, 07.03.2020 14:23
    +7
    За тоже был удалён Буяльский.. Последовательность.. + судье
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 07.03.2020 15:00
    +3
    Девочка видно в детстве мультиков не насмотрелась.
    Если в первом случае действительно было нарушение чреватое травмой, то во втором игрок Зари сыграл чисто в мяч до того как в него влетел игрок Десны.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.03.2020 14:50
    +3
    Второе удаление,
    конечно же полный бред!
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 07.03.2020 15:17
    +2
    orkidea, 07.03.2020 15:10
    Посмотри внимательно, хоть и в мяч, но так высоко, и в прямо в колено, красная 100 процентов
    Нога пішла вверх по інерції...така природа людини, а потім ногу він дійсно прибирав, так що тут шо дивилась шо не дивилась повтор, а вилучати тут не було за що як на мене.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 07.03.2020 15:08
    +2
    ZAKARPATFAN, 07.03.2020 15:06
    От наприклад, куди вони поділи єдиного легіонер і найкращого гравця Зорі Абу Ханну? Всі легіонери, що приходять в Зорю довго там не затримуються, - Форстер, Юрі, Рафаель. В команді якісь расисти працюють, або не кваліфіковані специ
    взагалі Абу Ханна перебуває в Німеччині, відновлюється після травми
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 07.03.2020 14:51
    +2
    Stanislav Matusevych, 07.03.2020 14:45
    Скрипник, коли у відставку? На ганебну гру цього року немає ніяких сил дивитися. Халява закінчилася, виграти вчисту програний матч. як з Олімпіком, не вийде. Тупим триманням м'яча у центрі поля перемогти можна, тільки якщо всю команду суперників вилучать.
    я понимаю, что Заря сейчас демонстрирует неуверенную игру, но увольнять тренера когда команда идет на 2 месте это перебор
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 07.03.2020 14:40
    +2
    Вот это Филиппов разыгрался в этом сезоне, думаю Шевченко скоро вызовет его в сборную.
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 07.03.2020 15:30
    0
    Мда... Обе красные, конечно, высосаны из пальца. Второй момент, конечно, самый эпичный - находиться рядом с эпизодом, потом три минуты смотреть ВАР, и после всего этого принимать очередное идиотское решение. Я хз, как у нас судей оценивают, но по ходу этой ебaнашке только чемпионат области судить. А вообще можно рандомного чувака посадить за ВАР и никакие монзули вообще наx не нужны.
    Ссылка
    orkidea
      orkidea, 07.03.2020 15:27
    0
    Slavanacii, 07.03.2020 15:19
    Михайлюк єдиний адекват на футболах, а решта колгосп такий як і на плюсах.
    Точно, Михайлюк, благодарочка, а на счёт ноги, хотел не хотел - дело второе. Был прицедент- получи .
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 07.03.2020 15:19
    0
    orkidea, 07.03.2020 14:58
    Хотя топлю за Шахту, но на футболах комментаторы такие же, корме одного молодого паренька, не помню фамилию. Послушать российских, на футболах- Кривохарченко, Поленов, Арустамян, Нагучев, и прочие --- небо и земля
    Михайлюк єдиний адекват на футболах, а решта колгосп такий як і на плюсах.
    Ссылка
    orkidea
      orkidea, 07.03.2020 14:52
    0
    Не комментатор, а дятел
    Ссылка
    serg1508
      serg1508, 07.03.2020 14:36
    0
    Так кого удалили, Гитченко или Гуцуляка? Опять, спирт уа?
    Ссылка
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