22-й тур
Александрия
1:2
Динамо Киев
'78   ТВ-трансляция: 

Александрия – Динамо – 1:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 07.03.2020 16:58
  • 30881 просмотр
  • 45 комментариев
Александрия – Динамо – 1:2. LIVE
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Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Александрия» – «Динамо» – 1:2

Дмитрий Гречишкин (62, с пенальти) – Артем Шабанов (45), Виталий Буяльский (60)

Максим Задерака (17), Тимур Стецьков (31), Алексей Довгий (36) – Сергей Сидорчук (49), Виталий Миколенко (51)

Алексей Довгий (47, вторая желтая карточка)

«Александрия»: Юрий Панькив, Тимур Стецьков, Глеб Бухал, Каспарс Дубра, Валерий Лучкевич (Павел Пашаев, 72), Артем Гордиенко (Василий Грицук, 46), Алексей Довгий, Дмитрий Гречишкин, Максим Третьяков, Артем Ситало, Максим Задерака (Евгений Протасов, 63).

Запас: Олег Билык, Владислав Бабогло, Андрей Запорожан, Денис Устименко

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук (Мохаммед Кадири, 68), Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский, Назарий Русин.

Запас: Денис Бойко, Фран Соль, Георгий Цитаишвили, Aлександр Андриевский, Йосип Пиварич, Миккель Дуэлунд

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

КСК «Ника» (Александрия)

 

76 мин. Пашаев обрезался поперечной передачей в центре поля, но все обошлось для александрийцев.

74 мин. Русин нарушил правила в штрафной Александрии.

72 мин. Замена у Александрии. Вместо Лучкевича на поле вышел Пашаев.

70 мин. Третьяков прострелил из правого угла штрафной, но Стецьков не сумел принять мяч.

69 мин. Лучкевичу оказывают медицинскую помощь.

68 мин. Замена у Динамо. Вместо Сидорчука на поле вышел Кадири.

65 мин. Лучкевич прострелил из правого угла штрафной, и Бущан в падении поймал мяч.

63 мин. Замена у Александрии. Вместо Задераки на поле вышел Протасов.

62 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Гречишкин с 11-тиметровой отметки сильно пробил в левый от себя угол, а Бущан упал в противоположный!

61 мин. ПЕНАЛЬТИ! Сидорчук зацепил ногой Ситало при подаче углового!

60 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! Шепелев справа ворвался в штрафную Александрии и от лицевой навесил точно на голову Буяльскому, который переправил мяч в ворота!

58 мин. Оффсайд у Русина.

56 мин. Шепелев прострелил из правого угла штрафной, и Панькив в падении выбил мяч!

55 мин. Неудачная атака Динамо.

52 мин. МОМЕНТ! После навеса с левого фланга Задерака головой пробил под перекладину, и Бущан перевел мяч на угловой!

51 мин. Миколенко сбил Задераку на фланге.

51 мин. Неудачная атака Александрии.

49 мин. Сидорчук грубо сыграл возле штрафной Александрии.

47 мин. Довгий в штрафной Динамо опасно сыграл против Попова и получил от арбитра вторую желтую карточку в матче!

46 мин. Замена у Александрии. Вместо Гордиенко на поле вышел Грицук.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Довгий из-за пределов штрафной пробил в руки Бущану.

45 мин. Панькив начал высказывать претензии арбитру.

45 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После навеса с углового с правого фланга мяч отскочил от Попова на дальний угол вратарской. Миколенко сделал прострел, и Шабанов переправил круглый снаряд в ворота!

42 мин. Стецьков с левого фланга прострелил во вратарскую Динамо, но там александрийцев не оказалось!

41 мин. Опасно! После навеса Караваева Русин принял мяч в штрафной и с разворота пробил неточно!

39 мин. Гречишкин со штрафного метров с 25-ти пробил очень неточно.

38 мин. Кендзера с правого фланга сделал неточный прострел.

36 мин. Довгий грубо сыграл против Шепелева.

35 мин. Задерака навесил с правого фланга, и Бущан кулаком выбил мяч.

33 мин. Довгий нарушил правила в штрафной Динамо при подаче с углового.

31 мин. Стецьков грубо сыграл против Русина.

31 мин. Оффсайд у Довгого.

29 мин. Опасно! После навеса с углового Довгий с линии вратарской не сумел нанести акцентированный удар! Миколенко помешал сопернику.

27 мин. Миколенко навесил с левого фланга, и Панькив кулаком выбил мяч.

25 мин. Неудачная атака Александрии.

23 мин. После скидки Дубры Лучкевич из центра штрафной Динамо пробил намного выше ворот!

22 мин. После навеса с углового Попов головой пробил выше ворот, Панькив контролировал ситуацию.

21 мин. ОПАСНО! Вербич с линии штрафной стрельнул в ближний угол, и Панькив в падении перевел мяч на угловой!

19 мин. Попов присел на газон, но обошлось без оказания помощи.

17 мин. Задерака локтем ударил Миколенко в верховой борьбе.

15 мин. Теперь Буяльский нуждается в помощи медперсонала.

13 мин. Шабанову оказывают медицинскую помощь.

11 мин. Вербич от правого угла штрафной сделал разрезную передачу на Русина, но форвард не дотянулся до мяча.

9 мин. Задерака нарушил правила в центре поля.

8 мин. УХ! Задерака успел головой пробить, опередив неуверенно вышедшего Бущана, но голкипер успел вернуться и поймать мяч!

5 мин. Киевляне подали угловой, и желто-черные выбили мяч.

2 мин. Контратаку провели александрийцы, но довести ее до логического завершения не удалось.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 7-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины между «Александрией» и киевским «Динамо». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», начало – в 17:00.

К завершению первого этапа украинского чемпионата «Динамо» и «Александрия» подошли на третьем и пятом местах соответственно. Примечательно, что команды проведут две очные встречи подряд: после поединка национального первенства соперников ждет дуэль в рамках 1/4 финала Кубка Украины. В прошедший мид-уик «бело-синие» на своем поле обыграли «Колос» со счетом 2:0, а подопечные Владимира Шарана во Львове разгромили «Карпаты» – 4:0. В первом круге киевляне нанесли минимальное поражение александрийской команде, а единственный гол забил Виталий Миколенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.03.2020 18:36
    0
    А так и не скажешь, что Александрия в меньшинстве
    .
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 07.03.2020 18:35
    0
    Русин просто ни о чем
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.03.2020 18:32
    +3
    Судейство конечно сегодня плохое, но смотреть интересно)
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 07.03.2020 18:32
    +5
    А где желтая на Буяльском? Или после пенальти судья уже не п...с?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 07.03.2020 18:26
    -8
    На Ситало второй чистый пенальти, но судья сегодня в шубе
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 07.03.2020 18:24
    -2
    Trasher311987, 07.03.2020 18:00
    Челси Моуринью, Атлетико Симеоне.
    Отличный футбол который принес трофеи
    Ну ты сравнил с Челси и Ателтико, это просто смешно. Они иногда играя в скучный футбол от обороны, выигрывали чемпионат. Динамо уже лет 5 играет в тошнотворный порошок, и толку никакого... Как же меня бесят такие болельщики как ты, которые всегда и во всем пытаются какой то позитив найти и в упор не видите. А ну да, мы же в кубке выиграли у Шахтера, радость то какая
    Ссылка
    SkittDK
      SkittDK, 07.03.2020 18:22
    +4
    Ну и уровень суддейства ТОП
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 07.03.2020 18:21
    -8
    Опять шубы, позорище киевское, фу!
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 07.03.2020 18:20
    +1
    Буяльский голассоо, 3 очка в копилку Динамо.
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 07.03.2020 18:18
    -1
    Почему ДК не включает прессинг. Лесик крикни что-нибудь, ты же "тренер"
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 07.03.2020 18:16
    -1
    Буяльский уже пяткой бьет)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.03.2020 18:13
    0
    AK_228, 07.03.2020 18:10
    Привет рад за настроение
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 07.03.2020 18:10
    -4
    Trasher311987, 07.03.2020 18:00
    Челси Моуринью, Атлетико Симеоне.
    Отличный футбол который принес трофеи
    Ссылка
    Syrok-oxlx
    online
      Syrok-oxlx, 07.03.2020 18:10
    -5
    А Лесик дал установку при малейшем контакте падать и корчиться от боли
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 07.03.2020 18:09
    -4
    К сожалению, наши судьи в последних турах ключевые лица на футбольном поле. Можно ведь было ограничиться устным предупреждением и не давать вторую желтую.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 07.03.2020 18:09
    +2
    Поделом. Они на красную еще в первом наиграли.
    Ссылка
    doktor09
    online
      doktor09, 07.03.2020 18:09
    -8
    Как я и предрекал-судья судит в одну сторону, желтые тока Александрии...
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 07.03.2020 18:08
    0
    Это цирк, а не удаление
    Ссылка
    Syrok-oxlx
    online
      Syrok-oxlx, 07.03.2020 18:08
    -2
    Что и требовалось доказать! Мажар походу жене шубу завтра подарит! Позорище! Только в большинстве эта Суркис команда может на что то рассчитывать
    Ссылка
    Dynamo Kyiv Badges
    online
      Dynamo Kyiv Badges, 07.03.2020 18:07
    -4
    Смеющийся Шаран похож на идиота.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 07.03.2020 17:32
    +8
    0-1
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 07.03.2020 17:42
    +7
    dgurkis, 07.03.2020 17:39
    Сука дирявая на карточки садить, мудель унитазный!
    Жёлтая по делу. Даже комментатор на Футболе 2 об этом сказал
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 07.03.2020 18:32
    +5
    А где желтая на Буяльском? Или после пенальти судья уже не п...с?
    Ссылка
    APL
      APL, 07.03.2020 18:00
    +5
    serge_kr, 07.03.2020 17:47
    Александрия намного лучше смотрелось, но как всегда дuрка левый гол забивает
    "Левий" - ти в батьків получився
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.03.2020 17:59
    +5
    kylt_lichnosti, 07.03.2020 17:52
    По первому тайму:
    Александрия - очень грубо. Должно было быть на две желтых больше.
    ДК - очень плохо. Просто плохо.
    Когда против тебя играют в регби как ты будешь играть?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.03.2020 17:51
    +5
    Костоломы Александрия. Тупо 1 игрок лучкевич который умеет что то. Остальное лес
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 07.03.2020 17:47
    +5
    Шабанов гол)
    Ссылка
    SkittDK
      SkittDK, 07.03.2020 18:22
    +4
    Ну и уровень суддейства ТОП
    Ссылка
    Гена Одесский
    online
      Гена Одесский, 07.03.2020 17:09
    +4
    serge_kr, 07.03.2020 17:02
    Вперёд Александрия, Украина с тобой
    А завтра,Украина будет с Колосом?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.03.2020 18:32
    +3
    Судейство конечно сегодня плохое, но смотреть интересно)
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 07.03.2020 17:57
    +3
    Динамо играя в тошнотворный футбол, умудряется забивать и даже выигрывать благодаря шальным мячам. Парадокс... По первому тайму, не наиграло Динамо на забитый гол...
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 07.03.2020 18:09
    +2
    Поделом. Они на красную еще в первом наиграли.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 07.03.2020 18:20
    +1
    Буяльский голассоо, 3 очка в копилку Динамо.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.03.2020 18:06
    +1
    Trasher311987, 07.03.2020 17:59
    Когда против тебя играют в регби как ты будешь играть?
    Динамо играет +- так же. Если бы силовой жесткий футбол мог останавливать качественный футбол мы бы каждый год из группы ЛЧ выходили.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 07.03.2020 18:03
    +1
    Trasher311987, 07.03.2020 17:59
    Когда против тебя играют в регби как ты будешь играть?
    Технично, комбинируя. В свою игру, если она есть.
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 07.03.2020 18:01
    +1
    APL, 07.03.2020 18:00
    "Левий" - ти в батьків получився
    Ты ему ничего не обьясниш это такой подвид троллей которые переодеваются мгновенно в сферическом вакууме
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.03.2020 18:00
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 07.03.2020 17:57
    Динамо играя в тошнотворный футбол, умудряется забивать и даже выигрывать благодаря шальным мячам. Парадокс... По первому тайму, не наиграло Динамо на забитый гол...
    Челси Моуринью, Атлетико Симеоне.
    Отличный футбол который принес трофеи
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.03.2020 18:36
    0
    А так и не скажешь, что Александрия в меньшинстве
    .
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 07.03.2020 18:35
    0
    Русин просто ни о чем
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.03.2020 18:13
    0
    AK_228, 07.03.2020 18:10
    Привет рад за настроение
    Ссылка
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