22-й тур
Александрия
0:0
Динамо Киев
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Александрия – Динамо – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 07.03.2020 16:58
  • 2640 просмотров
  • 2 комментария
Александрия – Динамо – 0:0. LIVE
© twitter.com/fco1948

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Александрия» – «Динамо» – 0:0

«Александрия»: Юрий Панькив, Артем Гордиенко, Тимур Стецков, Алексей Довгий, Максим Третьяков, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич, Артем Ситало, Дмитрий Гречишкин, Каспарс Дубра, Максим Задерака.

Запас: Олег Билык, Владислав Бабогло, Евгений Протасов, Андрей Запорожан, Павел Пашаев, Василий Грицук, Денис Устименко

«Динамо»: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виталий Миколенко, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кедзёра.

Запас: Денис Бойко, Мохаммед Кадири, Фран Соль, Георгий Цитаишвили, Aлександр Андриевский, Йосип Пиварич, Миккель Дуэлунд

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

КСК «Ника» (Александрия)

 

5 мин. Киевляне подали угловой, и желто-черные выбили мяч.

2 мин. Контратаку провели александрийцы, но довести ее до логического завершения не удалось.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 7-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины между «Александрией» и киевским «Динамо». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», начало – в 17:00.

К завершению первого этапа украинского чемпионата «Динамо» и «Александрия» подошли на третьем и пятом местах соответственно. Примечательно, что команды проведут две очные встречи подряд: после поединка национального первенства соперников ждет дуэль в рамках 1/4 финала Кубка Украины. В прошедший мид-уик «бело-синие» на своем поле обыграли «Колос» со счетом 2:0, а подопечные Владимира Шарана во Львове разгромили «Карпаты» – 4:0. В первом круге киевляне нанесли минимальное поражение александрийской команде, а единственный гол забил Виталий Миколенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    serge_kr
      serge_kr, 07.03.2020 17:02
    0
    Вперёд Александрия, Украина с тобой
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 07.03.2020 16:58
    -1
    У Шарана боевитая команда, да и сам тренер - с мозгами. У Динамо сегодня лёгкой прогулки не будет, впрочем нынешнему Динамо со всеми сложно играть ... Будет либо ничья, либо победа Александрии
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 07.03.2020 17:02
    0
    Вперёд Александрия, Украина с тобой
    Ссылка
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