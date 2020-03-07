Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Александрия» – «Динамо» – 0:0

«Александрия»: Юрий Панькив, Артем Гордиенко, Тимур Стецков, Алексей Довгий, Максим Третьяков, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич, Артем Ситало, Дмитрий Гречишкин, Каспарс Дубра, Максим Задерака.

Запас: Олег Билык, Владислав Бабогло, Евгений Протасов, Андрей Запорожан, Павел Пашаев, Василий Грицук, Денис Устименко

«Динамо»: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виталий Миколенко, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кедзёра.

Запас: Денис Бойко, Мохаммед Кадири, Фран Соль, Георгий Цитаишвили, Aлександр Андриевский, Йосип Пиварич, Миккель Дуэлунд

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

КСК «Ника» (Александрия)

5 мин. Киевляне подали угловой, и желто-черные выбили мяч.

2 мин. Контратаку провели александрийцы, но довести ее до логического завершения не удалось.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 7-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины между «Александрией» и киевским «Динамо». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», начало – в 17:00.

К завершению первого этапа украинского чемпионата «Динамо» и «Александрия» подошли на третьем и пятом местах соответственно. Примечательно, что команды проведут две очные встречи подряд: после поединка национального первенства соперников ждет дуэль в рамках 1/4 финала Кубка Украины. В прошедший мид-уик «бело-синие» на своем поле обыграли «Колос» со счетом 2:0, а подопечные Владимира Шарана во Львове разгромили «Карпаты» – 4:0. В первом круге киевляне нанесли минимальное поражение александрийской команде, а единственный гол забил Виталий Миколенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо».