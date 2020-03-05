В субботу, 7-го марта, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Ворскла» и «Олимпик». Встреча пройдет во Полтаве на стадионе «Ворскла» им. О. Бутовского, начало в 14.00 по киевскому времени.

Провалив прошлогоднюю часть сезона, полтавчане после смены главного тренера и зимних сборов сначала дали настоящий бой «Динамо», уступив в Киеве только в компенсированное арбитром время, после чего и вовсе прервали беспроигрышную серию «Шахтера», сумев нанести поражение чемпиону страны.Однако, крупное поражение в Мариуполе вернуло команду с небес на землю. «Олимпик» в турнирной таблице опережает «Ворсклу» всего на одно очко, поэтому матч имеет важное значение для обеих команд. «Олимпийцы» в трех весенних турах потерпели три минимальных поражения и имеют возможность набрать первые очки после зимнего перерыва.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Олимпик»