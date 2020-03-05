ВИДЕО. Просто пушка. Бразилец Паулиньо забил потрясающий гол в девятку

В матче 23 тура чемпионата Дании Мидтьюлланд на своем поле разгромил Сеннерьюск со счетом 3:0. За команду гостей выступает украинец Артем Довбик.
Второй гол великолепным ударом забил бразилец Паулиньо.
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Источник — Sport.ua
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