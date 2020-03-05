ВИДЕО. Просто пушка. Бразилец Паулиньо забил потрясающий гол в девятку

Игроку Мидтьюлланда на славу удался дальний удар

  • 05.03.2020 16:04
  • 232 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Просто пушка. Бразилец Паулиньо забил потрясающий гол в девятку
© https://twitter.com/fcmidtjylland

В матче 23 тура чемпионата Дании Мидтьюлланд на своем поле разгромил Сеннерьюск со счетом 3:0. За команду гостей выступает украинец Артем Довбик.

Второй гол великолепным ударом забил бразилец Паулиньо.

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.03.2020 16:13
    0
    Не похоже на сильнейший удар. Просто хороший, дальний удар.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.03.2020 16:13
    0
    Не похоже на сильнейший удар. Просто хороший, дальний удар.
    Ссылка
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