Заря – Львов – 2:0. Видео голов и обзор сайта

В матче 21-го тура «Заря» переиграла «Львов» со счетом 2:0 и вышла на 2-е место в турнирной таблице УПЛ.
Смотрите видеообзор матча.
Лучшие моменты матча Заря - Львов
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Заря).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Заря).
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Источник — Sport.ua
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