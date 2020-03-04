21-й тур
Заря
2:0
Львов
04.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Львов – 2:0. Видео голов и обзор сайта

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.03.2020 20:45
  • 1133 просмотра
  • 3 комментария
Заря – Львов – 2:0. Видео голов и обзор сайта
© ФК Заря Луганск

В матче 21-го тура «Заря» переиграла «Львов» со счетом 2:0 и вышла на 2-е место в турнирной таблице УПЛ.

Смотрите видеообзор матча.

Лучшие моменты матча Заря - Львов
89' ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Заря).
54' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Заря).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    yushkovvasiliy
    online
      yushkovvasiliy, 04.03.2020 21:50
    0
    Комментарий свернут. Показать
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    Vadim-77
    online
      Vadim-77, 04.03.2020 21:23
    0
    https://t.me/fczarya Телеграмм канал о луганской "Заре". Подписывайтесь, если хотите быть в курсе всех новостей о команде
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    Alehandro
      Alehandro, 04.03.2020 21:11
    +1
    "Видео голов и обзор сайта"... обзор сайта?
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 04.03.2020 21:11
    +1
    "Видео голов и обзор сайта"... обзор сайта?
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    yushkovvasiliy
    online
      yushkovvasiliy, 04.03.2020 21:50
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Новая фишка взорвала интернет — теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир теперь можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://t1p.de/ydrc
    Ссылка
    Vadim-77
    online
      Vadim-77, 04.03.2020 21:23
    0
    https://t.me/fczarya Телеграмм канал о луганской "Заре". Подписывайтесь, если хотите быть в курсе всех новостей о команде
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