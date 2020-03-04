Національний брендстане виробником ділового одягу для збірної України

У рамках підготовки до однієї з головних футбольних подій 2020 року, чемпіонату Європи, Українська асоціація футболу підписала договір про співпрацю з національним виробником ділового одягу ТМ Arber.

Так, бренд Arber виступатиме постачальником ділового вбрання для національної збірної команди України з футболу та офіційної делегації Української асоціації футболу на Євро-2020.

Співпраця УАФ та Arber має свою тривалу історію. Саме цей бренд одягав національну команду для участі у фінальній частині чемпіонату світу 2006 року в Німеччині. Згодом була співпраця в рамках Євро-2012 та Євро-2016.

Для Української асоціації футболу надзвичайно важливе партнерство з національним виробником. Адже в усьому світі провідні футбольні асоціації співпрацюють саме з вітчизняними торговими марками: Італія — із Giorgio Armani, Англія — із Marks & Spencer, Німеччина — із Hugo Boss. Тож УАФ підтримує цю тенденцію, прагне дбати про імідж наших спортсменів і держави в цілому.

Зважаючи на унікальний формат організації Євро-2020, згідно з яким матчі фінальної частини проходитимуть у містах 12-ти різних країн Європи, головне завдання ділового костюму, окрім презентабельності, — зручність та мобільність. Адже перельоти та переїзди між країнами, що прийматимуть цьогорічний чемпіонат Європи, відбуватимуться досить часто. При цьому виглядати головна команда України має бездоганно!

Відзначимо, що особливу увагу створенню ділового костюму для збірної України приділив також головний тренер команди Андрій Шевченко. Дизайнери та технологи бренду Arber врахували побажання Андрія Миколайовича й запевнили, що ділові костюми будуть максимально комфортними для наших гравців.

Презентація ділового вбрання запланована на кінець травня — початок червня поточного року.