Національний брендстане виробником ділового одягу для збірної України

ТМ Arber виступатиме постачальником ділового вбрання на ЄВРО-2020

  • 04.03.2020 17:50
  • 129 просмотров
  • 0 комментариев
Главные новости
Шахтер – Днепр-1 – 4:0. LIVE

- Футбол

64
22518
Киев-Баскет – Каршияка – 40:48. LIVE

- Баскетбол

1
5138
Карпаты — Александрия — 0:1. LIVE

- Футбол

8
3618
Національний брендстане виробником ділового одягу для збірної України

У рамках підготовки до однієї з головних футбольних подій 2020 року, чемпіонату Європи, Українська асоціація футболу підписала договір про співпрацю з національним виробником ділового одягу ТМ Arber.

Так, бренд Arber виступатиме постачальником ділового вбрання для національної збірної команди України з футболу та офіційної делегації Української асоціації футболу на Євро-2020.

Співпраця УАФ та Arber має свою тривалу історію. Саме цей бренд одягав національну команду для участі у фінальній частині чемпіонату світу 2006 року в Німеччині. Згодом була співпраця в рамках Євро-2012 та Євро-2016.

Для Української асоціації футболу надзвичайно важливе партнерство з національним виробником. Адже в усьому світі провідні футбольні асоціації співпрацюють саме з вітчизняними торговими марками: Італія — із Giorgio Armani, Англія — із Marks & Spencer, Німеччина — із Hugo Boss. Тож УАФ підтримує цю тенденцію, прагне дбати про імідж наших спортсменів і держави в цілому.

Зважаючи на унікальний формат організації Євро-2020, згідно з яким матчі фінальної частини проходитимуть у містах 12-ти різних країн Європи, головне завдання ділового костюму, окрім презентабельності, — зручність та мобільність. Адже перельоти та переїзди між країнами, що прийматимуть цьогорічний чемпіонат Європи, відбуватимуться досить часто. При цьому виглядати головна команда України має бездоганно!

Відзначимо, що особливу увагу створенню ділового костюму для збірної України приділив також головний тренер команди Андрій Шевченко. Дизайнери та технологи бренду Arber врахували побажання Андрія Миколайовича й запевнили, що ділові костюми будуть максимально комфортними для наших гравців.

Презентація ділового вбрання запланована на кінець травня — початок червня поточного року.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности