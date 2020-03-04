21-й тур
Шахтер Донецк
4:0
Днепр-1
'69   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор матча 21-го тура УПЛ

  • 04.03.2020 20:18
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Шахтер – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Шахтер Донецк

Сегодня «Шахтер» в рамках 21-го тура УПЛ дома принимает «Днепр-1». Матч начался в 19:00 по Киеву.

Составы команд:

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес

В запасе: Трубин, Болбат, Бондарь, Фернандо, Бондаренко, Марлос, Дентиньо

«Днепр-1»: Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал, Кравченко, Ди Франко, Вакулко, Назаренко, Чичиков, Хобленко

В запасе: Клищук, Гуйе, Батагов, Коркишко, Тейлор, Булеца, Супряга

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 - Кривцов, 4-я минута

2:0 - автогол Адамюка, 9-я минута:

Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Днепр-1
23' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Коноплянка (Шахтер Донецк).
19' ГОЛ ! Мяч забил Тайсон (Шахтер Донецк).
9' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Владимир Адамюк (Днепр-1).
4' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кривцов (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

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