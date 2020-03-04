Шахтер – Днепр-1. Видео голов и обзор матча

Сегодня «Шахтер» в рамках 21-го тура УПЛ дома принимает «Днепр-1». Матч начался в 19:00 по Киеву.
Составы команд:
«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес
В запасе: Трубин, Болбат, Бондарь, Фернандо, Бондаренко, Марлос, Дентиньо
«Днепр-1»: Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал, Кравченко, Ди Франко, Вакулко, Назаренко, Чичиков, Хобленко
В запасе: Клищук, Гуйе, Батагов, Коркишко, Тейлор, Булеца, Супряга
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 - Кривцов, 4-я минута
2:0 - автогол Адамюка, 9-я минута:
3:0 - Тайсон, 19-я минута
4:0 - Коноплянка, 23-я минута:
4:1 - Супряга, 82-я минута
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Супряга (Днепр-1).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Коноплянка (Шахтер Донецк).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайсон (Шахтер Донецк).
|9'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Владимир Адамюк (Днепр-1).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кривцов (Шахтер Донецк).
Источник — Sport.ua
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