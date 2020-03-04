Цуренко успешно прошла первый рануд на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс

Украинка Леся Цуренко (WTA 152) успешно начала свой путь на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.
В стартовом матче украинка победила американку Даниэль Лао (WTA 198) в трех сетах. Матч длился 1 час и 51 минуту.
WTA 125k. Индиан-Уэллс
Женщины, 1/32 финала
Леся Цуренко (Украина) – Даниэль Лао (США) [Q] – 6:3, 3:6, 6:1
Далее по сетке Цуренко встретится с Варварой Грачевой из России (WTA 100).
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Источник — Sport.ua
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