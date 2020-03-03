В среду, 4-го марта, состоится встреча 21-го тура украинской Премьер-лиги, в которой донецкий «Шахтер» принимает «Днепр-1». Поединок пройдет в Харькове на поле стадиона «Металлист», начало в 19:00 по киевскому времени.



В предыдущем туре команды показали прямо противоположные результаты. «Горняки» неожиданно уступили одному из аутсайдеров, «Ворскле». А днепряне обыграли дома одного из лидеров, киевское «Динамо». Но при этом лидирующие позиции «Шахтера» почти не поколебались, а «Днепру-1» только невероятное стечение обстоятельств позволит пробиться в Топ-6 команд чемпионата. Тем не менее, наверняка обе команды рассчитывают только на победу!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

