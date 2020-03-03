21-й тур
Шахтер Донецк
:
Днепр-1
04.03.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура чемпионата Украины

  • 03.03.2020 17:59
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Шахтер – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

В среду, 4-го марта, состоится встреча 21-го тура украинской Премьер-лиги, в которой донецкий «Шахтер» принимает «Днепр-1». Поединок пройдет в Харькове на поле стадиона «Металлист», начало в 19:00 по киевскому времени.
 
В предыдущем туре команды показали прямо противоположные результаты. «Горняки» неожиданно уступили одному из аутсайдеров, «Ворскле». А днепряне обыграли дома одного из лидеров, киевское «Динамо». Но при этом лидирующие позиции «Шахтера» почти не поколебались, а «Днепру-1» только невероятное стечение обстоятельств позволит пробиться в Топ-6 команд чемпионата. Тем не менее, наверняка обе команды рассчитывают только на победу!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
 

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Источник — Sport.ua

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