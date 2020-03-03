В 21-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в среду 4 марта донецкий «Олимпик» будет принимать черниговскую «Десну». К этой игре подопечные Висенте Гомеса подходят не в самом лучшем настроении, имея серию из пяти поражений подряд. Шансов на то, чтобы попасть в первую шестерку, уже нет и теперь придется бороться только за сохранения места в элитном дивизионе. А вот у «Десны», наоборот, в этом сезоне многое получается и команда уже мечтает как о призовом месте, так и о попадании в еврокубковый турнир.

Матч «Олимпик» - «Десна» состоится в Киеве на стадионе «Динамо». Начало игры в 17 часов. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА ОЛИМПИК - ДЕСНА