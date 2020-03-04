Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Олимпик - Десна - 1:2

Дегтярёв (4) - Филиппов (6), Арвеладзе (76)

Кравченко (33), Дегтярёв (40), Литвин (50) - Филиппов (10), Тамм (70), Будковский (84), Паст (90+2)



«Олимпик»: Крынский, Ксёнз, Зотько, Литвин, Снурницын, Цымбалюк, Кравченко, Завийский (Кравчук, 65), Политыло (Балашов, 81), Тейшейра (Шахаб, 58), Дегтярёв

Запасные: Кичак, Гришко, Лебеденко, Романовский

«Десна»: Паст, Мостовой, Тамм, Гитченко, Д.Фаворов, Конопля (Картушов, 73), Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 77), Филиппов (Ермаков, 86)

Запасные: Литовка, Ермаков, Хлёбас, Гуцуляк, Кузык

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Динамо» им.В.Лобановского

МАТЧ ОКОНЧЕН

90+2 мин. Предупрежден за затяжку времени Евгений Паст («Десна»).

90+2 мин. Хозяева поля пытаются атаковать, но ничего не выходит.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты к основному времени второго тайма.

88 мин. «Олимпик» много атакует, но пока безуспешно.

86 мин. Замена у «Десны». Вместо Александра Филипова на поле вышел Виталий Ермаков.

84 мин. За разговоры Будковский получил предупреждение.

83 мин. «Десна» провела быструю контратаку и Филипп Будковский забил мяч, как оказалось из офсайда.

81 мин. Замена у «Олимпика». Вместо Сергея Политыло на поле вышел Виталий Балашов.

77 мин. Замена у «Десны». Вместо Андрея Тотовицкого на поле вышел Филипп Будковский.

76 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 1:2. Штрафной выполнил Леван Арвеладзе. Он пробил прямо в ворота, ошибся Крынский, мяч ударился в перек4ладину и оказался в сетке ворот.

75 мин. «Десна» получила право на перспективный штрафной удар на левом фланге.

73 мин. Замена у «Десны». Вместо Ефима Конопли на поле вышел Егор Картушов.

71 мин. МОМЕНТ! Андрей Тотовицкий прорвался по левому флангу и сделал прострел. Голкипер «Олимпика» не удержал мяч и Александр Филиппов пробил в штангу. Вторая штанга спасает хозяев поля от гола во втором тайме.

70 мин. Предупрежден за грубую игру Йонас Тамм («Десна»)

67 мин. Моментальный ответ «Олимпика». Шахаб выбегал слева к воротам соперников и бил в дальний угол. Немного не хватило точности.

66 мин. Опасная атака «Десны», но защитник Снурницын головой отбил мяч, адресованный Конопле.

65 мин. Замена у «Олимпика». Вместо Завийского на поле вышел Кравчук.

64 мин. Политыло вывел к воротам Шахаба, но тот не сумел догнать мяч.

62 мин. Снова игра выровнялась, теперь и «Олимпик» больше играет в атаку.

58 мин. Замена у «Олимпика». Вместо Тейшейры на поле вышел Шахаб.

57 мин. Небольшое преимущество у «Десны», которая в эти минуты больше атакует.

54 мин. Тотовицкий ворвался в штрафную площадь хозяев поля, но выполнить точную передачу на партнера не сумел.

51 мин. МОМЕНТ! Владислав Калитвинцев со штрафного закрутил мяч в правую штангу, мяч отскочил к Ефиму Конопле, который оказался совсем один не прекрытый защитниками, но тот пробил выше ворот.

50 мин. Предупрежден за грубую игру Дмитрий Литвин («Олимпик»)

49 мин. Максим Дегтярёв пробил с разворота из пределов штрафной площади, но над перекладиной.

47 мин. Игра продолжается в том же ключе, что и в первом тайме. На атаку хозяев поля гости отвечают своей.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту к основному времени первого тайма.

45 мин. Цымбалюк пробил неточно.

43 мин. Много борьбы на поле, соперники не хотят уступать друг другу.

40 мин. Предупрежден Максим Дегтярёв («Олимпик»).

37 мин. МОМЕНТ! Никита Кравченко выбежал к воротам, обыграл Евгения Паста и, казалось, сейчас пробьет по пустым воротам, но защитник Андрей Мостовой вовремя заблокировал удар мяч отскочил в поле. Возможно мяч попал в руку игрока «Десны», но свисток арбитра промолчал.

34 мин. После розыгрыша штрафного удара опасно головой бил Андрей Тотовицкий, но чуть выше ворот.

33 мин. Предупрежден за грубую игру Никита Кравченко («Олимпик»).

31 мин. Равная игра с равными шансами на успех у соперников.

28 мин. Затяжная атака гостей завершилась сильным ударом Левана Арвеладзе. Мяч попал в голову Ивана Зотько и на поле появились медики, которые оказывают помощь защитнику «Олимпика».

25 мин. Угловой у ворот «Десны», но хозяева поля разыграли его неудачно.

23 мин. Игра проходит с переменным успехом. То одна команда атакует, то другая.

19 мин. МОМЕНТ! Острый ответ от «Десны». Владислав Калитвинцев справа выполнил передачу на угол вратарской площадки, где Андрей Тотовицкий сумел головой пробить по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой.

18 мин. МОМЕНТ! После ошибки Домбровского мяч перехватил Тейшейра и вдвоем с партнером выбежал на ворота гостей, но блестяще сыграл Евгений Паст, который на линии штрафной чисто выбил мяч из-под ног соперника в поле

15 мин. Несмотря на два забитых мяча, игра проходит в невысоком темпе.

13 мин. «Олимпик» заработал первый угловой в матче, но разыграл его неудачно.

10 мин. Предупрежден за грубую игру Александр Филиппов («Десна»).

6 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 1:1. Вот так начало. «Десна» сразу же отыгралась. Денис Фаворов из центра поля вывел один на один с вратарем соперников Александра Филиппова и тот уверенно реализовал свой шанс.

4 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 1:0. Первый голевой момент в матче и сразу гол. После передачи с левого фланга Максим Дегтярёв головой забил мяч в ворота гостей.

2 мин. Хозяева поля больше владеют мячом, но пока без особой активности впереди.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В 21-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в среду, 4 марта, донецкий «Олимпик» будет принимать черниговскую «Десну». К этой игре подопечные Висенте Гомеса подходят не в самом лучшем настроении, имея серию из пяти поражений подряд. Шансов на то, чтобы попасть в первую шестерку, уже нет и теперь придется бороться только за сохранения места в элитном дивизионе. А вот у «Десны», наоборот, в этом сезоне многое получается и команда уже мечтает как о призовом месте, так и о попадании в еврокубковый турнир.

Матч «Олимпик» - «Десна» состоится в Киеве на стадионе «Динамо». Начало игры в 17 часов. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА ОЛИМПИК - ДЕСНА