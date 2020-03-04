Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Олимпик - Десна - 1:1

Дегтярёв (4) - Филиппов (6)

Филиппов (10)



«Олимпик»: Крынский, Ксёнз, Зотько, Литвин, Снурницын, Цымбалюк, Кравченко, Завийский, Политыло, Тейшейра, Дегтярёв

Запасные: Кичак, Гришко, Кравчук, Балашов, Шахаб, Лебеденко, Романовский

«Десна»: Паст, Мостовой, Тамм, Гитченко, Д.Фаворов, Конопля, Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий, Филиппов

Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлёбас, Гуцуляк, Будковский, Кузык

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Динамо» им.В.Лобановского

19 мин. МОМЕНТ! Острый ответ от «Десны». Владислав Калитвинцев справа выполнил передачу на угол вратарской площадки, где Андрей Тотовицкий сумел головой пробить по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой.

18 мин. МОМЕНТ! После ошибки Домбровского мяч перехватил Тейшейра и вдвоем с партнером выбежал на ворота гостей, но блестяще сыграл Евгений Паст, который на линии штрафной чисто выбил мяч из-под ног соперника в поле

15 мин. Несмотря на два забитых мяча, игра проходит в невысоком темпе.

13 мин. «Олимпик» заработал первый угловой в матче, но разыграл его неудачно.

10 мин. Предупрежден за грубую игру Александр Филиппов («Десна»).

6 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 1:1. Вот так начало. «Десна» сразу же отыгралась. Денис Фаворов из центра поля вывел один на один с вратарем соперников Александра Филиппова и тот уверенно реализовал свой шанс.

4 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 1:0. Первый голевой момент в матче и сразу гол. После передачи с левого фланга Максим Дегтярёв головой забил мяч в ворота гостей.

2 мин. Хозяева поля больше владеют мячом, но пока без особой активности впереди.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В 21-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в среду, 4 марта, донецкий «Олимпик» будет принимать черниговскую «Десну». К этой игре подопечные Висенте Гомеса подходят не в самом лучшем настроении, имея серию из пяти поражений подряд. Шансов на то, чтобы попасть в первую шестерку, уже нет и теперь придется бороться только за сохранения места в элитном дивизионе. А вот у «Десны», наоборот, в этом сезоне многое получается и команда уже мечтает как о призовом месте, так и о попадании в еврокубковый турнир.

Матч «Олимпик» - «Десна» состоится в Киеве на стадионе «Динамо». Начало игры в 17 часов. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА ОЛИМПИК - ДЕСНА