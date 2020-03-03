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Заря
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Львов
04.03.2020 17:00

Заря – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги

  • 03.03.2020 12:35
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Заря – Львов. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

В среду, 4-го марта, состоится поединок двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» сразится против ФК «Львов». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

Домашняя игра ставшей второй команды в турнирной таблице УПЛ по итогам прошлого тура оставила неоднозначное впечатление. «Заря» действительно «отскочила» на последних минутах по началу казавшегося невыразительным противостояния с донецким «Олимпиком», но все равно сумела обогнать киевское «Динамо». Теперь же, луганчанам предстоит удержаться на плаву в оставшихся двух играх до деления команд на две шестерки. И первым соперником команды Виктора Скрипника станет ФК «Львов», который уже распрощался с шансами улучшить свою позицию относительно экватора.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Зарей» и ФК «Львов».

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Источник — Sport.ua

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